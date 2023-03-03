Çinli teknoloji devi Huawei, geçen yıl Çin’deki nova 9 SE’nin halefi olarak Huawei Nova 10 SE modelini sessiz sedasız tanıttı. 300 dolar fiyat etiketine sahip olan ve ilk etapta sadece Çin pazarında satışa sunulacak olan bu telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Telefonda selefindeki LCD ekranın yerini alan 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde 90Hz tazelemeye sahip OLED ekran yer alıyor. Selefine göre en büyük değişiklik LCD’den OLED’e geçiş oluyor. Diğer özellikler ile Nova 9 SE ile hemen hemen aynı diyebiliriz.

Telefonda Qualcomm’un Snapdragon 680 yonga seti yer alıyor. 8 GB RAM ile gelen telefonun 128 GB ve 256 GB depolamalı sürümleri bulunuyor. Telefonun arkasında 108 MP 1/1.56 inç yüksek çözünürlüklü kamera (f/1.9 diyafram), 8 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2 diyafram) ve 2 MP Makro Kamera (f/2.4 diyafram) yer alıyor. Ön tarafta ise bizi f/2.2 diyaframlı 16 MP kamera karşılıyor.

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HarmonyOS 2.0.1 ile kutusundan çıkan telefonda 66W hızlı şarj destekli 4.500 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. 300 dolardan satışa sunulacak olan bu telefonun Çin pazarının dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.

İçindekiler Huawei Nova 10 SE özellikleri

Huawei Nova 10 SE özellikleri

6.67 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemeli OLED ekran

Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti

Adreno 610 GPU

8GB RAM

128GB / 256GB depolama

Harmony OS 2.0.1

108 MP 1/1.56′′ Yüksek Çözünürlüklü Kamera (f/1.9 diyafram), 8 MP Ultra Geniş Açı Kamera (f/2.2 diyafram) ve 2 MP Makro Kamera (f/2.4 diyafram)

16 MP ön kamera (f/2.2 diyafram açıklığı)

Boyutlar: 162.39 x 75.47 x 7.39mm; Ağırlık: 184g

Çift VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.0, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB-C

66W HUAWEI SuperCharge ile 4500mAh batarya