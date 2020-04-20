Tablet/Notebook/Laptop
Huawei MatePad 10.4 23 Nisan tarihinde tanıtılacak.
Huawei firmasının yeni cihazı MatePad, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Firma Nova 7 serisi ile yeni nesil tabletini aynı gün kullanıcılarına tanıtacak.
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Yeni MatePad bu ay tanıtılacak!
Huawei MatePad serisi yeni üyesine kavuşuyor. MatePad 10.4, 23 Nisan tarihinde tanıtılacak. Son yıllarda artan tablet piyasasında ki rekabetten geri kalmak istemeyen Huawei, yeni nesil tabletiyle kendini göstermiş olacak. Daha önceden tasarımı ve teknik özellikleri sızdırılan cihaz, Huawei Nova 7 serisi ile aynı etkinlikte tanıtılacak. Tasarım detayları daha önce sızdırılan cihaz, günümüz tabletlerinde görmeye alıştığımız bazı özelliklere sahip. Ekran kısmında çerçeveleri azaltan firma, kalem ve klavye desteğine de imkan sağlamışa benziyor. Arka tarafta çift kamera bulunan cihaz, bu kameraları bir çerçeve içerisine almış olarak gözüküyor.
Teknik özelliklerinden de bilgiler sızdırılan cihaz adından da anlaşılacağı gibi 10.4 inçlik bir ekran boyutuna sahip olacak. Gücünü Kirin 810 işlemcisinden alacak cihazın 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama seçenekleri ile kullanıcıları karşılayacağı düşünülüyor. Sadece Wi-Fi ve LTE olmak üzere iki farklı modele sahip olacak cihazın 7250 mAh değerinde geniş bir bataryası olacak. MatePad bizleri siyah ve gri renk seçenekleri ile karşılayacak. Fiyat hakkında kesin bir bilgi yer almazken gözler artık Huawei firmasının yapacağı etkinliğe çevrildi.
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Tablet/Notebook/Laptop
Samsung Galaxy Tab S6 Lite özellikleri: S-Pen ve dahası!
Samsung, geçtiğimiz Temmuz’da tanıttığı Galaxy Tab S6 model tabletinin uygun fiyatlı versiyonu olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelini tanıttı.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Teknik Özellikleri
Samsung Galaxy Tab S6 Lite metal bir kasa ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 10.4″ boyutunda ve 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Tab S6 modelinin aksine Lite versiyonda ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisi yer almıyor.
Performans tarafına baktığımızda, cihaz işlem gücünü en yüksek çekirdek hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli yonga setinden alıyor. Samsung söz konusu yonga setinin adından bahsetmiyor olsa da özellikleri itibarıyla Exynos 9611 olduğunu söylemek mümkün. Tab S6 Lite, kullanıcılarına 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama seçeneklerini sunuyor. Bunalara ek olarak cihaz üzerindeki mikro SD kart okuyucusu depolama alanını 1 TB’a kadar yükseltme imkanı sağlıyor.
Yazılım tarafında cihaz, Android 10 temelinde One UI 2.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Bu arayüz ile tabletiniz üzerinden Android 9 ve üzeri bir işletim sistemine ve 3 GB’tan fazla RAM’e sahip olan Samsung akıllı telefonlarınızı kontrol etmeniz mümkün.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera modülüne ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki öz çekim kamerasına sahip.
Modelin asıl şaşırtıcı özelliği ise Lite versiyon olmasına rağmen S-Pen kalemi ile satışa sunulacak olması. Ayrıca Samsung, tabletin yanında harici olarak satın alabileceğiniz ve S-Pen’in manyetik bir yuvasını barındıran kitap formunda bir kılıf da tanıttı.
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Galaxy Tab S6 Lite modelinin diğer özelliklerine baktığımızda, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 5.0, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleri cihazın sahip olduğu özellikleri oluşturuyor. Diğer yandan Tab S6 Lite hala 3.5 mm kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Kutusundan AKG kulaklıklar ile çıkacak model Dolby Atmos desteğine de sahip.
