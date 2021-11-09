Huawei nova 9, Huawei Online Mağaza’da Ön Satışa Açıldı

HUAWEI, uzun zamandır beklenen akıllı telefonu nova 9’u Türkiye’de ön satışa açtı. İnce tasarımlı ve uzun pil ömürlü nova 9’a sahip olmak isteyenler, Huawei Online Mağaza’dan sipariş vererek cihazı edinebilecekler. Nova ailesine eklenen en son ürün olan nova 9, RYYB renk filtresi dizisi (CFA) ve XD Fusion Engine gibi bir dizi amiral gemisi sınıfı kamera teknolojisiyle donatılarak kullanıcılara iyi bir fotoğraf deneyimi vaat ediyor. Cihazda bulunan diğer detaylar arasında 120Hz Orijinal Renk Kavisli Ekran, güçlü işlemci, ve 66W HUAWEI SuperCharge yer alıyor.

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Huawei nova 9, artık ön siparişe açıldı!

Yeni nova 9, yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek için yüksek ışık hassasiyeti sağlayan 1/1,56 inç sensöre sahip 50MP RYYB Ultra Vision ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP derinlik kamerası, 4cm makro kamera ve 32MP ön kamera ile donatılmış durumda. Buna ek olarak HUAWEI’nin Süper Gece Selfie algoritması ile fotoğraflardaki dijital gürültüyü azaltan ve arka planı yeniden oluşturan Gece Portre Modu eklendiğinde, karşımıza gece fotoğrafçılığı için daha ideal bir kamera çıkıyor. Gece manzara çekimleri veya gece portreleri olsun, görüntüler parlak ancak aşırı pozlanmış olmuyor; görüntünün daha karanlık alanlarında gizlenmiş ayrıntılar da ön plana çıkıyor.

Bize günün her saatinde eşlik eden teknolojik cihazlar, tarzımızı, zevkimizi ve kişiliğimizi ifade eden aksesuarlara dönüşüyor. HUAWEI nova, Yıldız Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı olmak üzere iki renk seçeneğinde ultra ince, hafif tasarımıyla tarzınızı ifade etmenize yardımcı olacak şık bir aksesuar olarak ön plana çıkıyor. Gövdesinin hem ön hem de arka tarafı hafif kavisli olduğundan kullanımda daha ince ve rahat hissettiriyor. Yalnızca 7,77 mm kalınlığında ve yaklaşık 175 g ağırlığında olan nova 9, oldukça ince ve kullanışlı.

HUAWEI nova 9’un tamamen şarj olması 38 dakika kadar sürebiliyor ve cihaz bunu 4300 mAh kapasiteli piliyle başarıyor. 66W HUAWEI SuperCharge desteği sayesinde sıfırdan yüzde 53’e kadar şarj olması ise yalnızca 15 dakika sürüyor.

HUAWEI nova 9, 6nm Snapdragon 778G 4G mobil platformunu kullanıyor. Performansı güçlü ve telefonun kullanıcılarını tüm günlük etkinliklerde desteklemesine olanak tanıyor. HUAWEI nova 9 ayrıca, telefonun sıcaklığını akıllıca algılayan ve cihazı serin tutmak için ayarlayan bir VC Sıvı Soğutma ve Grafen soğutma sistemine sahip.

Huawei Online Mağaza’da 9.499 TL satış fiyatıyla ön satışa sunulan nova 9 ile birlikte 1.499 TL değerindeki Huawei FreeBuds Pro tam kablosuz kulaklıklar ücretsiz olarak hediye ediliyor. Tüketiciler ayrıca 22 Kasım tarihine kadar 100 TL depozito verirlerse 350 TL de indirim kazanıyorlar. nova 9, Yıldız Mavisi ve Gece Yarısı Siyahı renk seçenekleriyle tüketicilere sunuluyor.