Basın Bülteni
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Online Mağaza’da satışa sunuldu
Huawei, sunduğu performans özellikleriyle ve ulaşılabilir fiyatıyla tablet pazarındaki yeni ürünü MatePad T8 Kids Edition’ı Okula Dönüş sürecinde tüketiciler ile buluşturuyor. 8 çekirdekli işlemci ve 5100 mAh kapasiteli pil ile güçlendirilen tablet, gün boyunca her işin üstesinden geliyor. MatePad T8 Kids Edition, 8 inçlik ekranı, hafif ve metalik tasarımı ve EMUI10 arayüzü ile birlikte geliyor. Ayrıca çocuklara yönelik dört farklı göz koruma modu ile çocukların eğitiminde de sağlıklı bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.
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İçindekiler
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition çocuklar için güvenli bir alan
Huawei MatePad T8 Kids Edition, çocukların kendini geliştirmesi, öğrenmesi ve eğlenmesi için özel bir alan sunan çocuk modu da barındırıyor. Ebeveyn kontrolleri ile aileler çocuklarının erişebilecekleri içerikleri, uygulamaları, bunlara ne zaman ve ne kadar süre boyunca erişebileceklerini kontrol edebiliyorlar. Çocuk modu, mavi ışık filtresi, sağlıklı duruş pozisyonu hatırlatması, bozuk yol alarmı ve eBook modundan oluşan dört adet göz koruma modu barındırıyor. Güvenli şarj kilidi, şarj sırasında tablete erişimi engelleyerek çocukların elektrik tehlikesine karşı güvende tutuyor.
Çocukların günlük aktivitelerine uygun, yenilebilir güvenli silikondan yapılmış, darbeye dayanıklı bir kılıfla birlikte gelen HUAWEI MatePad T8 Kids Edition, tasarımı sayesinde çocukların tableti kolayca tutmasını sağlıyor ve tabletin tutamağı aynı zamanda izleme rahatlığı için bir destek standı işlevi görüyor. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış kalem ile yaratıcılıklarını geliştirebilirler. Çanta yuvasında güvenli bir şekilde tutulabilen bu kalemin seyahat ederken kaybolma olasılığı çok daha düşük. Farklı vuruşlar, çizgiler ve renkler ile çocuklar için olanaklarla dolu sanatsal bir yol açabilir. Kalem istenirse kılıfa bağlanabildiği için her zaman çocukların elinin altında olur.
Hafif ve ergonomik gövde
MatePad T8 Kids Edition ekranın sağ ve sol taraflarındaki sadece 4,9 milimetrelik çok ince çerçevesi ile yüzde 80’in üzerinde gövde – ekran oranı sunuyor. Kullanıcılara geniş ekran alanı sunan MatePad T8 Kids Edition, 310 gram ağırlığı ile tek elle kullanıma da uygun olarak tasarlanmış. Ergonomik kıvrımları uzun süre elde tutulsa bile rahatsızlık vermemesi üzerine tasarlanan tabletin arka kısmı kumlanmış metal kullanılarak pürüzsüz bir dokuya haline getirilmiş.
Uzun süreli performans
Farklı çalışma ve oyun senaryolarını destekleyen MatePad T8 Kids Edition, 2.0 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli, düşük güç tüketimli bir işlemci barındırıyor. 5100 mAh pili ile MatePad T8 Kids Edition, 12 saat boyunca uzun süre video gösterimi yapabiliyor veya 600 saat boyunca bekleme modunda kalabiliyor. Tabletin göz konforu modu, ekranın renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyor. Kullanıcı ayrıca istediği renk sıcaklık ayarını kendi de yapabiliyor.
HUAWEI MatePad T8 Kids Edition EMUI10 ile geliyor
Huawei MatePad T8 Kids Edition, EMUI10.0.1 versiyonu ile akıllı özellikler sunuyor. Özelleştirilen Android işletim sistemi daha hızlı yanıt verebilmesi için optimize edilmiş. Yeni karanlık mod özelliği, özellikle uzun süreler boyunca okumak isteyen kullanıcıların göz konforunu korumak için sisteme dahil edilmiş. Morandi renk paletinin arayüzde kullanımı ile EMUI10 eskisine göre daha çekici bir görünüme kavuşmuş. Huawei MatePad T8 Kids Edition, 1.499 TL satış fiyatı Huawei Online Mağaza’da yerini alıyor. Tableti alanlar aynı zamanda HUAWEI FreeBuds 3i sahibi de oluyor.
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Basın Bülteni
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası 13 ödül
Türk Telekom 2020 Yılı Faaliyet Raporu, dünya çapında prestije sahip, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı ‘LACP Vizyon Ödülleri’nde 4 farklı kategoride 13 ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ” (EMEA) ve Türkiye sıralamasında birinci olurken, küresel sırlamada 11. sırada yer alarak toplam 5 platin ve 3 altın ödül kazandı.
