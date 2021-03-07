Huawei MatePad Pro 2, P50 serisi ile birlikte gelecek!

Belki de çoğumuzun adını ilk defa duyduğu bir model Honda S800. Ufak boyutlarıyla ve beklenmedik performansıyla şaşırtan araç, Hagerty‘de Jason Cammisa‘nın sunduğu Revelations‘a konuk oldu.

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Honda’nın küçük hacimli roadster modellerinin yer aldığı, “Sx00” olarak adlandırılan bir serisi var. Japon üreticinin, motosikletlerden sahip olduğu küçük hacimli motorlardaki ustalığını konuşturduğu bir seri desek pek de yanlış olmaz. Tabi Honda S800 üzerindeki dört silindirli motorun, markanın o zamanki motosikletleriyle çok bir ortak noktası yok.

Çift eksantrikli 791 cc’lik su soğutmalı motor, Honda’nın o zamanki çift zamanlı motosiklet motorlarından oldukça farklıydı. Japon üretici, S800’ün ve küçük bir van modelinin geliştirme ekibi için 50 civarında yeni mühendisi işe almış.

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Bağımsız gaz kelebeği gövdeleriyle S800’ler, ibreyi 9500 dev/dk seviyesine kadar rahatlıkla çevirebiliyordu. İlerleyen zamanlarda 8500 dev/dk ile sınırlansa da aracın devirlenme isteği aynı şekilde kalmıştı. Son viteste 5000 dev/dk’da 100 km/s hızı görebilen araç, hafif yapısından dolayı 160 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

Sadece 770 kg ağırlığa sahip olan Honda S800, 60’lı yıllarda üretilen bir araç. Yani hidrolik direksiyon gibi teknolojilerin olmayışı, aracın sürüş kolaylığını pek etkilemiyor. Hatta Cammisa’nın videoda araçta oturduğu esnada tekerlekleri eliyle ittirerek hareket ettirdiğini gördükten sonra, aracın ne kadar hafif ve kolay bir kullanım sunduğunu tahmin etmek hiç de zor değil.

Kaynak: Carscoops, Hagerty

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