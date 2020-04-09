Huawei MateBook D 15 inceleme – Bu sefer erişebilir fiyatlı!

Huawei MateBook D 15 inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde yeni satışa çıkan dizüstü bilgisayarını değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?

Malzeme kalitesi ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor

MateBook D 15 modeli, özellikle tasarım özellikleriyle öne çıkan bir dizüstü bilgisayar. Zira modelin yekpare metal kasası, hem dışarıdan görünüm anlamında hem de hissiyat anlamında oldukça güzel bir etki bırakıyor. Bununla beraber 1.53 kg olan model, sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için sorun yaratmıyor. Tasarım tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Bu sayede şifre girmeye gerek kalmadan tek bir dokunma hareketiyle hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine entegre edilmiş webcam çözümü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu kameranın 720p çözünürlüğe sahip olması dolayısıyla, keşke görüntü kalitesi biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz.

Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri hoparlörleri. Cihazda 2 x 2W olmak üzere çift hoparlör bulunuyor ve hem maksimum ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında kullanırken oldukça memnun olduğumuz bir konu oldu. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise HDMI, iki adet USB 2.0 Tip-A, bir adet USB 3.0 Tip-A ve son olarak bir USB Type-C yuvası bulunuyor.

Huawei MateBook D 15 inceleme – Donanım özellikleri ve performans

Donanım tarafında gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan modelde dahili Vega 8 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB DDR4 bellek kullanılmış. Ryzen 5 3500U platformu, orta düzey dizüstü bilgisayarlarında yeni yeni kullanılmaya başlanan ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan bir işlemci. Bu işlemci ve GPU ikilisi ile beraber herhangi bir takılma sorunu olmadan ofis programları, basit photoshop işlemleri ve webte gezinme gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. PC her ne kadar bir oyun bilgisayarı olmasa da, yaptığımız testlerde LoL ve CS:GO gibi oyunları sorunsuzca oynattığını deneyimledik.

15.6 inç boyutlu ekran sunan Huawei MateBook D modelinde Full HD çözünürlüklü IPS bir panel kullanılmış. Özellikle ekran çerçevelerinin ince oluşu, ekran deneyimini arttıran önemli bir detay olmuş. Ekranın eksi noktası ise, parlaklık seviyesinin çok yukarılara çıkmıyor oluşu.