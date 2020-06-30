Akıllı Telefonlar
Huawei mobil pazarda birinciliği ele geçirdi!
Yeni yayınlanan bir rapora göre Huawei, Nisan ve Mayıs aylarında akıllı telefon pazarında birinciliği ele geçirdi.
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Huawei mobil pazarda birinciliği ele geçirdi!
Counterpoints istatistiklerine göre Samsung Nisan ayında dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi unvanını kaybetti. Samsung’un yerini ele geçiren firma ise Huawei oldu. Çinli mobil üretici ABD ambargosu uygulanmadan önce 2019 yılını 1 numaralı üretici olarak kapatacaklarını açıklamıştı. Ancak şirket beklenmedik birçok kısıtlama ile karşı karşıya kalmış ve satışlarında ciddi bir düşüş yaşamıştı. Görünüşe göre Huawei akıllı telefon pazarındaki başarısını koruma konusunda kararlı. Counterpoint’in raporuna göre şirket Mayıs ayında da liderliğini koruyor ancak Samsung tarafı aradaki mesafeyi kapatmakta.
Aşağıdaki grafikten de görebileceğiniz şekilde Huawei’in Mayıs ayında pazar payı %19.7. Hemen ardından Samsung %19.6’lık Pazar payı ile geliyor. Mayıs ayında dünya genelinde yaklaşık 82 milyon adet akıllı telefon nakliyatı gerçekleşti. Nisan ayı verilerine baktığımızda ise Huawei’in %21.4, Samsung’un ise %19.1’lik pazar payı var.
Tahminlere göre Haziran ayında Samsung bir kez daha listenin başındaki yerini alacak. İki şirket arasındaki rakamsal farklılıkların bu kadar hızlı kapanmasında ise en etkili pazar ABD oldu. Mayıs ayında ABD’deki telefon satışları Nisan ayına göre %56 arttı. Bu artış ile birlikte Samsung’un da satışları önemli ölçüde arttı. ABD’de Samsung, 8.4 milyon akıllı telefon satışından %33’üne sahip.
Bazı Çinli analistlere göre Huawei Nisan ve Mayıs aylarında COVID-19 salgını sonrası satış noktalarını diğer üreticilere göre erken açtı. Bu durum geçtiğimiz yıllarda kaybettiği pazar payını geri almasında etkili oldu. Ancak mağazalarını erken açması sayesinde kazandığı pazar payını diğer markaların da satışlarına başlaması ile kaybediyor. Tüm bunların yanı sıra Huawei’in başı hala ABD ile dertte. Huawei’in kendi geliştirdiği işlemcileri tasarlayan HiSilicon, ABD tarafından büyük bir testle karşı karşıya kalacak. Firma Eylül ayından önce onaylanmazsa TSMC, HiSilicon için çalışmayabilir. Neyse ki, Huawei 2020 için 5nm Kirin işlemcisi üretimi için garanti aldı. Yine de 2021 yılında Huawei amiral gemileri için işlemci tarafında ne olacağı henüz net değil.
Huawei’in gelecek modelleri!
Çinli akıllı telefon üreticisi aynı anda çok fazla problem ile mücadele etmek zorunda kalsa dahi akıllı telefon sektöründeki varlığını koruyor. Huawei P50’nin geliştirme sürecinin devam ettiği ile ilgili de daha önce sızıntılar görmüştük. Telefonun önümüzdeki yılın ortalarında gelmesi bekleniyor. Mate 40 serisi ile aynı 5nm üretim sürecine sahip yonga seti ile gelmesi de beklenenler arasında.
