HUAWEI nova 10 Serisi büyük ölçüde kamera teknolojisine odaklanarak, hayatlarını aktif olarak sosyal medyada paylaşan ve en sıradan anlarda bile sadece hatıra olsun diye fotoğraf çekmeyi seven genç kullanıcılar için güçlü ön ve arka kameralarla üretilmiş.

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Gece fotoğrafçılığı, çoğu kişinin yaklaşmaktan çekindiği, gözden kaçan bir sanattır. Her zamankinden daha fazla ekipman gerektirdiği için birçok amatör veya hevesli fotoğrafçı gece fotoğrafçılığına yanaşmamış olabilir. Özellikle günlük fotoğrafçılık için akıllı telefonu kullanmayı tercih ederken, güvenilir lens kalitesine sahip mükemmel telefonu ve ideal gece fotoğrafları çekmek için fotoğraf modlarını bulmak söz konusu olduğunda bu iş daha da zor olabilir.

HUAWEI nova 10 ve nova 10 Pro’nun kamera ve fotoğrafçılık işlevleri arasında bulunan Süper Gece Modu özelliği, her yerde kullanıcıları gece çekimleri yapmaları için daha iyi donatarak karanlık sahnelerde insan gözünün yakın detaylar sunar. nova Serisinin bu yeteneği, karanlık alanların parlaklığını artırmak için güçlü ışık algılama yeteneklerinden ve piksel düzeyinde yeniden yapılandırma teknolojisinden yararlanmasından geliyor.

Geceleri rüya gibi şehir manzaraları

Her yerde parlayan binalar ve parlak neon ışıklarla geceleri canlanır. nova 10 veya nova 10 Pro’nun yalnızca Süper Gece Modu’nu etkinleştirmekle kalmayıp aynı zamanda şehir manzarasını tüm ihtişamıyla yakalamanıza olanak tanıyan geniş açılı arka kamerasıyla şehir silüetini tüm ayrıntılarıyla fotoğraflayabilirsiniz. Arabalar veya yoldan geçenler gibi arka planda hareket eden dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak ve fotoğrafın konusuna net bir şekilde odaklanmak için Hareket Bulanıklığı’nı da kullanabilirsiniz.

Karanlık temalı portreler

Neo-noir ve fütüristik filmlerle popüler hale gelen loş portre fotoğrafçılığı yeniden moda oldu ve günümüzün birçok genç sanatçısı tarafından tekrar keşfedildi. Bu çekimler, ışık ve gölgenin görsel etkileşiminin yanı sıra düşük tonlu aydınlatma kullanımı ile karakterize edilir.

Siz de bu modaya uygun fotoğrafçılık stilini HUAWEI nova 10 Serisi ile deneyebilirsiniz. RAW alanındaki çoklu çerçeve füzyon algoritması ve gelişmiş çoklu çerçeve gürültü azaltma teknolojisi kullanan kamera, görüntülerin optimize edilmiş parlaklıkta, daha az görüntü gürültüsünde olmasını ve dinamik aralığı artırarak mükemmel gece portreleri elde edilmesini sağlar.

Gece hayatı maceraları

HUAWEI nova 10 ve HUAWEI nova 10 Pro, gece aktivitelerini yakalamak için en iyi seçeneklerden birisi. HUAWEI 50MP RYYB Ultra Vision Kamera ile konserler, hareketli gece eğlenceleri veya arkadaşlarınızla basit bir akşam yemeği olsun, çok karanlık, bulanık ve donuk görüntülere katlanmak zorunda kalmıyorsunuz. Sensördeki yeşil pikselleri sarı piksellerle değiştirerek ışık alımını yüzde 40 artıran, yüksek ışık hassasiyeti sağlayarak Huawei’nin amiral gemisi sınıfı RYYB renk filtresi dizisini içeren kamera, zengin ayrıntılarla daha net gece çekimleri yapar.

Doğanın gece harikaları

Doğa koruma alanları ve parklarda gece yürüyüşlerini sevenler için, her köşe başında bir çok vahşi yaşam sürprizi bulmak garip değil. Süper Gece Modu ile bu gece canlılarını habitatlarında yakalayabilir ve bu nadir anları fotoğraf albümünüze kaydedebilirsiniz.

Ayrıca, bu ortamlarda genellikle kameraya çekmeye değer muhteşem gece gökyüzü manzaraları da vardır. nova 10 ve nova 10 Pro’nun RYYB Ultra Görüş Kamerasını kullanarak, doğal keşif gezinizde canlı gece gökyüzünün fotoğrafını çekebileceksiniz.

HUAWEI nova 10 Pro, Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle 17.999 TL fiyatla Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketicilere 500 TL değerinde sepet indirimi sağlanırken aynı zamanda FreeBuds 4i kablosuz kulaklık da hediye ediliyor.