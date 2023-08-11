Huawei, popüler tableti MatePad 11 (2021) için beklenen HarmonyOS 3.0 güncellemesini nihayet Türkiye’deki kullanıcılarına sunuyor. HarmonyOS 3.0 güncellemesi ile birlikte tablet deneyiminizde yeni bir dönem başlıyor. Bu güncelleme ile birçok yenilik ve özellik MatePad 11 kullanıcılarının hizmetine sunuluyor. Hemen güncellemeyi yükleyerek bu yeniliklerden faydalanabilirsiniz. İşte güncellemenin getirdiği her şey!

MatePad 11 Nihayet HarmonyOS 3’e Kavuştu!

Güncelleme, 3.0.0.201 sürümü olarak sunuluyor ve 4.95 GB boyuta sahip. Bu boyut tam bir sürüm güncellemesinden bekleyeceğiniz kadar büyük. Bu sürüm ile beraber Huawei tabletinizi daha da kullanışlı hale getiriyor.

Yeni güncelleme ile birlikte gelen özellikler arasında widget yığınları, uyarlanabilir klasörler ve cihaz birleştirme özelliği dikkat çekiyor. Widget yığınları ile aynı boyuttaki widget’ları üst üste sürükleyerek kolayca gruplayabilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Bunu Apple ve Samsung gibi üreticiler zaten uzun süredir cihazlarında sunuyor. Ayrıca widget kombinasyonu ile farklı boyutlardaki widget’ları ve uygulama kısayollarını bir araya getirerek daha düzenli bir ana ekran oluşturabilirsiniz.

HarmonyOS 3.0 ile birlikte gelen akıllı klasörler özelliği ise içindeki uygulama sayısına göre klasör boyutunu otomatik olarak ayarlamanıza imkan tanırken, SuperHub adlı özellik ise farklı cihaz türlerine sorunsuz bağlanmanızı sağlayarak etkileşimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda yeni medya denetleyicisi ile bağlı iki FreeBuds kulaklıkla ses paylaşımı yapabilir ve aynı anda müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

HarmonyOS 3.0’ın getirdiği diğer önemli yenilikler arasında yeni notlar uygulaması, el yazısı notlarını düzenleme ve metne dönüştürme özelliği bulunuyor. Ayrıca güvenlik ve gizlilik bölümünde yapılan geliştirmeler de kullanıcıların daha güvenli bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

Güncellemeyi yüklemek için cihazınızın Ayarlar uygulamasına giderek Sistem ve Güncellemeler kısmını seçmeniz yeterli. Bunun ardından güncellemeyi kontrol edip cihazınıza bu güncellemeyi hızlıca yükleyebilirsiniz. Huawei cephesi, güncellemeyi beğenmeyenler için HiSuite ile HarmonyOS 2.0’a dönme seçeneği de sunmuş. Güncelleme büyük bir güncelleme olduğu için, güncellemenin ardından cihazı sıfırlayarak hataları en aza indirmeyi düşünebilirsiniz.

MatePad 11 (2021) kullanıcıları, bu yeniliklerle dolu HarmonyOS 3.0 güncellemesini tabletlerine hemen yükleyebilirler. Bu güncelleme ile Huawei, kullanıcıların tablet deneyimini daha da özel ve kullanışlı hale getirme sözünü yerine getiriyor. Yeni özelliklerin tadını çıkarmak ve daha verimli bir tablet deneyimi yaşamak için güncellemeyi kaçırmayın!

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni güncellemeyi yüklediniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!