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Huawei MatePad T10 ve T10s, özellikleriyle ortaya çıktı!
Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Huawei MatePad T10 ve T10s‘in detaylı teknik özellikleri ve cihazların görüntüleri ortaya çıktı. Yeni tabletler giriş seviyesi olmalarına rağmen pek çok önemli özellik sunacaklar.
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Huawei MatePad T10 ve T10s hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Huawei MatePad T10s, 10.1 inçlik 1920×1200 piksel çözünürlüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olacak. Cihaz, HiSilicon Kirin 710A yonga setinden gücünü alacak. Tabletin 2/3 GB RAM ve 32/64 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunacak. Batarya tarafında ise 5.100 mAh değerinde pil ile gelecek. Tablet, Android 10 destekli EMUI 10.1 arayüzü ile kullanıcılara sunulacak.
Cihazın en çok dikkat çeken özelliklerinden biri ise hoparlörünün Harman Kardon iş birliği ile geliştirilmiş olması. MatePad T10s, arka tarafta AF destekli 5 MP kamera ve ön tarafta 2 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunduruyor.
MatePad T10 ise T10s’e göre biraz daha küçük olan 9.7 inçlik 1280×800 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek. Tabletin 2 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı bulunacak. Cihaz, Huawei Histen 6.0 destekli stereo hoparlörlere sahip olacak.
MatePad T10 serisi tabletlerin ne zaman piyasaya çıkacağı henüz bilinmiyor. Fiyatlandırma tarafında giriş seviyesi tabletler olması nedeniyle uygun fiyatlar olacağı tahmin ediliyor. Yeni tabletlerin neredeyse bütün özellikleri sızdırıldığı için yakın zaman içinde cihazların tanıtılmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus, uygun fiyatlı bir model daha tanıtabilir!
Amiral gemisi katili modelleriyle popülerleşen OnePlus, Nord modeline ek olarak yeni bir uygun fiyatlı model tanıtmaya hazırlanıyor. Geekbench performans testi veri tabanında BE2028 model kodu ile yer alan cihazın ayrıntılarına haberimizde yakından bakıyoruz.
Ortaya çıkan yeni modelin işlem birimi olarak Qualcomm’un yakın zamanda duyurduğu Snapdragon 690 yonga setini kullanması bekleniyor. Bu güne kadar herhangi bir modelde kullanılmamış olan yonga seti, 2 adet 2,0 GHz frekansında çalışabilen Cortex-A77 çekirdeği ile birlikte 1,7 GHz frekanslı 6 adet Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cihaz, Geekbench testinden tek çekirdek ile 609 puan alırken çoklu çekirdek testinden 1728 puan alıyor. Biraz geride kalıyor olsa da aldığı Geekbench puanlarına bakıldığında Snapdragon 765G’ye oldukça benzeyen yonga seti, grafik tarafında Adreno 619 yongasından güç alıyor. Baz modelinde 6 GB RAM kapasitesi sunması beklenen yeni model, bu konuda en az 8 GB RAM’e sahip olacak olan Nord modelinin gerisinde kalıyor. Bu özelliklere bakıldığında OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir seçenek ile karşımıza çıkacağını söylemek mümkün.
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Kutudan Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan Oxygen OS arayüzü ile çıkması beklenen model ile ilgili başka bir bilgi bulunmuyor. Söz konusu bilgilerin sızıntılara dayandığını ve değişkenlik gösterebileceğini de belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi takmayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G tanıtım videosu sızdırıldı!
Samsung, Galaxy Z Flip 5G ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çoğu detayı öğrenilen katlanabilir akıllı telefonun tanıtım videosu sızdırıldı.
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Galaxy Z Flip 5G’nin tanıtım videosu ortaya çıktı!
Samsung, yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5G ile kullanıcıların ve hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın önümüzdeki ay tanıtacağı cihazın bilindiği üzere çoğu özelliği ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılarda payı olan Evan Blass şimdi de cihazın tanıtım videosunu takipçilerine Twitter üzerinden paylaştı. Video sayesinde cihaza yakından bakma fırsatı elde edilirken, renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu. Mistik bronz renginin bu seride de yer alacağı öğrenildi.
— Evan Blass (@evleaks) July 10, 2020
Tasarımı dışında amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken Galaxy Z Flip 5G, gücünü Snapdragon 865+ işlemcisinden almakta. 8 GB RAM 256 GB depolama seçeneği ile bizleri karşılayan cihaz, 6.7 inç delikli ekran ile bizleri karşılamakta. Ön tarafta bir adet 10 MP değerinde kameraya yer verilir iken, arka tarafta çift kamera bizleri karşılıyor. İki kamera da 12 MP değerini alırken, biri ana kamera biri de ultra geniş açı olarak belirlenmiş. 3300 mAh batarya kapasitesine sahip olacak Galaxy Z Flip 5G, Android 10 tabanlı OneUI 2.5 arayüzü ile kullanıcılarını karşılayacak. Öte yandan cihaz 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından gerçekleştirilecek Unpacked etkinliği ile tanıtılacak. Bakalım Samsung, yeni katlanabilir telefonu ile beğenileri üzerine toplayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, NCC sertifikası aldı!
Asus ROG Phone 3, 22 Temmuz tarihinde Çin ve Hindistan için tanıtılacak. Bugün ise cihaz, özellikleriyle birlikte NCC tarafından sertifikalandırıldı. DealnTech tarafından paylaşılan raporda telefonun batarya, şarj desteği ve depolama alanı gibi özellikleri ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Asus ROG Phone 3, NCC‘de ASUS_I003D model numarası ile görüntülendi. Cihazın şarj adaptörü 30W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Batarya tarafında ise 6.000 mAh değerinde oldukça büyük bir pil ile gelecek. Oyun telefonu olması sebebiyle güçlü bir pil ve hızlı şarj desteğinin bulunması oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde TENAA raporlarında cihazın 5.800 mAh pili olacağı yayınlanmıştı. Fakat NCC‘de paylaşılan değer nominal olduğu için 6.000 mAh olarak görüntüleniyor. Bunların haricinde NCC’de sertifika alan cihaz 512 GB depolama alanına sahip.
ROG Phone 3, geçtiğimiz günlerde duyurulan Snapdragon 865+ ile gelecek. Lenovo Legion Phone ile aynı yonga setini kullanmanın yanı sıra aynı tarihte tanıtılacaklar. Oyun telefonu pazarında oldukça büyük bir rekabet olucak gibi görünüyor. Cihaz, TENAA‘ya göre 12 GB RAM ile gelecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. ROG Phone 3, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Telefonun ekran üstü parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihaz, ön tarafta bir arka tarafta üç kamera ile gelecek ve ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak.