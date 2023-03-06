Huawei nova 10 SE’den sonra nova 10 lite‘ı tanıttı, ancak telefon 6.78 inç FHD + 90Hz ekran içeren, 8GB RAM ile Snapdragon 680 işlemciyle desteklenen benzer özelliklere sahip ve selefi nova nova 9 SE benzerlik gösteriyor.

Teknik özelliklerine bakacak olursak bu cihazdaki ana kamera, 8 MP Ultra Geniş Açı, 2 MP Derinlik ve 2 MP Makro sensörleriyle birlikte 108 MP 1/1.56″ Yüksek Çözünürlüklü Kamera sensörü kullanıyor. Selfie kamerası ise 16 MP sensör kullanıyor.

Cihazdaki diğer özellikler arasında Çift VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.0, Çift SIM ve HarmonyOS 2.0 üzerinde çalışıyor. Batarya konusunda ise cihaz 66W Huawei SuperCharge desteği ile 4000mAh kapasiteye sahip.

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HUAWEI nova 10 Youth Edition teknik özellikleri

6,78″ FHD + (2388 x 1080 Piksel) TFT LCD (IPS), 90Hz’e kadar yenileme hızı, 270 Hz dokunmatik örnekleme hızı

Adreno 610 GPU ile Qualcomm Snapdragon 680 SoC

8GB RAM ve 128GB /256GB depolama alanı

HarmonyOS 2.0

Çift SIM

Arka Kameralar: 108 MP 1/1,56″ Yüksek Çözünürlüklü Kamera (f/1,9 diyafram açıklığı), 8 MP Ultra Geniş Açılı Kamera (f/2,2 diyafram açıklığı), 2 MP Derinlik Kamerası (f/2,4 diyafram açıklığı) ve 2 MP Makro Kamera (f/2,4 diyafram açıklığı)

Ön Kamera: 16 MP Ön Kamera (f/2.2 diyafram açıklığı)

HUAWEI Histen Audio, USB-C ses

Boyutlar: 164,64 x 75,55 x 7,94 mm; Ağırlık: 191 g

Çift VoLTE, GPS / AGPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz ve 5 GHz),

Bluetooth 5.0, USB-C

66W HUAWEI SuperCharge ile 4000 mAh (tipik) pil

Fiyat

HUAWEI nova 10 Youth Edition Siyah ve Mavi renklerinde geliyor. 128GB ve 256GB modelleri için sırasıyla 1799 yuan (260 dolar) ve 1999 yuan (289 dolar) fiyat etiketine sahip.