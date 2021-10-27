Huawei’den dev oyuncu monitörü | Huawei MateView GT

Huawei MateView GT, yüksek tazeleme hızı ve oldukça geniş ekranıyla beraber Türkiye pazarına giriş yapıyor. Şu anda ön satışta olan model dikkat çekici özelliklere sahip.

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Huawei MateView GT, Huawei’nin geçtiğimiz dönemde yaptığı ekosistem ürünleri lansmanında MateView modeli ile beraber ortaya çıktı. İki farklı modele sahip olan GT’de bir normal bir de Sound Edition isimli soundbar da dahil olan modeli bulunuyor. Bizim incelememize konu olan ise soundbar içermeyen versiyonu.

Agresif değil şık tasarım

Aslına bakarsanız oyuncu monitörü denildiğinde köşeli hatlar, her taraftan fışkıran RGB aydınlatma gibi birçok şey görmeyi bekleriz. Fakat Huawei MateView GT, tasarımsal olarak dışarıdan bakıldığında “Ben oyuncu monitörüyüm” demiyor. Bu detayı fazlasıyla sevdiğimi belirtmek istiyorum. Çünkü yüksek tazeleme hızı isteyen, oyunları da seven kesimin hepsi RGB meraklısı değil. Tıpkı daha önce incelediğimiz MateView modeli gibi sade hatlara sahip.

Boyut olarak 808,6 mm genişliğe, 542 mm yüksekliğe ve 220 mm kalınlığa sahip olan monitör, siyah, koyu gri arası mat bir renge sahip. Ağırlığı ise 9,34 kg. Bu açıdan yere sağlam basan bir monitör diyebiliriz 🙂

Kolayca erişilebilen fiziksel 5 yönlü joystick ile kontrol edilen üründe 2 adet HDMI 2.0, 1 adet DP ve sadece monitöre güç vermek için USB Tip-C bağlantısı bulunuyor. Evet, bir oyuncu monitörü de böylece Tip-C üzerinden şarj edilebilir formda! Ama iş versiyonu gibi başka cihazı şarj edebilme, görüntü aktarımı gibi bir fonksiyonu bulunmadığını yenileyelim.

Geniş ekranda oyun deneyimi

Gelelim ekrana. 34 inç boyutunda olan ekran, geniş ekran formatında, yani 21:9 olarak geliyor. 3440 x 1440 çözünürlük sunan ekran WQHD olarak adlandırılıyor. Yani isterseniz geniş 2K diyebilirsiniz. Ama sayısal ve alan olarak 3K değerinde olduğunu da belirtmek gerek. 165 Hz tazeleme hızı sunan monitörde gecikme hızı değeri verilmemiş. Biz de bulamadık.

%91’e varan ekran gövde oranı, HDR desteği 350 nit’e çıkan parlaklık değeri ve 4.000:1 kontrast oranı gibi detaylar ise dikkat çekici. Çünkü bu geniş ekranlı bir oyuncu monitörü. Hatta %90 DCI-P3 renk gamutu, Delta E <2 kesinliği ve 10 bit desteğiyle beraber 1,07 milyar renk gösterimi gibi detaylar da cabası. Yani “oyun seven profesyoneller” için de ideal bir monitör edası var Huawei MateView GT’de.

Fakat oyun tarafında da destekleri var. Örneğin “Karanlık Alan Kontrolü” ile oyundaki karanlık noktaları daha aydınlık hale çevirebilir, “Nişan Alma Odağı” ile dürbünsüz AWP kullanabilirsiniz. Bunlar standart haline de geldi.

Geniş ekran, güzel kavis, göz koruma

Ekranın sayısal değerlerini bir kenara bırakırsak üründe 34 inç’i geniş tutarken 1500R oranında kavis de verilmiş. Bu da geniş ekranın sizi sarmasını sağlıyor. VA panel ile gelen Huawei MateView GT, özellikle benim gibi simülasyon oyunları sevenler için kokpit algısını fazlasıyla sunabilir.

Bir diğer yandan bu kadar geniş ve büyük bir ekran olunca “Göz sağlığı” konusunda da endişe etmenize gerek yok. TÜV Rheinland tarafından onaylanan Düşük Mavi Işık ve Flicker Free teknolojileri sayesinde göz sağlığınızı korumanız için de önemli adımlar atmış Huawei.

Kullanım şekli

Geniş ve kavisli bir ekran olunca haliyle biraz geniş bir yer kaplayacak elbette. Fakat kullanım açısından yüksekliği 110 mm’ye kadar ve eğim açısını 5 derece ileri ve 20 derece geri ayarlanabilmesi ise doğru kullanım pozisyonunu bulma noktasında yardımcı olacak. Bir de VESA desteği de mevcut. Yani bir monitör kolu ya da direkt olarak duvara montaj da şansınız var.

Ekranın geniş olması ise 3-4 sekmeyi aynı anda kullanabilme, kurgu vb işlemlerde zaman çizelgesini ekran boyunca genişçe görebilme gibi avantajlar sunması da büyük bir artı.

Genel olarak baktığımızda Huawei MateView GT modeli sadelik seven oyunculara yönelik, aynı zamanda da profesyonellerden oyuna meraklı olanlar için biçilmiş bir kaftan. Geniş ekran deneyimi ve sunduğu özellikler ile 5.499 TL fiyatı da kendi klasmanında oldukça fiyat/performans ürünü olmasını da sağlıyor. Hatta siparişe özel Huawei AX3 Quad Core hediyesinin de Huawei Sanal Mağaza üzerinden sağlandığını da söyleyelim. Detayları buradan görebilirsiniz.

Huawei MateView GT özellikleri