Huawei Nova 7 serisi için resmi bir video yayımlandı!

Huawei Nova 7 modelinin 23 Nisan olan tanıtım tarihinin bir görsel ile sızdırılmasının ardından Huawei model ile ilgili resmi bir video yayımladı.

Yapılan sızıntılarda Nova 7 serisinin delik çentikli ekranı ve P40 serisinden görmeye alışık olduğumuz kare şekilli kamera modülü ortaya çıkmıştı. Huawei bugün itibarıyla Çin’li Weibo üzerinden sızan özellikleri onaylayan bir video yayımladı. Videoda muhtemelen Kirin 990 5G yonga seti ile gelecek olan Pro versiyonun kavisli bir ekrana sahip olduğu görülüyor (00:13). Sizde haberimizin devamından videoyu izleyebilirsiniz.

Ayrıca model adı HNB-AN10 olan ve Nova 7 olduğu tahmin edilen bir akıllı telefon Android 10 ve 8 GB RAM ile ortaya çıktı. Söz konusu akıllı telefon yeni duyurulan, 1,84 GHz taban frekansına ve 7 nm üretim teknolojisine sahip olan Kirin 985 yonga seti ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

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Nova 7 serisinde bulunacak olan Nova 7, 7 SE ve 7 Pro modellerinin ~285$ ile ~600$ arası fiyat etiketlerine sahip olmaları beleniyor.

Haberimize konu olan ve cihazlara ait çoğu özelliğin sızıntılara dayandığını ve resmi tanıtım sonrasında kesinleşeceğini belirtelim. 23 Nisan tarihinde tanıtılacak olan Huawei Nova 7 serisinin tanıtımına 1 haftadan az bir süre kaldı.

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