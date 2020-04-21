Sosyal medya
Realme reklamı

Video

Realme 6 Pro kutusundan çıkıyor! Ailenin en güçlü üyesi

Realme 6 Pro modeli ofisimize ulaştı. Bu videomuzda, Realme 6 serisinin en güçlü üyesi olan Realme 6 Proyu kutusundan çıkartıyoruz ve bir ön inceleme gerçekleştiriyoruz.

Realme 6 Pro neler sunuyor?

Corning Gorilla Glass 5 cam ile önü ve arka yüzeyi korunan modelin yan çerçeveleri ise metal malzeme ile kaplı. Telefonda bir sertifika olmamasına rağmen su sıçramalarına karşı koruma olduğu belirtiliyor. Ayrıca telefonun 202 gram ağırlığa ve 8.9 mm’lik bir kalınlığı olduğunu da belirtelim. Ön tarafta çift ön kameranın oluşturduğu delik çentik tasarımı bulunuyor.

reklam

realme

Cihazda 6.6 inç boyutlu IPS LCD ekranda Full HD+ çözünürlük yer alıyor. Ayrıca ekranın 90 Hz tazeleme hızı sunuyor olduğunu da belirtelim. Gücünü Snapdragon 720G işlemcisinden alan nmodelde 6 GB veya 8 GB RAM seçeneği ile 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca microSD kart desteğiyle telefonun mevcut dahili depolama alanının UFS 2.1 standartını kullandığını da belirtelim.

Kameraya geldiğimizde 64 MP ana kameraya ek 12 MP telephoto ve 2x optik zoom kabiliyeti, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sıralanıyor. Ön tarafta ise 16 MP + 8 MP ultrageniş olmak üzere çift ön kamera var. Son olarak bataryaya baktığımızda cihaz 4300 mAh kapasiteli pille birlikte 30W ‘lık VOOC 4.0 hızlı şarj desteğine sahip.

İlgili konular:

Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Akıllı Telefon

Huawei P40 Lite inceleme

21 Nisan 2020

Yazan:

Huawei P40 Lite inceleme

Huawei P40 Lite inceleme videomuzda, şirketin en yeni orta düzey akıllı telefonuna yakından bakıyoruz. Bakalım yeni model bizlere neler sunuyor?

Google’sız yaşamda Huawei’nin sunduğu kolaylıklar neler?

Bildiğiniz gibi Huawei P40 Lite, Google servisleri ön yüklü olarak gelmeyen bir akıllı telefon. Bu noktada gündelik hayatta kullandığınız popüler uygulamaları yüklemek için kullanabileceğiniz birden fazla çözüm var ve böylesi bir akıllı telefonu almadan önce bu çözümleri bilmeniz gerek.

reklam

Öncelikle Huawei’nin şu anda en çok çalışma yaptığı alan Huawei Uygulama Mağazası. Şu anda Google Play Store ve App Store‘un ardından dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olarak hizmet veren mağazada özellikle Yemeksepeti, banka uygulamaları ve e-devlet gibi yerli uygulamaların pek çoğu bulunuyor. Ancak tabii ki henüz geliştirme aşamasında olduğundan, bazı uygulamaları burada bulamayabiliyorsunuz. Bunun için de kullanabileceğiniz farklı çözümler var.

Şirketin herhangi bir akıllı telefondan uygulamaları, rehberi, mesajları ve fotoğraf gibi medya dosyalarını yeni telefonunuza aktarabileceğiniz bir Phone Clone uygulaması bulunuyor. Bu uygulama sayesinde eski telefonunuz Huawei olmasa bile, uygulamalarınızla istediğiniz diğer dosyalarınızı Huawei P40 Lite‘a aktarabiliyorsunuz. Ayrıca şirket kendi tarayıcısı içerisinde App Search isimli bir bölüm ekledi. Bu sayede mağazada bulamadığınız uygulama olursa, APK olarak indirebilmenize ve telefonuza kurabilme imkanı sunuyor.

Bu konuda bir diğer detay ise Huawei Uygulama Mağazası‘nda bulunan MoreApps isimli üçüncü parti uygulama. Bu uygulama ile de aradığınız uygulamaların APK dosyalarına ulaşabiliyor ve telefonunuza kurabiliyorsunuz.

