Huawei Nova 3i Geekbench sonuçları ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei Nova 3i, Geekbench testünde ortaya çıktı. Avrupa’da Nova markası altında tanıtılan cihaz Çin pazarında INE-LX2 kod adıyla boy gösterdi. Huawei‘nin Kirin 659 SoC‘si yerine bir güncelleme olarak görebileceğimiz Kirin 710 da böylece sentetik testlerde ilk kez göründü. Snapdragon 710 serisine rakip olan Kirin 710 ilk test sonuçlarına göre rekabetçi durumda.

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Rakibine göre 6+2 dizilimi yerine 4+4 dizilimi benimseyen Kirin 710 12mm 2.2Ghz 4x Cortex-A73 ve 1.7Ghz saat hızında 4x Cortex-A53 çekirdeğinin içeriyor. Qualcomm tarafonda ise Snapdragon 710 10nm, 2.2Ghz 2x Kryo 360 Gold ve 1.7GHz 6x Kryo 360 Silver içeriyor.

Sonuçlara bakılırsa tek çekirdek performansında Kirin 710’a göre 2 büyük çekirdeği eksik olan Snapdragon 710 daha önde. Bu durumun A73 ve A75 çekirdekleri arasındaki performans farkından ve daha verimli üretim sürecinden dolayı oluştuğu tahmin edilebilir.

Snapdragon 710’un Geekbench sonuçlarını hatırlayacak olursak, tek çekirdek 1863 ve çok çekirdek 5801 puanı ile kendini gösteriyor. Her ne kadar rakibi karşısında geride kalsa da Kirin 710‘un yerine geldiği Kirin 659‘a göre çok daha yüksek puan aldığı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu.

Son olarak yazılım güncellemeleri Huawei Nova 3i Geekbench sonucunun ufak değişiklikler yaşayabileceğini ve bu işlemcinin termal tasarımı daha iyi olan bir cihazda daha yüksek sonuçlar alabileceğini de hatırlatalım.

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