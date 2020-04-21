Akıllı Telefonlar
Huawei Nova 7 Pro tüm detaylarıyla görüntülendi!
23 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak Huawei Nova 7 serisi hakkında sızıntılar kaldığı yerden devam ediyor. Serinin üst modeli olan Huawei Nova 7 Pro, satışa çıkmadan hemen önce bir satış temsilcisi tarafından görüntülendi!
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Huawei Nova 7 Pro, markanın yeni fiyat performans lideri olacak!
Ülkemizde henüz satışa sunulmayan Nova 6’nın halefi olan Huawei Nova 7 serisi, son günlerde adından bir hayli sık bahsettiriyor. Tanıtımından bir süre önce mağazalara gönderilen Huawei Nova 7 Pro, bir satış danışmanı tarafından çekilen video ile ayrıntılı olarak göründü. Tasarımsal açıdan P40 Pro modeline benzeyen Nova 7 Pro, genel tasarım hatlarıyla üst seviye bir telefon olduğunu kanıtlıyor.
Teknik özellikler tarafında, Nova 7 ve Nova 7 Pro modelleri için Full HD+ çözünürlüklü bir OLED ekran tercih edilmiş. Ayrıca düz versiyonun 6.53 inç, Pro versiyonun ise 6.57 inç ekran boyutuna sahip olması dikkat çekiyor. Bu noktada iki cihazın arasındaki farkın, Pro versiyonda yer alan şelale ekran tasarımından kaynaklandığını belirtelim. Ayrıca Huawei Nova 7 Pro modelinde, tıpkı Honor 30 Pro ve Huawei P40 Pro’da olduğu gibi çift ekran çentiği bulunuyor.
Gücünü 5G destekli HiSilicon Kirin 985 işlemciden alan Nova 7 serisi, 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama olmak üzere 2 farklı donanım seçeneğine sahip olacak gibi görünüyor. Ayrıca iki cihazda da 64+8+8+2 megapiksel çözünürlüklü dörtlü arka kamera modülü de benzerlik gösteriyor. Pro versiyondaki periskop sensörde OIS desteğinin bulunması ise arka kamera tarafında ayırt edici tek özellik olarak yer alıyor. Bununla beraber Nova 7 modelinde 32 megapiksel çözünürlüklü tek, Nova 7 Pro modelinde ise 32+8 megapiksel çözünürlüklü çift ön kamera bulunuyor.
Her iki telefonda da yer alan 4.000 mAh kapasiteli batarya, 40W hızlı şarj desteği ile donatılmış. Yazılım tarafında ise Android 10 üzerine oluşturulmuş EMUI 10.1 işletim sistemini Huawei Mobil Servisleri (HMS) tamamlayacak. “Ucuz P40 Pro” olarak tanımlanan cihazın satış fiyatı ise henüz paylaşılmadı.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G, 256GB depolama alanına sahip olacak!
Samsung‘un Galaxy Z Flip modelini tanıtmasının ardından Koreli teknoloji devinin, aynı modelin 5G versiyonunu çıkartmayı planladığını duymuştuk. Elde edilen yeni raporlara göre Samsung Galaxy Z Flip 5G, 256GB depolama alanına sahip olacak!
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Samsung‘un “Galaxy Z Flip 5G“için 256GB depolama alanı tercihi, Galaxy Z Flip modeli için de bulunduğundan, daha premium olması gereken 5G modelinin Samsung Galaxy Z Flip modeli ile aynı etkiyi görmesi şaşırtıcı olacaktır. Ayrıca Galaxy Fold 2 modelinin fiyatını uygun tutmak için depolama alanının daha az olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.
Raporda ayrıca: Samsung Galaxy Z Flip 5G‘nin global pazarlar için SM-F707B kodunu kullanacağı, Güney Koreli birimlerin ise SM-707N kodunu kullanacağı belirtiliyor.
Samsung‘dan Galaxy Z Flip 5G‘nin ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak tahminler, 5G’ye sahip açılır-kapanır kapaklı modelin sınırlı sayıda olacağı ve 5G network altyapısına sahip pazarlarda olacağı yönünde.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisine 50 MP AI mod güncellemesi geliyor!
Bugün itibarıyla Huawei tarafından yayımlanmaya başlanan EMUI 10.1.0.122 güncellemesi ile Huawei P40, Pro ve Pro+ modellerine 50 MP AI kamera modu geliyor.
Yeni mod, 3 saniye içinde çekilen birden fazla görüntüyü harmanlayarak 50 MP çözünürlükte tek bir görüntü oluşturuluyor. Yeni mod keskinlik ve netlik konusunda tatmin edici sonuçlar sunabilir. Haberimizin devamında bulunan 50 MP AI mod çekim örneklerini görebilirsiniz.
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Güncelleme şu an için yalnızca P40 serisi modellerinin Çin versiyonlarına sunulmuş durumda. Güncellemenin global sürümünün ne zaman kullanıma sunulacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Youth, 27 Nisan’da tanıtılacak!
Xiaomi, geçtiğimiz ay Avrupa‘da Mi 10 Lite 5G‘yi piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket Xiaomi Mi 10 Youth modelini 27 Nisan’da tanıtacağını açıkladı. Xiaomi, Çin‘de tanıtacağı Mi 10 Youth‘un yanı sıra MIUI 12’yi de detaylı bir şekilde sunacak.
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Xiaomi Mi 10 Youth hakkında neler biliyoruz?
Xiaomi Mi 10 Youth ile ilgili özelliklere tam olarak hakim değiliz. Ancak Xiaomi tarafından Weibo‘da paylaşılan bazı görseller bize Mi 10 Youth‘un dört farklı renk seçeneğine sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca aynı görsellere baktığımızda arka tarafta 50X zoom yapabilen bir periskop kamerası olduğunu görüyoruz. Cihaz dörtlü bir kamera kurulumu ile gelecek fakat diğer kameraların özelliklerini henüz bilmiyoruz. Mi 10 Youth, Mi 10 Lite‘a benzer bir cihaz mı olacak yoksa orta-üst segmente mi konumlanacak bu konuda tam bir fikir sahibi değiliz.
Mi 10 Youth, küresel muadili olan Mi 10 Lite‘a benzer bir şekilde 5G ağlarını destekleyebilir. Eğer bu doğrulanırsa cihazın Snapdragon 765G ile gelmesine muhtemel gözüyle bakılabilir. Bazı tahmincilere göre artık çoğu cihazın 5G ile çıkıyor olması bu cihazın da 5G destekli olma olasılığını arttırıyor.
MIUI 12 ile ilgili henüz çok fazla ayrıntı ve detay bulunmuyor. Ancak Mi 10 Youth‘un lansman tarihi yaklaştıkça bu arayüz güncellemesi hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi tahmin ediyoruz.