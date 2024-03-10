Çinli teknoloji devi Huawei, bir süredir yeni telefonu Huawei Nova 12i üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Huawei Nova 12i sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

Huawei Nova 12i sertifika

Huawei Nova 12i sertifika tarafında NBTC sertifikasını aldı. Huawei Nova 12i sertifikası akıllı telefonun herhangi bir özelliğini bizlere açıklamıyor. Ancak Huawei Nova 12i sertifikasının alınması akıllı telefonun tanıtımının yakın olduğunu bizlere gösteriyor.

Bir önceki nesil: Huawei Nova 11i

Akıllı telefon 1080×2388 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 385 PPI piksel yoğunluğu sunan akıllı telefon 270 hz dokunmatik örnekleme oranı sunuyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir ekran paneli kullanılmış.

İlginizi çekebilir: iQOO Z9 özellikleri sızdırıldı

Huawei Nova 11i kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Snapdragon 680 yonga seti gücünü 40W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon giriş segment için oldukça iyi bir arka kamera kurulumuna sahip. Akıllı telefon arkada ikili bir kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 48 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bokeh kamerası eşlik ediyor. İkili arka kamera kurulumunun altında bir adet LED flaş bulunuyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.