Huawei MatePad 10.4 incelemesi | 2.400 TL’ye “Pro” deneyimi?

Huawei MatePad 10.4 incelemesi ile karşınızdayız. 2.400 TL fiyatıyla Pro modelinden neredeyse 2.000 TL fark olan bu tablet, dilediğiniz her şeyi yapabilme kabiliyetine sahip. Biz de bu videomuzda Huawei MatePad modelinin detaylarına bakıyoruz.

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MatePad 10.4 detaylarına bakıldığında oldukça güçlü ve donanımlı bir model olarak geliyor. 10,4 inç 2000 x 1200 piksel IPS ekran deneyiminde oldukça iddialı olan modelde işlemci olarak P40 Lite modelinde gördüğümüz oldukça başarılı olan Kirin 810 yer alıyor.

4 GB bellek ve 64 GB depolama yanı sıra Micro SD kart desteği de olan tablette indirdiğiniz kaliteli içerikleri izlemek oldukça keyifli. 4 hoparlör konumu ile stereo deneyimini doyasıya yaşatan MatePad 10.4 tam bir medya cihazı olmuş. Ayrıca dilerseniz Huawei kalemini bu cihazda da kullanabilirsiniz.

7250 mAh bataryası günlerce gitse de hızlı şarj desteği olmaması ciddi bir eksisi olmuş. Fakat genel deneyimde uygulama desteğinin az olmasının yanı sıra oldukça eğlenceli bir ürün ortaya koyulmuş.