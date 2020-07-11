Asus ROG Phone 3, NCC sertifikası aldı!

Asus ROG Phone 3, 22 Temmuz tarihinde Çin ve Hindistan için tanıtılacak. Bugün ise cihaz, özellikleriyle birlikte NCC tarafından sertifikalandırıldı. DealnTech tarafından paylaşılan raporda telefonun batarya, şarj desteği ve depolama alanı gibi özellikleri ortaya çıktı.

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Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Asus ROG Phone 3, NCC‘de ASUS_I003D model numarası ile görüntülendi. Cihazın şarj adaptörü 30W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Batarya tarafında ise 6.000 mAh değerinde oldukça büyük bir pil ile gelecek. Oyun telefonu olması sebebiyle güçlü bir pil ve hızlı şarj desteğinin bulunması oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde TENAA raporlarında cihazın 5.800 mAh pili olacağı yayınlanmıştı. Fakat NCC‘de paylaşılan değer nominal olduğu için 6.000 mAh olarak görüntüleniyor. Bunların haricinde NCC’de sertifika alan cihaz 512 GB depolama alanına sahip.

ROG Phone 3, geçtiğimiz günlerde duyurulan Snapdragon 865+ ile gelecek. Lenovo Legion Phone ile aynı yonga setini kullanmanın yanı sıra aynı tarihte tanıtılacaklar. Oyun telefonu pazarında oldukça büyük bir rekabet olucak gibi görünüyor. Cihaz, TENAA‘ya göre 12 GB RAM ile gelecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. ROG Phone 3, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Telefonun ekran üstü parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihaz, ön tarafta bir arka tarafta üç kamera ile gelecek ve ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak.