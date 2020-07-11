Huawei MatePad T10 ve T10s, özellikleriyle ortaya çıktı!

Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Huawei MatePad T10 ve T10s‘in detaylı teknik özellikleri ve cihazların görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tabletler giriş seviyesi olmalarına rağmen pek çok önemli özellik sunacaklar.

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Huawei MatePad T10 ve T10s hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Huawei MatePad T10s, 10.1 inçlik 1920×1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz, HiSilicon Kirin 710A yonga setinden gücünü alacak. Tabletin 2/3 GB RAM ve 32/64 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunacak. Batarya tarafında ise 5.100 mAh değerinde pil ile gelecek. Tablet, Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.

Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise hoparlörünün Harman Kardon iş birliği ile geliştirilmiş olması. MatePad T10s, arka tarafta AF destekli 5 MP kamera ve ön tarafta 2 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor.

MatePad T10 ise T10s’e göre biraz daha küçük olan 9.7 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Tabletin 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı bulunacak. Cihaz, Huawei Histen 6.0 destekli stereo hoparlörlere sahip olacak.

MatePad T10 serisi tabletlerin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi tabletler olması nedeniyle uygun fiyatlar olacağı tahmin ediliyor. Yeni tabletlerin neredeyse bütün özellikleri sızdırıldığı için yakın zaman içinde cihazların tanıtılmasını bekliyoruz.