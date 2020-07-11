Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3, NCC sertifikası aldı!
Asus ROG Phone 3, 22 Temmuz tarihinde Çin ve Hindistan için tanıtılacak. Bugün ise cihaz, özellikleriyle birlikte NCC tarafından sertifikalandırıldı. DealnTech tarafından paylaşılan raporda telefonun batarya, şarj desteği ve depolama alanı gibi özellikleri ortaya çıktı.
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Asus ROG Phone 3 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Asus ROG Phone 3, NCC‘de ASUS_I003D model numarası ile görüntülendi. Cihazın şarj adaptörü 30W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Batarya tarafında ise 6.000 mAh değerinde oldukça büyük bir pil ile gelecek. Oyun telefonu olması sebebiyle güçlü bir pil ve hızlı şarj desteğinin bulunması oldukça önemli. Geçtiğimiz günlerde TENAA raporlarında cihazın 5.800 mAh pili olacağı yayınlanmıştı. Fakat NCC‘de paylaşılan değer nominal olduğu için 6.000 mAh olarak görüntüleniyor. Bunların haricinde NCC’de sertifika alan cihaz 512 GB depolama alanına sahip.
ROG Phone 3, geçtiğimiz günlerde duyurulan Snapdragon 865+ ile gelecek. Lenovo Legion Phone ile aynı yonga setini kullanmanın yanı sıra aynı tarihte tanıtılacaklar. Oyun telefonu pazarında oldukça büyük bir rekabet olucak gibi görünüyor. Cihaz, TENAA‘ya göre 12 GB RAM ile gelecek ve Android 10 ile kutudan çıkacak. ROG Phone 3, 6.59 inçlik Full HD+ çözünürlüklü AMOLED bir ekrana sahip olacak. Telefonun ekran üstü parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihaz, ön tarafta bir arka tarafta üç kamera ile gelecek ve ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde olacak.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T ve 7T Pro için yeni Beta sürümü geliyor!
OnePlus, geçtiğimiz sene Eylül ayında piyasaya sürdüğü OnePlus 7T ve Pro modeli için yeni bir Beta güncellemesi üzerinde çalışıyor. OxygenOS Open Beta 6, her iki telefon için yeni Beta versiyonu olacak. Bu güncelleme, Temmuz ayı güvenlik yamasını da kullanıcılara sunuyor.
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OnePlus 7T ve Pro modeli için yayınlanacak güncelleme neler içeriyor?
OnePlus 7T serisi bu güncelleme ile daha optimize bir otomatik ekran parlaklığı sunacak. Ayrıca parlaklık eğrisi de daha stabil şekilde çalışacak. Saat uygulaması artık daha anlaşılır ve güzel bir arayüze sahip olacak. Uygulamanın kronometre kısmında “Tur Süresi” ve “Ara verme süresi” gibi ek sekmeler yer alacak. Oyuncular için “Game Space” kısmında yeni bir alan oluşturulacak. Burada oyunların anlık görüntülerini ve ekran kayıtlarını depolayabileceksiniz.
OnePlus 7T serisi için gelen yeni OxygenOS güncellemesi, üst tarafta bulunan anormal renkli ekran hatasını çözecek. Bununla birlikte Notes uygulamasında bulunan hatalar gibi pek çok ufak hatayı da düzeltecek. Bazen ekrana çift tıklandığında ekranın uyanmaması ve alarm bildirimleriyle ilgili kendini tekrar etmeyen hatalar da giderilmiş olacak.
Bu güncellemeyi telefonunuza kurabilmek için Açık Beta programına kayıt olmanız gerekiyor. Açık Beta‘yı kullanmak nispeten keyifli de olsa bazen verilerin silinmesi gibi sorunlar oluşabileceği için günlük kullanımda tavsiye edilmiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung yeni gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live için geri sayımı sürdürüyor. Cihazlar çıkışına yakın yeni görüntüler ile ortaya çıktı.
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Fasulye şekilli Galaxy Buds Live’den yeni görüntüler ortaya çıktı!
Samsung yeni nesil gerçek kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live ile kullanıcılarının ve hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma, tasarım detayları nedeniyle fasulyeye benzeyen kulaklığını yakın bir zamanda çıkaracak iken, cihazın yeni görüntüleri de sızdırıldı. Yaptığı sızıntılar ile teknoloji dünyasında önemli bir yere sahip olan Evan Blass, Galaxy Buds Live kulaklığını da boş geçmedi. Tasarım detayları, kutu görünümü ve renk seçenekleri yapılan sızıntı ile ortaya çıkmış oldu.
Galaxy Buds Live, bildiğiniz üzere fasulye tanelerine benzeyen bir tasarım anlayışı ile bizleri karşılayacak. Şu ana kadar üç farklı renk seçeneği öğrenilen cihazın en çarpıcı olarak görülen rengi ise mistik bronz. Galaxy Note 20 serisinde de bu rengin yer alması bekleniyor. Öte yandan diğer iki renk seçeneği ise tahmin edildiği üzere beyaz ve siyah. Kulaklıkların kutuları ise bir önceki seriden daha büyük boyutlarda bizleri karşılıyor. Aktif gürültü engelleme ve hızlı kablosuz şarj gibi özelliklerin yer almasına kesin gözüyle bakılırken, batarya kısmında öğrenilen herhangi bir bilgi yer almamakta. Yeni nesil gerçek kablosuz kulaklıkların, 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından düzenlenecek Unpacked etkinliği ile tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
TCL 10 Plus ve TCL 10 SE resmi olarak tanıtıldı!
TCL‘nin 10 serisi, TCL 10 Plus ve TCL 10 SE ile birlikte tamamlandı. Orta segment olan telefonlar Rusya’da resmi olarak tanıtıldı. Her iki telefonun da teknik özellikleri açıklansa da fiyatlandırmaları henüz belli değil. Hangi pazarlarda satışa çıkacağı ise yakın zamanda ortaya çıkacak.
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TCL 10 Plus hangi teknik özelliklere sahip olacak?
TCL 10 Plus, geçtiğimiz Mayıs ayında piyasaya sürülen TCL 10L ile benzer özelliklere sahip olacak. İki cihazın arasındaki en önemli farklar, ekranın su damlası çentik tasarıma sahip olması ve AMOLED bir panel kullanılması. Telefonun 6.53 inçlik 1080×2340 piksel çözünürlüklü bir ekranı bulunuyor. Ön tarafta 16 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut.
TCL 10 Plus, Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alıyor. Telefonun 6/8 GB RAM ve 64/128/256 GB genişletilebilir depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Cihazın 4.500 mAh değerinde Quick Charge 3.0 destekli bataryası mevcut. Kullanıcılar açısından önemli diğer özellikler ise 3.5 mm kulaklık jakının ve NFC desteğinin bulunması olarak sıralanabilir.
TCL 10 SE hangi teknik özelliklere sahip olacak?
TCL 10 SE, 6.52 inçlik HD+ çözünürlüklü su damlası çentik tasarımına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Ön tarafta 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü mevcut. Ayrıca cihazın parmak izi okuyucusu da arka tarafta bulunmakta.
TCL 10 SE, Helio P22 yonga setinden gücünü alıyor. Cihazın 4 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama alanı bulunuyor. Telefonun 4.000 mAh değerinde 15W hızlı şarj destekli bataryası mevcut. TCL 10 SE, tıpkı Plus modelde olduğu gibi 3.5 mm kulaklık jakı ve NFC desteğine sahip olacak.