Çinli bir tedarik zincirinden gelen bilgiye göre Huawei gelecek yıl 5nm üretim teknolojisine sahip bir yonga setine sahip telefon piyasaya sürecek. Ancak bu 5nm işlemci HiSilicon tarafından tasarlanmamakta. Bu ifadeye bakarsak Huawei P50 serisinin gelecek yıl 3. Parti bir üretici tarafından üretilen işlemci ile piyasaya çıkması tahminler arasında. Eğer bizim de bir tahminde bulunmamız gerekirse bu üreticinin MediaTek olması hiç şaşırtıcı olmayacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 9T – Huawei P40 Lite (Pil Düellosu)
Pil Düellosu’nun yeni bölümünde konuklarımız, Mi 9T ve P40 Lite olacak. Bakalım cihazlar, yaptığımız testlerden nasıl sonuçlar alacaklar? Hep birlikte görelim.
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Kanalımızda yayınlanan tüm “Pil Düellosu” videolarını görmek için buradaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz.
İyi seyirler.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9A ve Redmi 9C resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi, bu ayın başında Redmi 9‘u tanıtmıştı. Bugün ise Redmi 9A ve Redmi 9C isimli iki yeni orta segment telefonu teknik özellikleriyle birlikte tanıttı. Facebook‘ta paylaşılan resim ve yazıda, cihazın temel teknik özellikleri ve tasarımı yer alıyor.
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Redmi 9A hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Redmi 9A, 6.53 inçlik 720p çözünürlüğe sahip su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Cihaz, Helio G25 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun segmentine göre en çok öne çıkan özellikleri pil ve ekran büyüklüğü tarafında karşımıza çıkıyor. Batarya tarafında 5.000 mAh değerinde pil ile geliyor olacak. 9A, arka tarafta 13 MP çözünürlüklü tek bir kamera ve ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip olacak.
Redmi 9C ise Helio G35 yonga setinden gücünü alacak. 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına sahip olacak. Cihaz, 6.53 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentikli bir ekran ile gelecek. Tıpkı 9A gibi 9C de pil odaklı bir telefon olacak. 9C, 5.000 mAh değerinde pil kapasitesi sunacak. Arka tarafta 9A‘nın 13 MP çözünürlüklü ana kamerasının yanı sıra iki adet henüz işlevleri bilinmeyen kamera bulunuyor. Ayrıca arka tarafta parmak izi okuyucusu da mevcut. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlüklü selfie kamerasına sahip.
Redmi 9A, 359 RM (85$), Redmi 9C ise 429 RM(100$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 9A, 7 Temmuz’da Malezya’da satışa sunulacak. 9C ise Temmuz sonunda piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40, ekran altı ön kamera ile gelmeyecek!
Huawei Mate 40 serisi hakkında yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son bilgiler cihazın ekran ön altı kameraya sahip olmayacağı yönünde.
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Mate 40 için ekran altı ön kamera hayalleri suya düştü!
Huawei firmasının en önemli serilerinden biri olarak bilinen Mate ailesi yeni modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma Mate 40 ile birlikte akıllı telefon dünyasında da yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amiral gemisi olarak karşımıza çıkan serinin donanımsal olarak en üst düzeyde yer alacağı düşünülüyor. Hal böyleyken cihaz hakkında da ilginç iddialar ortaya atılmıyor değil. Geçtiğimiz haftalarda cihazın ekran altı ön kameraya sahip olacağı ve bu konuda akıllı telefon dünyasında bir ilkin gerçekleşeceği konuşulurken, ne yazık ki bu iddialar resmi olmayan başka kişiler tarafından yalanlandı.
Çinli Digital Chat Station isimli teknoloji yorumcusu, Huawei Mate 40 akıllı telefonunu gördüğünü ve herhangi bir ekran altı ön kamera teknolojisine rastlamadığını belirtti. Hal böyle olunca hayranların girdiği büyük beklenti de suya düşmüş oldu. Cihazın bir örneğini eline aldığını belirten ünlü yorumcu, tasarım detayları hakkında bilgi paylaşmaktan kaçındı. Akıllı telefon dünyası için yavaş yavaş sorun haline gelen ön kamera dizilimi bakalım ne zaman tam anlamıyla çözüme kavuşabilecek bekleyip göreceğiz. Öte yandan lansman tarihinin ertelenmesi beklenen Huawei Mate 40 serisinin, 2020 sonlarında tanıtılması bekleniyor.