Huawei P40 Lite inceleme

Tasarım ve ekran detayları

Sakura Pembesi, Gece Yarısı siyahı ve Su Yeşili olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip model, önceki serilere göre daha oval hatlara sahip. Malzeme olarak da arka tarafı ve yan çerçevelerin polikarbon olduğunu belirtelim. Ön taraftan baktığınızda delik çentik tasarımının olduğunu görürken, alt tarafta USB Type-C yuvası, 3.5 mm‘lik kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası sıralanıyor.
6.4 inç  boyutlu ekranda LTPS IPS LCD panelle Full HD+ çözünürlük sunan telefonda, renk modu ve sıcaklığını değiştirebilmek mümkün. Ayrıca Android 10 tabanlı EMIU arabiriminde karanlık mod ve göz konforu gibi seçenekler de mevcut.

Kirin 810 ile önemli bir sıçrama yapılmış

Şirketin 7 nm üretim sürecinde üretilen yeni orta düzey işlemcisi Kirin 810, yaptığımız testlerde Qualcomm tarafının güçlü modellerinden Snapdragon 730‘a göre daha yüksek skorlar alıyor.

Sekiz çekirdekli bu işlemcinin 2 çekirdeği Cortex-A76 tabanlı bir 2.27 GHz saat hızında çalışırken, verimlilik tabanlı diğer 6 çekirdek 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Ayrıca GPU tarafında da altı çekirdekli Mali-G52 bulunuyor. Modelde bu işlemcinin yanı sıra 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Dilerseniz Nano SD kart ile dahili depolama alanını arttırabiliyorsunuz.

Kamera performansı ne durumda?

Telefonda 48 MP F/1.8 diyafram değerine sahip ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor. Kamerada daha önce görmediğimiz bir özellik olan 48 MP AI Ultra Clarity modu oldukça önemli. Zira bugüne kadar gece modunda gördüğümüz uzun pozlamayı bu modla birlikte gündüz fotoğraflarında kullanabiliyor ve detaylar ile birlikte kesinliği arttırabiliyorsunuz. Işığın yeterli olduğu alanlarda bu modu denedik ve güzel sonuçlar elde ettik.

Telefonun portre, makro ve gece çekim performansı ise bulunduğu segmente göre iyi sonuçlar veriyor. Özellikle makro çekimlerinde, orta düzeyde yer alan diğer rakiplerine göre gözle görülür derecede daha iyi sonuçlar verdiğini deneyimledik.

Kamera konusundaki eksi nokta ise video tarafında. Zira telefonda 4K video çekim desteği yok ve kalite anlamında da bu fiyat segmentinde daha iyi video çeken telefonların olduğu bir gerçek.

40W hızlı şarj Lite’a geldi!

Bugüne kadar sadece amiral gemisi Huawei modellerinde gördüğümüz 40W’lık hızlı şarj desteği, ilk kez P40 Lite ile bu seriye de geldi. Kutu içeriğinden çıkan 40W hızlı şarj adaptörü ve telefonun kendi desteği sayesinde, 1 saatte %0’dan %100’e cihazı şarj edebiliyorsunuz.

Ayrıca 4000 mAh kapasiteli pil ve Kirin 810’un 7 nm üretim sürecinde olan bir işlemci olması dolayısıyla, dolu dolu bir günü çok rahat çıkartabiliyorsunuz.

Devamını oku

Genel

Redmi Note 8 vs Realme 6i – Hangisini almalı? (VIDEO)

20 Nisan 2020

Yazan:

Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma

Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma videomuzda, 2000 TL altı segmentin iki büyük rakibi karşı karşıya geliyor. Bakalım Redmi Note 8 mi, yoksa Realme 6i mi almak daha mantıklı?

Fiyatlar ne durumda?

Bu videoyu çektiğimiz günlerde Redmi Note 8 modelinin 128 GB sürümü 1899 TL, Realme 6i modeli ise kampanyalı satış fiyatıyla 1799 TL’ye listeleniyor. Yani küçük bir farkla her iki cihazın da fiyatları birbirlerine oldukça yakın.

reklam

Redmi Note 8 vs Realme 6i tasarım farklılıkları

Redmi Note 8 modelinde ön ve arka yüzey Corning Gorilla Glass 5 cam ile korunurken yan çerçeveler plastik. Realme 6i modelinde ise yan çerçeveler ve arka yüzey plastik, ön tarafta ise Corning Gorilla Glass 3 kullanılıyor. Her iki cihazın da parmak izi sensörü arkada ve ön taraftan baktığımızda her iki model de damla çentik tasarımını kullanıyor.

Hoparlör ve kulaklık kıyaslaması yaptığımızda her iki noktada da Redmi Note 8‘in üstün olduğunu deneyimledik. Özellikle hoparlör performansında kalite farkı rahatlıkla anlaşılabiliyorken, kulaklık tarafında her ne kadar maksimum ses seviyesi anlamında Realme 6i daha yükseğe çıkıyor olmasına karşın yine ses kalitesi Redmi Note 8′de daha iyi.

