Bir süre önce Türkiye pazarına geren Çinli otomobil şirketleri ülkemizdeki uygun fiyatları sebebiyle çokça tercih edilmeye başlanmıştı. Özellikle Chery ve MG marka otomobilleri yollarda görmeye alışmışken ülkemiz pazarına yeni giriş yapan BYD de fazlasıyla satmaya başladı. Ancak Çinli markaları güzel günler beklemiyor. Geldiğimiz noktada bugün, Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre Çin menşeili otomobillere ek vergi getirildi. Detaylara bakalım.

Çinli otomobillere ne kadar ek vergi geldi?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre Çin’den ithal edilen tüm otomobiller artık yüzde 40 vergi verecek.

Bundan önce, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerden yüzde 40’lık vergi alınıyordu. Esasında bu kapsam genişletilmiş oldu. Yüzde 40 oranında vergi artık benzinli, dizel ve hibrit motorlu otomobillerden de alınacak.

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Bununla birlikte düzenleme ile en düşük gümrük vergisi de 7 bin dolar olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Yani Çin menşeili bir otomobil alma planınız varsa acele edin, zira fiyatların artması an meselesi.