Bakmakta fayda var: HUAWEI MatePad T8 Kids Edition Online Mağaza’da satışa sunuldu
Türk Telekom, “2020 Yılı Faaliyet Raporu” ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP – League of American Communications Professionals) tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 13 ödüle layık görülen Türk Telekom’un 2020 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2020 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 11’inci sırada değerlendirilen Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu, “Avrupa, Orta Doğu ve Afrika -Tüm Sektörler” (EMEA) sıralamasında ve Türkiye-Tüm Sektörler sıralamasında da 1’inci oldu.
5 platin, 3 altın ödül
Türk Telekom Faaliyet Raporu, LACP jürisi tarafından, telekomünikasyon ana sektöründe ve aynı zamanda şirket grupları, holdingler kategorisinde, faaliyet ve entegre rapor özellikleri ile değerlendirildi. ‘En İyi Rapor Metni’ alanında EMEA sıralamasında aldığı platin ödülle birlikte Türk Telekom, toplamda 5 platin ve 3 altın ödüle layık görüldü. Türk Telekom 2020 Faaliyet Raporu ayrıca, küresel ölçekte platin ödül ve altın ödül alan 5 telekomünikasyon şirketinden biri olurken, ilk 100 sıralamasında sektörün dünya 4’üncüsü olma başarısını da gösterdi. Rapor, şirket grupları, holdingler kategorisinde aldığı platin ödül ile dünya birincisi oldu.
Modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız faaliyet raporumuz yenilikçi bakış açımızı yansıtıyor
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, faaliyet raporlarının kurumlar ile paydaşları arasındaki en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir teknoloji şirketi olmanın ötesinde, yaptığımız her işte insanı merkeze alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Bunu, yatırımcılarımız ve paydaşlarımızla iletişimimize de yansıtarak aramızdaki bağı her zaman sağlam tutuyor, kendilerini değerli hissettirecek çalışmalara imza atıyoruz. Büyük bir özenle hazırladığımız faaliyet raporumuz da bu hassasiyetimizi gösteren en önemli unsurlardan biri. Türk Telekom olarak, verdiğimiz hizmetteki titizliği faaliyet raporlarımıza da aktarıyor; yenilikçi bakış açımızı yansıtan modern çizgiler ve yalın mesajlarla donattığımız raporumuzu paydaşlarımızın beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.
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Akıllı Telefonlar
OPPO A74 ve OPPO Enco Air İndirimli Fiyatlarıyla Turkcell Mağazalarında
OPPO kullanıcıların bellek talebinin artması durumunda RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 model akıllı telefonu ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında taksitli alımlarda indirimli fiyatlar üzerinden tüketicilerle buluşuyor.
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OPPO’nun RAM artırma özelliğiyle dikkat çeken A74 modeli ve TÜV Rheinland’dan ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı Enco Air, Turkcell mağazalarında Fırsat Garajı kampanyasında indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşuyor. 13 Eylül’e kadar devam edecek kampanya kapsamında tüketiciler taksitli ödemeyi seçtiklerinde her iki ürüne de indirimli fiyatlar üzerinden sahip olabiliyorlar. OPPO A74 modeli kampanya bitimine kadar 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 357,22 TL yerine 338,99 TL üzerinden tüketiciyle buluşuyor. OPPO’nun kablosuz kulaklığı Enco Air ise yine 12 aylık taksitli ödeme planında aylık 62,27 TL yerine 55,94 TL üzerinden satışa sunuluyor.
Tasarımıyla dikkatleri üzerine toplayan A74, sahip olduğu 33W hızlı şarj özelliğiyle sizi gün boyunca yarı yolda bırakmazken gözleri koruyan AMOLED ekranı, 128GB ultra geniş bellek kapasitesi ve 6.43 inç genişliğindeki ekranıyla rahat bir kullanım vaat ediyor. OPPO A74’ün pili yalnızca 30 dakikalık bir süre içerisinde yüzde 54 oranında şarj oluyor. 72 dakikada ise telefonun tamamını şarj edebiliyorsunuz. OPPO laboratuvarlarında yapılan testlere göre, yalnızca 5 dakikalık şarj ile 5,73 saat telefon görüşmesi yapabilir, Instagram’da 1,37 saat zaman geçirebilir ya da YouTube’da 1,81 saat video izleyebilirsiniz. Arkada dikdörtgen bir tasarım içerisinde üçlü kamera düzeneğiyle birlikte gelen OPPO A74’ün 48MP çözünürlüğündeki ana kamerası tüm fotoğrafları ve videoları yüksek derecede bir netlikle çekiyor. 48MP ana kameraya portre çekimlerinde başarılı 2MP derinlik kamerası ve küçük ayrıntıları yakalamaya yarayan 2MP makro kamera eşlik ediyor. A74 kullanıcıların bellek talebinin artması ya da en zorlu uygulamaların kullanılması durumunda, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun belleğine ekleme yapabilen RAM artırma özelliğiyle birlikte geliyor. Dilerseniz mevcutta 4GB RAM’e +3GB daha ekleyerek 7GB’a kadar çıkarabiliyorsunuz. ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirsiniz.
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu ve üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması da performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
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