Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MatePad, harici kalem desteğiyle tanıtıldı!
Huawei, bugün düzenlediği lansmanda yeni akıllı telefon serisi Nova 7’nin yanı sıra MatePad adlı bir tablet modelini de duyurdu. Harici olarak kalem desteği sunan Huawei MatePad, aranılan bu özelliği uygun fiyatlı tabletlere getiriyor!
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Huawei MatePad, kalem desteğini orta seviye tabletlere taşıyor!
MatePad Pro modelinin kırpılmış bir versiyonu olan Huawei MatePad 10.4, adından anlaşılacağı üzere 10.4 inç boyutunda bir ekran ile geliyor. Tabletin IPS ekranı 2000 x 1200 piksel çözünürlük sunarken, işlemci tarafında ise HiSilicon Kirin 810 yongası karşımıza çıkıyor. Performans alanında da 4/6 GB RAM’in yanı sıra 64/128 GB depolama seçenekleri kullanıcıları bekliyor.
Kamera tarafında nispeten vasat özellikler sunan Huawei’nin yeni tableti, ön ve arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüklü tek kamera taşıyor. 7.250 mAh kapasiteli batarya ise USB-C bağlantı noktası sayesinde 18W hızlı şarj desteği sağlıyor. Huawei MatePad, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkmasına rağmen kullanıcılarına Google servisleri sunmuyor. Bunun yerine ise tıpkı telefonlarda olduğu gibi Huawei Mobil Servisleri (HMS) ve AppGallery uygulama marketi çözümü dikkat çekiyor.
Huawei’ye göre, cihazın diğer özellikleri eğitim odaklı olarak düşünülmüş. EMUI 10.1 ile sunulan okuma modu, tableti bir E-Ink kitap okuyucuya çevirerek kullanım süresini önemli ölçüde artırıyor. Markanın M-Pencil adını verdiği dijital kalem de MatePad tarafından destekleniyor. Ayrıca Harman Kardon destekli dört dahili hoparlör, ses deneyimini ileri boyuta taşıyor.
Donanım özellikleri ve WiFi/LTE bağlantı desteği olmak üzere 3 versiyona sahip olan tabletin fiyatı da buna göre değişkenlik gösteriyor. 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip WiFi versiyonu 270 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken, 6 GB RAM ve 128 GB depolamalı versiyon ise 310 dolardan alıcı bulacak. Cihazın aynı özelliklere sahip LTE destekli tek versiyonu ise 350 dolar fiyatıyla satışa sunulacak.
Tablet/Notebook/Laptop
Xiaomi’den yeni tablet: Redmi Pad 5G!
Xiaomi‘nin yeni tableti Redmi Pad 5G ortaya çıktı. Firmanın yeni tabletinin, tasarım ve teknik özellik açısından bazı özellikleri belli oldu.
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Redmi Pad 5G teknik özellikleri ortaya çıktı!
2018 yılından bu yana tablet çıkarmayan Xiaomi, tablet piyasasına tekrardan katılmak için kolları sıvadı. Redmi Pad 5G ile tablet rekabetine girecek olan firma, iddialara göre 27 Nisan tarihinde yeni tabletini tanıtacak. Gelen haberlere göre firma, MIUI 12, Mi 10 Youth ve Redmi Pad 5G‘yi aynı gün tanıtacak. Teknik özellikleri beli olan cihazın bütçe dostu olması bekleniyor. Cihaz gücünü Snapdragon 765 işlemcisinden alacak. 90 Hz ekran yenileme değerine sahip olacak cihaz bir ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak gibi gözüküyor. Arka tarafta kaç kameralık kurulum olacağı belli olmayan cihazın 48 MP‘lik Sony lensine sahip olması bekleniyor. 30 W‘lık hızlı şarj ile gelecek cihazın batarya kapasitesi hakkında bir bilgi bulunmuyor.
5G ile gelecek ilk tablet olması beklenen cihaz, uygun fiyatıyla yeni bir alternatif olma yolunda ilerleyecek gibi gözüküyor. 285 dolarlık bir fiyat etiketi ile gelecek cihazın rekabette ciddi bir yere sahip olması bekleniyor. 27 Nisan 2020 tarihinde Xiaomi’nin yapacağı lansman ile çıkacak cihazın tasarım olarak da ince kenarlı bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ancak lasmanın yıldızıları olarak Mi 10 Youth ve MIUI 12‘nin gösterildiklerini söyleyebiliriz. Ülkemizde çıkmasını beklediğimiz cihazın tanıtımı ile birlikte daha detaylı bilgilere ulaşabiliriz.
Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MatePad 10.4 23 Nisan tarihinde tanıtılacak.
Huawei firmasının yeni cihazı MatePad, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Firma Nova 7 serisi ile yeni nesil tabletini aynı gün kullanıcılarına tanıtacak.
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Yeni MatePad bu ay tanıtılacak!
Huawei MatePad serisi yeni üyesine kavuşuyor. MatePad 10.4, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Son yıllarda artan tablet piyasasında ki rekabetten geri kalmak istemeyen Huawei, yeni nesil tabletiyle kendini göstermiş olacak. Daha önceden tasarımı ve teknik özellikleri sızdırılan cihaz, Huawei Nova 7 serisi ile aynı etkinlikte tanıtılacak. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz, günümüz tabletlerinde görmeye alıştığımız bazı özelliklere sahip. Ekran kısmında çerçeveleri azaltan firma, kalem ve klavye desteğine de imkan sağlamışa benziyor. Arka tarafta çift kamera bulunan cihaz, bu kameraları bir çerçeve içerisine almış olarak gözüküyor.
Teknik özelliklerinden de bilgiler sızdırılan cihaz adından da anlaşılacağı gibi 10.4 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Gücünü Kirin 810 işlemcisinden alacak cihazın 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacağı düşünülüyor. Sadece Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı modele sahip olacak cihazın 7250 mAh değerinde geniş bir bataryası olacak. MatePad bizleri siyah ve gri renk seçenekleri ile karşılayacak. Fiyat hakkında kesin bir bilgi yer almazken gözler artık Huawei firmasının yapacağı etkinliğe çevrildi.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab S6 Lite özellikleri: S-Pen ve dahası!
Samsung, geçtiğimiz Temmuz’da tanıttığı Galaxy Tab S6 model tabletinin uygun fiyatlı versiyonu olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelini tanıttı.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy Tab S6 Lite metal bir kasa ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 10.4″ boyutunda ve 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Tab S6 modelinin aksine Lite versiyonda ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisi yer almıyor.
Performans tarafına baktığımızda, cihaz işlem gücünü en yüksek çekirdek hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli yonga setinden alıyor. Samsung söz konusu yonga setinin adından bahsetmiyor olsa da özellikleri itibarıyla Exynos 9611 olduğunu söylemek mümkün. Tab S6 Lite, kullanıcılarına 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama seçeneklerini sunuyor. Bunalara ek olarak cihaz üzerindeki mikro SD kart okuyucusu depolama alanını 1 TB’a kadar yükseltme imkanı sağlıyor.
Yazılım tarafında cihaz, Android 10 temelinde One UI 2.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Bu arayüz ile tabletiniz üzerinden Android 9 ve üzeri bir işletim sistemine ve 3 GB’tan fazla RAM’e sahip olan Samsung akıllı telefonlarınızı kontrol etmeniz mümkün.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera modülüne ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki öz çekim kamerasına sahip.
Modelin asıl şaşırtıcı özelliği ise Lite versiyon olmasına rağmen S-Pen kalemi ile satışa sunulacak olması. Ayrıca Samsung, tabletin yanında harici olarak satın alabileceğiniz ve S-Pen’in manyetik bir yuvasını barındıran kitap formunda bir kılıf da tanıttı.
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Galaxy Tab S6 Lite modelinin diğer özelliklerine baktığımızda, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 5.0, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleri cihazın sahip olduğu özellikleri oluşturuyor. Diğer yandan Tab S6 Lite hala 3.5 mm kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Kutusundan AKG kulaklıklar ile çıkacak model Dolby Atmos desteğine de sahip.
Güç ve veri aktarımını USB-C arayüzü üzerinden gerçekleştirecek olan model, 7,040 mAh kapasiteli batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Oxford Gri, Şifon Pembe ve Angora Mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunan cihaz şuan için Samsung Endonezya’nın resmi internet sitesinde listelenmiş durumda.
Cihazın fiyatı ve ülkemizde satışının gerçekleşeceği zaman ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Haberimizde de bahsettiğimiz gibi Endonezya için resmi durumda olan cihazın kutu içeriği ve özellik konfigürasyonlarının ülkelere göre değişebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!