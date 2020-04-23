Huawei MatePad, harici kalem desteğiyle tanıtıldı!

Huawei, bugün düzenlediği lansmanda yeni akıllı telefon serisi Nova 7’nin yanı sıra MatePad adlı bir tablet modelini de duyurdu. Harici olarak kalem desteği sunan Huawei MatePad, aranılan bu özelliği uygun fiyatlı tabletlere getiriyor!

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Huawei MatePad, kalem desteğini orta seviye tabletlere taşıyor!

MatePad Pro modelinin kırpılmış bir versiyonu olan Huawei MatePad 10.4, adından anlaşılacağı üzere 10.4 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Tabletin IPS ekranı 2000 x 1200 piksel çözünürlük sunarken, işlemci tarafında ise HiSilicon Kirin 810 yongası karşımıza çıkıyor. Performans alanında da 4/6 GB RAM’in yanı sıra 64/128 GB depolama seçenekleri kullanıcıları bekliyor.

Kamera tarafında nispeten vasat özellikler sunan Huawei’nin yeni tableti, ön ve arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüklü tek kamera taşıyor. 7.250 mAh kapasiteli batarya ise USB-C bağlantı noktası sayesinde 18W hızlı şarj desteği sağlıyor. Huawei MatePad, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkmasına rağmen kullanıcılarına Google servisleri sunmuyor. Bunun yerine ise tıpkı telefonlarda olduğu gibi Huawei Mobil Servisleri (HMS) ve AppGallery uygulama marketi çözümü dikkat çekiyor.

Huawei’ye göre, cihazın diğer özellikleri eğitim odaklı olarak düşünülmüş. EMUI 10.1 ile sunulan okuma modu, tableti bir E-Ink kitap okuyucuya çevirerek kullanım süresini önemli ölçüde artırıyor. Markanın M-Pencil adını verdiği dijital kalem de MatePad tarafından destekleniyor. Ayrıca Harman Kardon destekli dört dahili hoparlör, ses deneyimini ileri boyuta taşıyor.

Donanım özellikleri ve WiFi/LTE bağlantı desteği olmak üzere 3 versiyona sahip olan tabletin fiyatı da buna göre değişkenlik gösteriyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip WiFi versiyonu 270 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken, 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyon ise 310 dolardan alıcı bulacak. Cihazın aynı özelliklere sahip LTE destekli tek versiyonu ise 350 dolar fiyatıyla satışa sunulacak.