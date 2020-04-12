Huawei Matepad görsel ve özellikleri sızdırıldı!

Geçtiğimiz gün basın görselleri ortaya çıkan Huawei Matepad T sonrasında, markanın tanıtacağı bir diğer tablet olan Huawei Matepad sızdırıldı!

Çin’de bulunan bir mağazanın vitrininde yer alan reklam panosu, Huawei Matepad modelinin tasarımını ve bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Söz konusu model 10.4 inç boyutunda 2K çözünürlüklü bir ekran paneline sahip. Cihazın arka kısmına baktığımızda 8 megapiksel çözünürlüklü bir lens ve LED flaş bizi karşılıyor. Görselde tam olarak ayırt edilemiyor fakat tabletin ön kısmında da 8 megapiksel çözünürlüklü bir öz çekim ve video konferans kamerası bulunuyor.

Matepad, USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımını sağlayacak. Ayrıca cihaz Huawei’nin M-Pen adını verdiği kalemi de destekleyecek. Matepad’in siyah ve gri olmak üzere bilinen 2 renk seçeneği bulunuyor.

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Sızdırılan görsele göre Huawei Matepad işlem gücünü Kirin 810 yonga setinden alacak. Söz konusu cihazda “Eğitim Merkezi” adlı çocukları hedef alan bir uygulama da olacak.

Huawei henüz yeni tableti hakkında hiç bir resmi açıklamada bulunmadı. Fakat söylentilere göre cihaz Android 10 temelinde EMUI 10.1 Lite arayüzü ile gelebilir. Ayrıca cihazda 7,250 mAh kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. 4G ve 5G versiyonları olması beklenen model, 4 ve 6 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonları ile piyasaya sürülecek.

Haberimizde bahsi geçen özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihaz tanıtımında farklılık gösterebileceğini belirtelim.

Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!