Akıllı Telefonlar
APPLE | Nesini Seviyorsunuz? #3
Markaların yaptıklarını ve beğenilen yanlarını konuştuğumuz seri olan Nesini Seviyorsunuz’da bu sefer Apple konuştuk. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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Sizden gelen yorumlardan bazıları şu şekilde:
00:00 Giriş
00:38 Güncelleme politikası ve yazılımın stabil olması
07:45Tüm sistemi oluşturan cihazların (telefon PC tablet vs.) birbiriyle entegre ve sorunsuz çalışıyor olması. Kullanıcı dostu arayüz. Android’den daha sorunsuz çalışan uygulamalar.
10:03 İnsanlara yaşam tarzı satmasını.
16:36 Satarken de para etmesini.
17:35 Değerini uzun süre korumasını ve kolay satılmasını.
24:23 Bilgisayarlarının dizaynını beğeniyorum ama aynı şeyi telefonları için söyleyemem.
28:15 Teknolojiyi bir yıl geriden takip etmesine rağmen rakiplerini satış anlamında geride bırakmasını seviyorum.
29:17 Emojilerini ve güncelleme desteğini.
29:59 Servis konusunda başarılı olması ve de uzun ömürlü yazılım ve yazılımsal hataların az olması.
32:13 Ulaşamadığım, sahip olamadığım için seviyorum. Platonik bir ilişki bizimki.
33:26 Türkiye’de ekosistem kurabileceğimiz tek marka olması. Tüm firmalar lansmanlarında cihazlarının iyi bir şekilde birbiriyle konuştuğunu ürünleri daha verimli kullanabileceğimizi söylüyor. Ancak bahsettikleri ürünleri Türkiye’ye getirmiyor. Bunu yapabilen tek firma Apple. Pahalı bulsam da kabul etmek gerek Türkiye’de sadece Apple ile ekosistem kurulabilir.
35:55 Güvenlik. Uygulama beni takip etmesin mevzusu bile süper.
37:25 Apple’ın normal bir kullanıcı için alıp minimum 5 sene arkasına bakmadan kullanabilecek olmasını seviyorum. Evet bir kere parayı veriyorsun ama sonra 5 sene yenisini almak aklına bile gelmiyor.
https://youtu.be/7V7MLJtxm1E
41:04 Video kalitesi o kadar güzel ki, DSLR kameralara kafa tutabiliyor. Android markaların buna yetişmesine daha yıllar var.
43:09 Ürün ve uygulamalarını engelli kullanıcıları düşünerek tasarlamasını seviyorum. Android’te yer alan ekran okuyucular, Apple’ın Voice Over ekran okuyucusundan oldukça geride. Ayrıca bu tutumlarını web sitelerinde vs. De sürdürüyorlar ve sorunlara karşı hızlı reaksiyon alıyorlar.
50:30 Ahh nerden başlasam. Ürünlerinin mükemmeliyetçi şekilde şık tasarlanılmasını. İOS gibi işletim sistemleri olmasını. Kullanıcıyı mağdur etmeyen servisini seviyorum.
52:50 İnsanların dahi birbirlerine güvenmekte zorlandığı bu çağda sözü senet olan bir firma. Ne kadar güncelleme vereceğim dediyse hepsini vermiştir. Bazı firmalar gibi Android One platformu ile geliyoruz güncellemeleri ilk siz alacaksınız, en çok siz alacaksınız, hep siz alacaksınız deyip sonra ortalıktan kaybolan bir firma asla değildir.
#Apple #AppleiPhone #iOS
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