Ekran kıyaslaması

Realme 6i modelinde 6.5 inç boyutlu ekran yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 6.3 inç ekran yer alıyor. Yani Realme daha büyük bir ekran sunuyor. Burada her iki cihaz da IPS LCD panel kullanıyor.

Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma - ekran

Ekran konusundaki en önemli fark çözünürlükte. Zira Realme 6i modelinde 720p HD+ yer alırken, Redmi Note 8 modelinde 1080p Full HD+. Doğal olarak bu çözünürlük farkı da çıplak gözle bakıldığında rahatlıkla fark edilebiliyor.

Redmi Note 8 vs Realme 6i performans kıyaslaması

Realme 6i modeli dünyanın ilk MediaTek Helio G80 işlemcisini kullanan akıllı telefonu. Redmi Note 8 modelinde ise Snapdragon 660 işlemcisi yer alıyor. Yaptığımız sentetik test sonuçları şöyle:

Antutu

  • Realme 6i: 202.758
  • Redmi Note 8: 174.193

Redmi Note 8 vs Realme 6i karşılaştırma

Geekbenck

  • Realme 6i: 388 – 1347
  • Redmi Note 8: 311 – 1346
3D Mark Sling Shot Extreme
  • Realme 6i: OpenGL 1081- Vulkan 1035
  • Redmi Note 8: OpenGL 1337 – Vulan 1319

Kamera sonuçları

Her iki cihazın da arka kamera dizilimi aynı: 48 MP arka kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik.

Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için fotoğraf kıyaslamasında aldığımız notlar şöyle:

  • Gündüz çekimlerinde her iki telefon da benzer sonuçlar verdi. Renk konusnuda realme’nin biraz daha doğal ve gerçekçi, Redmi Note 8’in ise renkleri olduğundan daha “cafcaflı” gösterdi.
  • Portre fotoğrafında Redmi Note 8’de detaylar daha zengindi.
  • Akşam fotoğraflarında Redmi Note 8 daha derli toplu sonuçlar verirken, Realme 6i‘nin gece modu fotoğraflarda “pastel boya” efekti dikkat çekiyor

Video kıyaslamasında ise Redmi Note 8 modelinde 4K desteği yer alırken Realme 6i‘de bu destek yok. Kıyaslama videosu için tıklayın.

Batarya

Redmi Note 8 vs Realme 6i modelleri için ilk önce pil değerlerine bakalım:

Redmi Note 8: 4000 mAh batarya + 18W hızlı şarj

Realme 6i: 5000 mAh batarya + 18W hızlı şarj

Yaptığımız PCMark batarya testinde Realme 6i modeli 10 saat 22 dakika sonucunu verirken, Redmi Noote 8 modeli 7 saat 48 dakika aldı.

Devamını oku

Oyun

Karantina günlerinde her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar!

20 Nisan 2020

Yazan:

Karantina günlerinde her bilgisayarda oynanabilecek oyunlar!

Bu videomuzda karantina günlerinde hafta sonları da büyük şehirlerimizde sokağa çıkma yasağının başlatıldığı, 20 yaş altı kardeşlerimizin de herhangi bir bilgisayarda oynayabileceği oyunları sıralıyoruz. Birkaçı fazlasıyla günümüzde de popüler olan oyunlardan eski ve klasik oyunlara varan 30’dan fazla oyun önerisi ile karşınızdayız.

İlginizi çekebilir; Epic Store’da, 68 TL değerindeki haftanın ücretsiz oyunları!

reklam

Önerdiğimiz karantina günleri oyunları listesi;

  1. CS:GO
  2. Hearthstone
  3. Minecraft
  4. This War of Mine
  5. Hollow Knight
  6. ETS 2
  7. Plague Inc: Evolved
  8. LIMBO
  9. Mount & Blade: Warband
  10. Age of Empires II HD Edition
  11. The Room serisi
  12. Crysis serisi
  13. Black Mesa
  14. Portal serisi
  15. The Long Dark
  16. The Witcher serisi
  17. Hunt: Showdown
  18. To The Moon
  19. A Bird Story
  20. Finding Paradise
  21. Life is Strange
  22. Assassin’s Creed Brotherhood ve Revelations
  23. Max Payne serisi
  24. GTA III, Vice City ve San Andreas
  25. L.A Noire
  26. Mafia I – II
  27. Deus Ex serisi
  28. Stardew Valley
  29. Diablo II
  30. Undertale
  31. Papers Please

Devamını oku