Güç ve veri aktarımını USB-C arayüzü üzerinden gerçekleştirecek olan model, 7,040 mAh kapasiteli batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Oxford Gri, Şifon Pembe ve Angora Mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunan cihaz şuan için Samsung Endonezya’nın resmi internet sitesinde listelenmiş durumda.
Cihazın fiyatı ve ülkemizde satışının gerçekleşeceği zaman ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Haberimizde de bahsettiğimiz gibi Endonezya için resmi durumda olan cihazın kutu içeriği ve özellik konfigürasyonlarının ülkelere göre değişebileceğini belirtelim.
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Tablet/Notebook/Laptop
Huawei Matepad görsel ve özellikleri sızdırıldı!
Geçtiğimiz gün basın görselleri ortaya çıkan Huawei Matepad T sonrasında, markanın tanıtacağı bir diğer tablet olan Huawei Matepad sızdırıldı!
Çin’de bulunan bir mağazanın vitrininde yer alan reklam panosu, Huawei Matepad modelinin tasarımını ve bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. Söz konusu model 10.4 inç boyutunda 2K çözünürlüklü bir ekran paneline sahip. Cihazın arka kısmına baktığımızda 8 megapiksel çözünürlüklü bir lens ve LED flaş bizi karşılıyor. Görselde tam olarak ayırt edilemiyor fakat tabletin ön kısmında da 8 megapiksel çözünürlüklü bir öz çekim ve video konferans kamerası bulunuyor.
Matepad, USB-C arayüzü ile güç ve veri aktarımını sağlayacak. Ayrıca cihaz Huawei’nin M-Pen adını verdiği kalemi de destekleyecek. Matepad’in siyah ve gri olmak üzere bilinen 2 renk seçeneği bulunuyor.
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Sızdırılan görsele göre Huawei Matepad işlem gücünü Kirin 810 yonga setinden alacak. Söz konusu cihazda “Eğitim Merkezi” adlı çocukları hedef alan bir uygulama da olacak.
Huawei henüz yeni tableti hakkında hiç bir resmi açıklamada bulunmadı. Fakat söylentilere göre cihaz Android 10 temelinde EMUI 10.1 Lite arayüzü ile gelebilir. Ayrıca cihazda 7,250 mAh kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. 4G ve 5G versiyonları olması beklenen model, 4 ve 6 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama kapasiteli versiyonları ile piyasaya sürülecek.
Haberimizde bahsi geçen özelliklerin sızıntılara dayandığını ve cihaz tanıtımında farklılık gösterebileceğini belirtelim.
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Haber
Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Kısa bir süre önce ABD‘de satışa çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! Ürünün ABD‘de satışa çıkmasının ardından, Avrupa fiyatı ile ilgili bir çok söylentiye şahit olunuyordu. Roland Quandt, 10 Nisan’da paylaştığı Twitter postu ile Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın iki farklı modelinin de fiyatlarını duyurdu.
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! 64GB‘lık depolama alanına sahip, yalnızca Wi-Fi üzerinden internet erişimine olanak sağlayan modelin fiyatının 379€, aynı depolama alanına sahip LTE destekleyen modelin ise 439€ olması bekleniyor. Ancak Avrupa lansmanı ve ürünün ne zaman raflarda yerini alacağı hakkında henüz net bir tarih verilemiyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, FHD+ çözünürlüğüne sahip ve Samsung S Pen kullanımını destekleyen 10.4inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 5MP’lik selfie kamerası ve arka tarafında 8MP‘lik tek bir shooter kamerası konumlandırılmış durumda. Gücünü Exynos 9811 chipsetten alacak olan Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM‘e sahip olacak ve bütün bu donanım özelliklerine 7,040 mAh değerine sahip batarya eşlik edecek.