Çinli teknoloji devi Huawei, merakla beklenen Huawei Nova 11 serisi akıllı telefonlarını 17 Nisan tarihinde Çin’de piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Şirket ayrıca, telefonun arka tasarımını ortaya çıkaran yaklaşan akıllı telefon serisinin görüntüsünü de paylaştı.

Huawei tarafından paylaşılan tanıtım posterine göre, yeni telefonun genel görünümü, uzun oval + dairesel üç kamera sistemine sahip bir çerçeve ve arka kamera modülü ile Huawei P60 serisine benziyor. İlginç bir şekilde, telefonun arka panelinin her yerinde vegan deri kaplama gibi görünen yepyeni bir “Nova” dokusu var. HUAWEI ve Nova logo markaları da arka panelin rengini yansıtıyor.

Huawei’nin lansman etkinliği için kullandığı “Çekmeye cesaret et, olağanüstü olmaya cesaret et” sloganı, yeni telefonun olağanüstü kamera yeteneklerine sahip olacağını, hatta muhtemelen öncekilerden daha iyi olacağını gösteriyor.

Bir sızıntıya göre Nova 11 serisi, kullanıcıların kameranın diyafram açıklığını ayarlamasına ve kameradan geçen ışık miktarını seçmesine olanak tanıyan değişken diyaframlı kamera teknolojisini kullanacak. Bu özellik, geniş bir diyafram açıklığının arka planı bulanıklaştırabileceği ve nesneyi odak noktasına getirebileceği portre çekimleri için ideal olacak.

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Nova 11 serisi ayrıca ana kamera sensörü için ultra parlak bir gece fotoğrafçılığı deneyimi sağlayan bir RYYB renk dizisine sahip olacak. Bu özellik, düşük ışık koşullarında çekilen görüntülerin kalitesini artırarak daha parlak ve canlı olmalarını sağlıyor. Performans açısından, Nova 11 serisinin güçlü performans sağlamayı vaat eden bir Qualcomm işlemciden güç alacağı söyleniyor.

Nova 11 serisine ek olarak Huawei, etkinlik sırasında yeni bir akıllı saat ve diğer heyecan verici ürünleri de tanıtacak.