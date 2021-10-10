HUAWEI | Nesini Seviyorsunuz? #4

Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Huawei konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Bakmakta fayda var: APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3

Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:

00:00 Giriş

00:36 Kalitesi ve ekosistemini

03:03 Huawei Candır. Huawei saat, telefon ve Matebook D14 kullanan biri olarak her bir üründen memnunum. Kullanımdan kaynaklı kötüleme ya da karalama yapılacak bir taraf göremiyorum.

04:25 Tüm cihazlarındaki batarya performansını ve amiral gemisi cihazlarındaki kamera performansını.

06:13 Şu yasaklanma olmasaydı tek geçerdim.

07:04 Android dünyasında Apple’a başkaldırışını. Apple ile yarışabilecek başka marka maalesef yok. Gerek kalitesi gerekse teknik servis hizmeti çok kaliteli.

09:32 İnovasyon odaklı bir firma olmaları çok hoşuma gidiyor. Bence teknoloji dünyasında lansmanları heyecanla beklenen ender şirketlerden kendileri. Son yaşanan ambargolardan sonra kendi ekosistemlerine odaklanmalarının da oldukça yerinde bir hamle olduğunu düşünüyorum. Severek kullandığım ve tavsiye ettiğim bir marka.

10:47 Kamera, yazılım ve arayüz stabilitesini seviyorum ve olursa yazılımsal sorunlara aniden müdahale etmelerini.

11:50 Leica ile birlikte yaptıkları işbirliği ile kamerası mükemmel telefonlar yapması(Her Yeni Amiral Gemisi Direk Dxomark #1 oluyor). Çok güzel tasarımlar yapması ve pil konusunda çok cimri olmaları(ki Cimriliğin ilk defa iyi bir şey olduğunu P40 Pro Kullanırken Öğrendim) ayrıca HarmonyOS ile birlikte mükemmel bir ekosistem kurmaları.

20:53 Yeniliklerini Apple’ın iOS’una ve Android sistemlerine üçüncü bir alternatif olan HarmonyOS işletim sestemini ve tabi ki kalitesini.

22:48 Bağlanabilirlik özelliklerini seviyorum. Telefonumun ekranını farklı cihazlardan kontrol etmeyi, kulaklığımı bir cihazdan diğerine bağlamak yerine ikisine de bağlanmayı seviyorum. Pili maksimum performansta dahi idareli kullanmasını, uykumdan geç uyandığımda telefonumu hızlıca şarj etmeyi, satış sonrası yaşadığım tecrübelerden dolayı oluşan olumlu düşüncelerimden ötürü Huawei’yi seviyorum. Fazla övmedim az bile olabilir.

23:28 Kesinlikle akıllı saatlerini çok beğeniyorum gerek tasarım olsun gerek batarya ömrü olsun şu an watch gt 2 modelini kullanıyorum çok güzel bir saat ve artı olarak telefonlarının kamera performansı çok iyi…

25:27 Amerika’nın bu kadar baskısına rağmen ayakta durma çabasını beğeniyorum. Başka bir şirket olsa çoktan iflas etmişti.

26:48 Bir Huawei Store’a gittim ve orda su sebili sıcak soğuk su, oturmak için 4 tane koltuk vs hızlı şarj üniteleri (kendi telefonumuzu şarj etmek için ) üstelik bunları kullanmak için bir şey satın almanıza gerek yok gidip ordan su içip telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Ve hizmet kalitesi de çok iyi.

27:50 Google servislerinin olmadığı alanlarda başarılılar (bilgisayar, saat ve network ürünleri)

30:56 Huawei tek başına bir ordu böyle güçlü, yenilikçi, dayanıklı bir elektronik şirketi yok şimdi de işletim sistemi kurdu ve tüm cihazlarına gönderecek ABD bile durduramıyor.

#Huawei #HarmonyOS #NesiniSeviyorsunuz