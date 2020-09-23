İnceleme
Huawei MatePad 10.4 incelemesi | 2.400 TL’ye “Pro” deneyimi?
Huawei MatePad 10.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.400 TL fiyatıyla Pro modelinden neredeyse 2.000 TL fark olan bu tablet, dilediğiniz her şeyi yapabilme kabiliyetine sahip. Biz de bu videomuzda Huawei MatePad modelinin detaylarına bakıyoruz.
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Huawei MatePad 10.4 incelemesi | 2.400 TL’ye “Pro” deneyimi?
MatePad 10.4 detaylarına bakıldığında oldukça güçlü ve donanımlı bir model olarak geliyor. 10,4 inç 2000 x 1200 piksel IPS ekran deneyiminde oldukça iddialı olan modelde işlemci olarak P40 Lite modelinde gördüğümüz oldukça başarılı olan Kirin 810 yer alıyor.
4 GB bellek ve 64 GB depolama yanı sıra Micro SD kart desteği de olan tablette indirdiğiniz kaliteli içerikleri izlemek oldukça keyifli. 4 hoparlör konumu ile stereo deneyimini doyasıya yaşatan MatePad 10.4 tam bir medya cihazı olmuş. Ayrıca dilerseniz Huawei kalemini bu cihazda da kullanabilirsiniz.
7250 mAh bataryası günlerce gitse de hızlı şarj desteği olmaması ciddi bir eksisi olmuş. Fakat genel deneyimde uygulama desteğinin az olmasının yanı sıra oldukça eğlenceli bir ürün ortaya koyulmuş.
Dizüstü Bilgisayar
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi ile karşınızdayız. ASUS’un günlük kullanım, öğrenci ve iş odaklı ürünlerinden biri konumunda olan ZenBook 14, günümüz döviz kurlarını göz önüne aldığımızda fiyat/performans odağıyla dikkat çekiyor.
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ASUS ZenBook 14 UM431D incelemesi | AMD işemcili fiyat/performans odaklı laptop
32.4 cm uzunluk, 21.2 cm genişlik, 1,59 cm kalınlık boyutlarında olan ZenBook 14, 1,39kg ağırlığa sahip. Ergo Lift menteşe tasarımı ve Ütopya Mavisi rengi ile oldukça şık bir konumda olan cihaz, askeri standartlarda sağlamlık sunuyor.
14” IPS Full HD (1920 x 1080) NanoEdge bir ekrana sahip olan cihazda %86 oranında ekran olması da önemli bir artısı. Güç kanadına gelecek olursak AMD Ryzen 5 3500U işlemci, dahili Radeon Vega 8 grafik işlem birimi, 8 GB DDR4 bellek ve 256 GB SSD depolama bulunuyor. Gönül isterdi ki daha fazla alan olsun, fakat artırabilmeniz de mümkün.
NumberPad destekli dokunmatik yüzeyi oldukça kullanışlı iken ses tarafında bizi şaşırtmayı başardı. Harman Kardon sertifikalı 4 hoparlör bulunan ZenBook 14 UM431D modeli film dizi ve müzik keyfinde fiyatının en iyisi bile diyebiliriz.
Bağlantı kanadında Wi-Fi ac, BT 5.0 gibi destekleri olan cihaz 10 saati aşan da bir pil ömrü ile oldukça kullanışlı olmuş.
Akıllı Telefon
General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!
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General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.
Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))
4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.
Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.
Dizüstü Bilgisayar
ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
Acer Nitro 5 AN515-44 modeli incelemesi ile karşınızdayız. Yenilenen tasarımı ile daha şık bir görünüme kavuşan Nitro 5, performans noktasında da istediğinizi verebilecek.
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ACER NITRO 5 incelemesi | Yenilenen tasarımıyla tam bir fiyat/performans bilgisayarı!
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Acer Nitro 5 özellikleri
2020 yılıyla daha sade ve daha şık bir tasarıma geçen Nitro 5, farklı konfigürasyonlar ile kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yaklaşık 7.000 TL fiyata sahip olan Acer Nitro 5’in AN515-44 model kodlu versiyonu oldukça güçlü.
Gücünü AMD Ryzen 5 4600H işlemcisinden alan Nitro 5, Nvidia GeForce GTX 1650Ti ekran kartı ile oyun keyfinizi rahat bir şekilde çıkarmanızı sağlayacak. 15,6 inçlik Full HD IPS bir ekrana sahip modelde 8 GB bellek, 512 GB değerinde de bir SSD bulunuyor.
Wi-Fi ax desteği yer alan cihazda RJ45 bağlantısı ile kablolu internet keyfi de yaşamanız mümkün. 2,4 kg ağırlığı kabul edilebilir bir seviyede olan modelde 23,9 mm de bir incelik ile rahat taşınması amaçlanmış. Ayrıca RAM, SSD ve HDD yükseltmek istediğinizde Acer servislerinden ücretsiz olarak ve garanti kapsamında yükseltme yapabilirsiniz.