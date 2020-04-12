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Huawei Matepad görsel ve özellikleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz gün basın görselleri ortaya çıkan Huawei Matepad T sonrasında, markanın tanıtacağı bir diğer tablet olan Huawei Matepad sızdırıldı!
Çin’de bulunan bir mağazanın vitrininde yer alan reklam panosu, Huawei Matepad modelinin tasarımını ve bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Söz konusu model 10.4 inç boyutunda 2K çözünürlüklü bir ekran paneline sahip. Cihazın arka kısmına baktığımızda 8 megapiksel çözünürlüklü bir lens ve LED flaş bizi karşılıyor. Görselde tam olarak ayırt edilemiyor fakat tabletin ön kısmında da 8 megapiksel çözünürlüklü bir öz çekim ve video konferans kamerası bulunuyor.
Matepad, USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımını sağlayacak. Ayrıca cihaz Huawei’nin M-Pen adını verdiği kalemi de destekleyecek. Matepad’in siyah ve gri olmak üzere bilinen 2 renk seçeneği bulunuyor.
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Sızdırılan görsele göre Huawei Matepad işlem gücünü Kirin 810 yonga setinden alacak. Söz konusu cihazda “Eğitim Merkezi” adlı çocukları hedef alan bir uygulama da olacak.
Huawei henüz yeni tableti hakkında hiç bir resmi açıklamada bulunmadı. Fakat söylentilere göre cihaz Android 10 temelinde EMUI 10.1 Lite arayüzü ile gelebilir. Ayrıca cihazda 7,250 mAh kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. 4G ve 5G versiyonları olması beklenen model, 4 ve 6 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonları ile piyasaya sürülecek.
Haberimizde bahsi geçen özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihaz tanıtımında farklılık gösterebileceğini belirtelim.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Kısa bir süre önce ABD‘de satışa çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! Ürünün ABD‘de satışa çıkmasının ardından, Avrupa fiyatı ile ilgili bir çok söylentiye şahit olunuyordu. Roland Quandt, 10 Nisan’da paylaştığı Twitter postu ile Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın iki farklı modelinin de fiyatlarını duyurdu.
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! 64GB‘lık depolama alanına sahip, yalnızca Wi-Fi üzerinden internet erişimine olanak sağlayan modelin fiyatının 379€, aynı depolama alanına sahip LTE destekleyen modelin ise 439€ olması bekleniyor. Ancak Avrupa lansmanı ve ürünün ne zaman raflarda yerini alacağı hakkında henüz net bir tarih verilemiyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, FHD+ çözünürlüğüne sahip ve Samsung S Pen kullanımını destekleyen 10.4inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 5MP’lik selfie kamerası ve arka tarafında 8MP‘lik tek bir shooter kamerası konumlandırılmış durumda. Gücünü Exynos 9811 chipsetten alacak olan Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM‘e sahip olacak ve bütün bu donanım özelliklerine 7,040 mAh değerine sahip batarya eşlik edecek.
Samsung
Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelinin fiyatı belli oldu
Samsung‘un yeni tableti Galaxy Tab S6 Lite Amazon Almanya‘da listelendi. Bütçe dostu olması beklenen tabletin fiyatı böylece ortaya çıkmış oldu.
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Bütçe dostu tablet S6 Lite!
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 2 Nisan tarihinde piyasaya çıkacak. Galaxy Tab S6‘ya oranla daha düşük seviye donanım ve ücrete sahip olacak tabletin fiyatı da belli oldu. Pricebaba isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Galaxy Tab S6 Lite, Avrupa piyasasına 400 euro civarında bir fiyat etiketiyle giriş yapacak. Haber de ayrıca, tablete ait yeni resimlere yer verilirken, 400 euro fiyat etiketinin Wi-Fi modeli için geçerli olduğu belirtildi. Bakalım Samsung bütçe dostu yeni tableti ile kendine daha fazla kullanıcı çekebilecek mi.
Donanım özellikleri olarak daha alt seviye bir cihaz olan S6 Lite, 4 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacak. Gücünü Exynos 9611 işlemcisinden alacak cihaz, 10.4 inçlik FullHD+ LCD ekranla gelmesi bekleniyor. Ayrıca Samsung‘un güncel arayüzü One UI ile gelecek cihazın pil kapasitesi de 7040 mAh olacak. Bir üst model S6‘ya nazaran tek arka kameraya (8 MP) sahip olacak cihazın bir adet de ön kamerası bulunacak (5 MP). Cihazın kutu içeriğinde S Pen‘e de ver verilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa fiyatı belli olan cihazın ülkemizde kaç liradan satılacağını kestirmesi biraz güç.
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Lenovo M10 Plus, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Lenovo, M10 FHD REL tabletini Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan benzer özellikteki yeni ürününü tanıttı. Firma ürünü kendi sitesinde hazırladığı bir sayfa ile kullanıcılara sundu.
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Lenovo M10 Plus hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Lenovo M10 Plus, 1920×1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekran ile gelecek. Şirket, tabletin ekran/gövde oranının %87 olacağını söylüyor. M10 Plus, 8.15 mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığında olacak. Cihazda Helio P22T SoC işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Tablet, eski Android sürümü olan Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve 64 GB ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak. Ayrıca cihazda 256 GB‘a kadar depolama alanını genişletebileceğiniz microSD kart slotu da bulunacak.
M10 Plus, kamera olarak arka tarafta 13 MP‘lik büyük bir ana kameraya ve ön tarafta 8 MP değerinde bir selfie kameraya sahip. Cihaz, 3.5 mm kulaklık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor. M10 Plus hem Wi-Fi hem de LTE‘yi destekliyor. Tablette USB-C portu üzerinden 10W‘a kadar şarj destekleyen 7000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.
M10 Plus, tek renk seçeneği olan gri ile gelecek ve fiyat olarak 1.599 CNY‘den ($225/€205) satışa başlayacak.