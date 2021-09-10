HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Online Mağaza’da satışa sunuldu

Huawei, sunduğu performans özellikleriyle ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarındaki yeni ürünü MatePad T8 Kids Edition’ı Okula Dönüş sürecinde tüketiciler ile buluşturuyor. 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen tablet, gün boyunca her işin üstesinden geliyor. MatePad T8 Kids Edition, 8 inçlik ekranı, hafif ve metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile birlikte geliyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

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HUAWEI MatePad T8 Kids Edition çocuklar için güvenli bir alan

Huawei MatePad T8 Kids Edition, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyorlar. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor. Güvenli şarj kilidi, şarj sırasında tablete erişimi engelleyerek çocukların elektrik tehlikesine karşı güvende tutuyor.

Çocukların günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir güvenli silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte gelen HUAWEI MatePad T8 Kids Edition, tasarımı sayesinde çocukların tableti kolayca tutmasını sağlıyor ve tabletin tutamağı aynı zamanda izleme rahatlığı için bir destek standı işlevi görüyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış kalem ile yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Çanta yuvasında güvenli bir şekilde tutulabilen bu kalemin seyahat ederken kaybolma olasılığı çok daha düşük. Farklı vuruşlar, çizgiler ve renkler ile çocuklar için olanaklarla dolu sanatsal bir yol açabilir. Kalem istenirse kılıfa bağlanabildiği için her zaman çocukların elinin altında olur.

Hafif ve ergonomik gövde

MatePad T8 Kids Edition ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80’in üzerinde gövde – ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8 Kids Edition, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanmış. Ergonomik kıvrımları uzun süre elde tutulsa bile rahatsızlık vermemesi üzerine tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir dokuya haline getirilmiş.

Uzun süreli performans

Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8 Kids Edition, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. 5100 mAh pili ile MatePad T8 Kids Edition, 12 saat boyunca uzun süre video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcı ayrıca istediği renk sıcaklık ayarını kendi de yapabiliyor.

HUAWEI MatePad T8 Kids Edition EMUI10 ile geliyor

Huawei MatePad T8 Kids Edition, EMUI10.0.1 versiyonu ile akıllı özellikler sunuyor. Özelleştirilen Android işletim sistemi daha hızlı yanıt verebilmesi için optimize edilmiş. Yeni karanlık mod özelliği, özellikle uzun süreler boyunca okumak isteyen kullanıcıların göz konforunu korumak için sisteme dahil edilmiş. Morandi renk paletinin arayüzde kullanımı ile EMUI10 eskisine göre daha çekici bir görünüme kavuşmuş. Huawei MatePad T8 Kids Edition, 1.499 TL satış fiyatı Huawei Online Mağaza’da yerini alıyor. Tableti alanlar aynı zamanda HUAWEI FreeBuds 3i sahibi de oluyor.