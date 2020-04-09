Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook D 15 inceleme – Bu sefer erişebilir fiyatlı!
Huawei MateBook D 15 inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde yeni satışa çıkan dizüstü bilgisayarını değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Malzeme kalitesi ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor
MateBook D 15 modeli, özellikle tasarım özellikleriyle öne çıkan bir dizüstü bilgisayar. Zira modelin yekpare metal kasası, hem dışarıdan görünüm anlamında hem de hissiyat anlamında oldukça güzel bir etki bırakıyor. Bununla beraber 1.53 kg olan model, sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için sorun yaratmıyor. Tasarım tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Bu sayede şifre girmeye gerek kalmadan tek bir dokunma hareketiyle hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine entegre edilmiş webcam çözümü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu kameranın 720p çözünürlüğe sahip olması dolayısıyla, keşke görüntü kalitesi biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz.
Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri hoparlörleri. Cihazda 2 x 2W olmak üzere çift hoparlör bulunuyor ve hem maksimum ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında kullanırken oldukça memnun olduğumuz bir konu oldu. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise HDMI, iki adet USB 2.0 Tip-A, bir adet USB 3.0 Tip-A ve son olarak bir USB Type-C yuvası bulunuyor.
Huawei MateBook D 15 inceleme – Donanım özellikleri ve performans
Donanım tarafında gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan modelde dahili Vega 8 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB DDR4 bellek kullanılmış. Ryzen 5 3500U platformu, orta düzey dizüstü bilgisayarlarında yeni yeni kullanılmaya başlanan ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan bir işlemci. Bu işlemci ve GPU ikilisi ile beraber herhangi bir takılma sorunu olmadan ofis programları, basit photoshop işlemleri ve webte gezinme gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. PC her ne kadar bir oyun bilgisayarı olmasa da, yaptığımız testlerde LoL ve CS:GO gibi oyunları sorunsuzca oynattığını deneyimledik.
15.6 inç boyutlu ekran sunan Huawei MateBook D modelinde Full HD çözünürlüklü IPS bir panel kullanılmış. Özellikle ekran çerçevelerinin ince oluşu, ekran deneyimini arttıran önemli bir detay olmuş. Ekranın eksi noktası ise, parlaklık seviyesinin çok yukarılara çıkmıyor oluşu.
Apple
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.
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2020 Macbook Air değişen özellikleri:
- Düşük başlangıç fiyatı
- Magic Keyboard
- Daha hızlı RAM
- Intel Irısh Plus grafik
- Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)
- Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)
- Bluetooth 5.0
2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:
- Retina Ekran
- Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık
- Bağlantı portları ve bağlantıları
- 720p web kamerası
Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.
Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei, MateBook D 15 Türkiye’de satışa sunuluyor!
Huawei, FullView ekranı ve Multi-Screen Collaboration (Çoklu Ekran Kullanımı) özelliği ile öne çıkan dizüstü bilgisayarı MateBook D 15, Türkiye’de satışa çıkartmaya hazırlanıyor.
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Firma, yenilenen Matebook D 15 ile kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Yenilenen teknolojisiyle akılcı bir dizüstü bilgisayar deneyimi sunan MateBook D 15, hafif donanımı, FullView ekran özellikleri, güçlü performansı ve sağlam donanımıyla kullanıcıları ile buluşacak. Multi-Screen Collaboration desteği de dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik ile daha da güçlenen MateBook D 15, oyun ve multimedyadan okul ve iş ihtiyaçlarına kadar, birçok ihtiyacı sorunsuz bir şekilde karşılıyor.
Huawei, MateBook D 15 ile daha kolay ve akıllı bağlantı desteği!
Yeni MateBook, yenilenen Huawei Share özellikleriyle bağlantı özelliklerini de güncelledi. Bu yeni özelliklerle, MateBook ve akıllı telefonlarla daha kolay iletişim kuran arayüz, sürükle bırak özelliğiyle beraber, akıllı telefona kaydedilmiş içeriği doğrudan dizüstü bilgisayarda görüntülemeyi de sağlıyor.
Dizüstü bilgisayara bağlı çevre birimlerinin, akıllı telefonlarda gezinti için de kullanılabildiği Multi-Screen Collaboration, cihazlar arası geçiş yapmaksızın, mobil uygulamalara sorunsuz erişim sağlıyor.
FullView ekran teknolojisiyle daha geniş çerçeveler
Huawei, yenilikçi FullView ekran teknolojisini ultra ince çerçeve tasarımıyla entegre ederek, akıllı telefon teknolojisindeki tecrübe ve uzmanlığını bu kategoriye de yansıttı. 5,3 mm inceliğindeki ultra ince çerçevesi ile MateBook D 15, yüzde 87’lik ekran/gövde oranına sahip.
Parlama önleyici 16: 9 IPS panele sahip bilgisayar, Full HD 1920 × 1080 çözünürlük ve 178 dereceye kadar gövde açıklığı sunuyor.
Huawei Matebook D 15: Güçlü işlemci ile güçlü performans
Güç ve performans dengesini en iyi şekilde sunan AMD Ryzen işlemcisinden gücünü alıyor. Böylece; MateBook D, oyun ve grafik gücü gerektiren işlemler için de AMD Radeon Vega 8 GPU’ya sahip. Ayrıca, MateBook D 15, Shark Fin Fan 2.0, gelişmiş soğutma sisteminin yeni sürümünü de içeriyor. Bu sayede cihazın soğutma ve güç verimliliği artırılıyor.
8 GB çift kanallı DDR4 belleğe sahip MateBook D 15, yüksek hızlı PCIe arabirimi ile de önemli bir hız avantajına imza atıyor. SSD ve SSD + HDD seçenekleri ise ek depolama alanı ihtiyacı olan kullanıcılar için farklı seçenekler olarak sunuluyor.
9,5 saate kadar 1080p video izleyebileceğiniz yüksek pil ömrü
MateBook D 15, 357,8 × 229,9 × 16,9 mm boyutlara sahip. 56 WH güçlü piliyle, 9,5 saate kadar kesintisiz 1080p video izlemek de mümkün. MateBook D 15, 65W USB-C şarj cihazı ile geliyor. Cihaz aynı zamanda ısı dengesini korumak amacıyla, ısı miktarı belli bir eşiği geçtiğinde şarj işlemini otomatik olarak durduran aşırı ısınma korumasına sahip.
AMD Ryzen işlemcili Huawei MateBook D 15, 20 Mart 2020 itibariyle 4.599TL tavsiye edilen kullanıcılarıyla buluşacak. MateBook D Serisi’nin diğer üyeleri de çok yakında tüketicilerle buluşacak.
Dizüstü Bilgisayar
Her oyuncunun isteyeceği BMW tasarımı bilgisayar! | ROG Strix Scar III
ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.
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Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.
17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.
Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.
Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.
İyi seyirler…