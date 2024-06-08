Çinli teknoloji devi Huawei, tablet piyasasında oldukça güçlü bir oyuncu. Bu bağlamda gerek giriş segmentte gerekse de orta ve üst segmentlerde ürünleri bulunan Huawei, metal kasaya sahip uygun fiyatlı tableti Huawei MatePad SE 11’i piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Huawei MatePad SE 11 neler sunuyor?

Huawei MatePad SE 11, 1920 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızına sahip 11 inç büyüklüğündeki ekranda TFT LCD bir ekran paneli kullanılmış. Bu ekran 400 nit tepe parlaklığı, 1400:1 kontrast oranını, 16,7 milyon rengi, %100 sRGB renk gamını ​​ve rahat okuma için e-Kitap modunu destekler nitelikte.

Tasarım tarafında ise Huawei MatePad SE 11, 252,3 x 163,8 x 6,9 mm ölçülerinde, 475 gram ağırlığında. Renk tarafında ise tabletin iki renk seçeneği bulunuyor:

Kristal Mavi

Nebula Grisi

Kaputun altında tablet, Kirin 710A veya Snapdragon 680 yonga setine sahip. Huawei işlemciyi resmi olarak onaylamadı. Bu yonga setine 4 GB/ 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Tablet gücünü 22.5W kablolu şarj hızına sahip 7700 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Kameralara gelince, arkada 8 MP çözünürlüğünde bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor.