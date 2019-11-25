Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MatePad Pro resmen tanıtıldı!
Huawei MatePad Pro tableti düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Cihaz akıllı telefonlarda sık sık görmeye başladığımız delikli ekran tasarımıyla geliyor.
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Huawei MatePad Pro özellikleri
Çinli teknoloji devi Huawei‘nin yeni nesil üst seviye tableti MatePad Pro; 10.8 inç boyutunda, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde (16:10 görüntü formatı) AMOLED bir ekrana sahip. İnceltilmiş çerçeveleri sayesinde 90% ekran-kasa oranının yakalandığı cihazın ekrandaki deliğe gizlenmiş olan ön kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde.
Wi-Fi ve LTE versiyonları olan MatePad Pro’da en güçlü Kirin işlemcisi olan Kirin 990‘a yer verilmiş. Tablet 6/8 GB RAM ve 128/256 GB dahili hafıza opsiyonlarıyla satışa çıkacak. 460 gram ağırlığında ve 159 x 245 x 7.2 mm ebatlarında olan cihazın arka kamerasının çözünürlüğü ise 13 MP.
Tablet kutusundan Android 10 işletim sistemi ve EMUI 10 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca MatePad Pro‘da çoklu ekranda Huawei akıllı telefonlarına bağlanma ve dizüstü bilgisayar moduyla tableti geleneksel bilgisayar arayüzüyle kullanma gibi ek özellikler de kullanıcılara sunulacak.
7,250 mAh büyüklüğündeki bir pile sahip olan cihaz; 40W Huawei SuperCharge, 15W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj desteğiyle geliyor. Siyah, beyaz, yeşil ve turuncu renklerine sahip olan tablet, M-Pen dokunmatik kalemiyle beraber satılacak.
MatePad Pro’nun satış fiyatı ise donanımına göre değişiklik gösteriyor; 6/128 GB Wi-Fi ($470), 6/128 GB LTE ($540) ve 8/256 GB LTE ($640).
Genel
Huawei, Matebook’larda Linux ön yüklü modelleri satışa sunuyor!
Huawei, yeni nesil ultrabook sınıfı Matebook serisi cihazlarında Linux işletim sistemiyle satışa sürmeye başladı. Fiyat perfomansıyla rakiplerinden ayrılan bu modellerin, açık kaynaklı yazılımlarla birlikte sınırları zorlayacak.
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Son zamanların en alınabilir cihaz ailesi olan Matebook, şimdi Linux dağıtım seçeneğiyle marketlerde yerini alıyor. Daha ilginç tarafı, Linux dağıtımları içerisinde MacOS arayüzüne en yakın işletim sistemi olarak nitelendirebileceğimiz Deepin işletim sisteminin tercih ediliyor olması.
Temiz ve güzel bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Huawei, Çin tabanlı bir yazlım tercih etmesiyle yerli imajını tazelediğini görüyoruz. Fakat cihazın yeni versiyonlarının sadece Çin’de piyasaya sürülecek olması da hayal kırıklığı yaratacak başka bir konuyu oluşturuyor.
Kesinleşen modeller arasında, Matebook 13, Matebook 14 ve Matebook X yerini aldı. Pozitif haberlere gelecek olursak, bu modellerde geleneksel tuş sıralamasının aksine Windows logosu yerini, üzerinde “Başlat” yazısı olan sade bir tuş konumlandırıldı. Üç modelin de fiyatlarının, Windows lisanslarının ortadan kalkmasıyla 42 dolar daha ucuza alabileceksiniz.
Bu durum, Huawei’nin ABDli şirketlerin kumpasından kaçmak için yavaş yavaş adımlar attığı anlamına geliyor. Çinli şirket, ambargo kesinleştiği takdirde ortada kalacağı aşikar. Son gelişmeler bu durumu ortadan kaldırmak adına yapılan atılımlar haylice umut verici diyebiliriz.
Umuyoruz ki, Çin Devi beklenenin aksine gururla bu zor durumun içinden çıkar.
Haber
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı, işte özellikleri!
Xiaomi, oyunculara yönelik ikinci dizüstü bilgisayar modeli olan Mi Gaming Laptop 2019’u duyurdu. Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019, fiyatına göre oldukça başarılı özellikler vaat ediyor.
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Oyuncu bilgisayarı Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı
Serinin ilk modeli ile hemen hemen aynı tasarıma sahip olan Mi Gaming Laptop 2019, %81’lik geniş bir ekran-gövde oranına sahip. Tüm versiyonlarında 15.6 inç boyutunda Full HD ekran sunan bilgisayarda 144 Hz ekran yenileme hızı dikkat çekiyor. Ayrıca klavye tarafında 3 farklı moda sahip 4 renkli LED aydınlatma da tasarım tarafında dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019; bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4 adet USB 3.0 girişi, HDMI çıkışı, Ethernet bağlantısı, mikrofon ve kulaklık jakı gibi destekleri sunuyor. 2 x 3W stereo hoparlör, Dolby Audio desteği ve HD kamera ise diğer detaylar arasında yer alıyor. 2.6 kilogram ağırlığındaki Mi Gaming Laptop 2019, 55Whr kapasiteli bataryası sayesinde 4.5 saate kadar kesintisiz olarak oyun oynatabiliyor.
Üç farklı versiyon ile çıkan laptopun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:
Baz model
- 9. nesil Intel Core i5-9300H işlemci (Temel frekans 2.4GHz, Turbo Boost 4.1GHz)
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı
- 8 GB DDR4 RAM (2666 MHz)
- 512 GB PCIe SSD
- 15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)
Orta model
- 9. nesil Intel Core i7-9750H işlemci (Temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
- NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı
- 16 GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666 MHz)
- 512 GB PCIe SSD
- 15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)
Yüksek model
- 9. nesil Intel Core i7-9750H işlemci (Temel frekans 2.6GHz, Turbo Boost 4.5GHz)
- NVIDIA GeForce RTXTM 2060 ekran kartı
- 16 GB (2 x 8GB) DDR4 RAM (2666 MHz)
- 512 GB PCIe SSD
- 15.6 inç Full HD ekran (144 Hz)
İlk olarak Çin’de satışa sunulan Mi Gaming Laptop 2019’un baz modeli yaklaşık 1.080 dolar, orta model 1.239 dolar, yüksek modeli ise 1.297 dolarlık fiyatıyla kullanıcılarını bekliyor.
Apple
Apple 10.2 inç boyutunda iki yeni iPad modelini tanıtabilir
Apple 10.2 inç genişliğindeki yeni iPad serisinin önümüzdeki sonbahar döneminde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni cihazın başlangıç seviyesinde olan 9.7 inç iPad’in yerine raflarda yerini alacağı söylendi.
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DigiTimes tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple‘ın 10 inç üzeri ekran genişliğine sahip tablet satışlarının yıl sonuna kadar %70 üzerine çıkmasını planlandığını belirtiliyor. Bu nedenle şirket 9.7 inç boyutundaki başlangıç seviye tabletlerini 10.2 inç’e yükseltecek.
2019 Ekim ayında tanıtılması beklenen Apple 10.2 inç yeni tabletlerin daha ince ekrana ve daha ince çerçeve tasarımına sahip olacağı düşünülüyor. Bu sonbaharda piyasaya sürülecek olan iPadOS’un ardından, cihazların bu yeni tasarımı içerisinde barındıracak uygun fiyatlı iPad’ler olacağı söylenebilir.
Apple’ın Avrasya Ekonomik Komisyonu veritabanına kaydedilen yeni iPad modelleri sayesinde bu cihazların yolda olduğu kesinleşse de Apple, yeni modelleri hakkında fiyatı da dahil olmak üzere şimdilik başka bir bilgi paylaşımı yapmadı.