Çinli teknoloji devi Redmi, kısa süre önce yeni Redmi Note 13 serisini tanıttı. Serinin ortanca çocuğu olan Redmi Note 13 Pro, bir dizi etkileyici özellikle gelidi ve kullanıcıların dikkatini çekti. Şimdiyse cihaz FCC sertifikası aldı ve küresel pazarda satış için ilk adımlar tamamlandı!
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Redmi Note 13 Pro Orta-Üst Seviyeyi Yerinden Oynatacak!
FCC sertifikalarında görüntülenen cihazın küresel pazarda satışa sunulması için oldukça kısa bir süre kaldığını söylemek mümkün.
Redmi Note 13 Pro, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yonga setine sahip. Bu işlemciye 8/12/16 GB RAM seçenekleri ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Donanım konusunda oldukça cömert olan cihaz, segmentinde en yüksek performansı sunan modeller arasında yer alıyor
Ana kamera modülü Redmi Note 13 Pro+ ile aynı 200 megapiksel sensör ve optik stabilizasyonu içeriyor. Bu sayede hem keskin fotoğraflar hem de sarsıntısız videolar çekebiliyorsunuz. Ne yazık ki video konusunda 4K 30fps sınırı bulunuyor. Ancak 1080p çözünürlükte 60fps videolar çekmek mümkün.
Cihaz, 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir ekran ve Gorilla Glass Victus ile koruma sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 1800 nit parlaklık seviyesi ile oldukça iyi bir parlaklık sunuyor. Dolby Vision desteğiyle beraber içerik tüketiminde de canlı ve keskin görüntüler elde etmek mümkün. 6.7 inçlik bu ekranda içerik tüketmek fazlasıyla zevkli.
Pil kapasitesi 5100 mAh ve 67 W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca, NFC çipi, standart kulaklık girişi ve IP54 su koruması gibi özelliklere sahip.
Redmi Note 13 Pro‘nun fiyatları ise şu şekilde;
- 8 GB RAM / 128 GB depolama: 190 Dolar
- 8 GB RAM / 256 GB depolama: 205 Dolar
- 12 GB RAM / 256 GB depolama: 235 Dolar
- 12 GB RAM / 512 GB depolama: 260 Dolar
- 16 GB RAM / 512 GB depolama: 275 Dolar
Redmi Note 13 Pro 5G Özellikleri
- Renk: Beyaz, Siyah, Mavi, Mor
- Boyut: 161,15 x 74,24 x 7,98 mm
- Ağırlık: 187 gram
- Ekran: 6,67 inç 2712 x 1220 piksel, 12 bit, 120 Hz AMOLED, 1800 nit, 2160 Hz Dokunmatik Hassasiyet, 1920 Hz PWM Karartma
- HDR: Dolby Vision, DCI-P3
- Koruma: Gorilla Glass Victus Koruma
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- Grafik: Adreno 710
- Bellek: 8 / 12 / 16 GB LPDDR4X
- Depolama: 128 / 256 / 512 GB UFS 2.2
- Kamera: 200 MP f/1.65 Samsung ISOSELL HP3 (OIS+EIS) + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Video: 4K 30 fps Video
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G, Kızılötesi Sensör, NFC
- Ses: Stereo Hoparlör (Hi-Res Audio | Dolby Atmos)
- Batarya: 5100 mAh
- Şarj: 67 Watt
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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!