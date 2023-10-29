Çinli teknoloji devi Redmi, kısa süre önce yeni Redmi Note 13 serisini tanıttı. Serinin ortanca çocuğu olan Redmi Note 13 Pro, bir dizi etkileyici özellikle gelidi ve kullanıcıların dikkatini çekti. Şimdiyse cihaz FCC sertifikası aldı ve küresel pazarda satış için ilk adımlar tamamlandı!

Redmi Note 13 Pro Orta-Üst Seviyeyi Yerinden Oynatacak!

FCC sertifikalarında görüntülenen cihazın küresel pazarda satışa sunulması için oldukça kısa bir süre kaldığını söylemek mümkün.

Redmi Note 13 Pro, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yonga setine sahip. Bu işlemciye 8/12/16 GB RAM seçenekleri ve 128/256/512 GB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Donanım konusunda oldukça cömert olan cihaz, segmentinde en yüksek performansı sunan modeller arasında yer alıyor

Ana kamera modülü Redmi Note 13 Pro+ ile aynı 200 megapiksel sensör ve optik stabilizasyonu içeriyor. Bu sayede hem keskin fotoğraflar hem de sarsıntısız videolar çekebiliyorsunuz. Ne yazık ki video konusunda 4K 30fps sınırı bulunuyor. Ancak 1080p çözünürlükte 60fps videolar çekmek mümkün.

Cihaz, 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir ekran ve Gorilla Glass Victus ile koruma sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip bu ekran, 1800 nit parlaklık seviyesi ile oldukça iyi bir parlaklık sunuyor. Dolby Vision desteğiyle beraber içerik tüketiminde de canlı ve keskin görüntüler elde etmek mümkün. 6.7 inçlik bu ekranda içerik tüketmek fazlasıyla zevkli.

Pil kapasitesi 5100 mAh ve 67 W hızlı şarjı destekliyor. Ayrıca, NFC çipi, standart kulaklık girişi ve IP54 su koruması gibi özelliklere sahip.

Redmi Note 13 Pro‘nun fiyatları ise şu şekilde;

8 GB RAM / 128 GB depolama: 190 Dolar

8 GB RAM / 256 GB depolama: 205 Dolar

12 GB RAM / 256 GB depolama: 235 Dolar

12 GB RAM / 512 GB depolama: 260 Dolar

16 GB RAM / 512 GB depolama: 275 Dolar

Redmi Note 13 Pro 5G Özellikleri



Renk: Beyaz, Siyah, Mavi, Mor

Beyaz, Siyah, Mavi, Mor Boyut: 161,15 x 74,24 x 7,98 mm

161,15 x 74,24 x 7,98 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Ekran: 6,67 inç 2712 x 1220 piksel, 12 bit, 120 Hz AMOLED, 1800 nit, 2160 Hz Dokunmatik Hassasiyet, 1920 Hz PWM Karartma

6,67 inç 2712 x 1220 piksel, 12 bit, 120 Hz AMOLED, 1800 nit, 2160 Hz Dokunmatik Hassasiyet, 1920 Hz PWM Karartma HDR: Dolby Vision, DCI-P3

Dolby Vision, DCI-P3 Koruma: Gorilla Glass Victus Koruma

Gorilla Glass Victus Koruma İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Snapdragon 7s Gen 2 Grafik: Adreno 710

Adreno 710 Bellek: 8 / 12 / 16 GB LPDDR4X

8 / 12 / 16 GB LPDDR4X Depolama: 128 / 256 / 512 GB UFS 2.2

128 / 256 / 512 GB UFS 2.2 Kamera: 200 MP f/1.65 Samsung ISOSELL HP3 (OIS+EIS) + 8 MP + 2 MP

200 MP f/1.65 Samsung ISOSELL HP3 (OIS+EIS) + 8 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Video: 4K 30 fps Video

4K 30 fps Video Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G, Kızılötesi Sensör, NFC

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G, Kızılötesi Sensör, NFC Ses: Stereo Hoparlör (Hi-Res Audio | Dolby Atmos)

Stereo Hoparlör (Hi-Res Audio | Dolby Atmos) Batarya: 5100 mAh

5100 mAh Şarj: 67 Watt

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!