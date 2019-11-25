Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı!

Huawei MatePad Pro tableti düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihaz akıllı telefonlarda sık sık görmeye başladığımız delikli ekran tasarımıyla geliyor.

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Huawei MatePad Pro özellikleri

Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni nesil üst seviye tableti MatePad Pro; 10.8 inç boyutunda, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde (16:10 görüntü formatı) AMOLED bir ekrana sahip. İnceltilmiş çerçeveleri sayesinde 90% ekran-kasa oranının yakalandığı cihazın ekrandaki deliğe gizlenmiş olan ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.

Wi-Fi ve LTE versiyonları olan MatePad Pro’da en güçlü Kirin işlemcisi olan Kirin 990‘a yer verilmiş. Tablet 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla satışa çıkacak. 460 gram ağırlığında ve 159 x 245 x 7.2 mm ebatlarında olan cihazın arka kamerasının çözünürlüğü ise 13 MP.

Tablet kutusundan Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca MatePad Pro‘da çoklu ekranda Huawei akıllı telefonlarına bağlanma ve dizüstü bilgisayar moduyla tableti geleneksel bilgisayar arayüzüyle kullanma gibi ek özellikler de kullanıcılara sunulacak.

7,250 mAh büyüklüğündeki bir pile sahip olan cihaz; 40W Huawei SuperCharge, 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renklerine sahip olan tablet, M-Pen dokunmatik kalemiyle beraber satılacak.

MatePad Pro’nun satış fiyatı ise donanımına göre değişiklik gösteriyor; 6/128 GB Wi-Fi ($470), 6/128 GB LTE ($540) ve 8/256 GB LTE ($640).