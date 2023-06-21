HUAWEI, MateBook Serisi’nin estetik tasarımını, yenilikçiliğini ve akıllı DNA’sını miras alan en yeni hafif amiral gemisi dizüstü bilgisayar olan yeni nesil HUAWEI MateBook X Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.

HUAWEI MateBook X Pro, yüzde 92,5 ekran gövde oranına sahip 14,2 inç HUAWEI Gerçek Renkli FullView Ekran ile donatıldı. 90 Hz’e kadar yenileme hızını ve 10 noktalı çoklu dokunmayı desteklerken, keyifli bir izleme deneyimi için canlı renkler sunan HUAWEI MateBook X Pro, ofis işleri ve ötesinde ihtiyaç duyulan güçlü performansı sunmaya yönelik tasarlandı.

MateBook X Pro, kullanıcıların sorunsuz iş birliği için birden fazla cihazı birbirine bağlaması yönünde daha sezgisel bir yol sunan Süper Cihaz’ı da barındırıyor. Ayrıca yeni HUAWEI Free Touch dokunmatik yüzey, yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayarın sunduğu kullanıcı deneyimini daha da yükseltiyor.

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HUAWEI MateBook X Pro’nun ekranı, daha akıcı bir görsel deneyim için 90 Hz’ye kadar yenileme hızını destekliyor. Ayrıca Çift Renk Gamı Sertifikasyonu ile TÜV Rheinland Pro Düzey Renk Doğruluğunu ve VESA DisplayHDR 400 sertifikasına da sahip. 500 nit’lik parlaklığı ve 1500:1’lik kontrast oranını destekleyen ekran ile ton değişiklikleri de aslına uygun olarak yeniden üretiliyor.

MateBook X Pro, ciddi bir performans sunuyor. Kullanıcılar daha zorlu görevler için performans artışı sağlamak üzere CPU termal tasarım gücünü (TDP) 30W’a yükselten Performans Moduna erişmek için Fn+P klavye kısayoluna da basabilirler. HUAWEI MateBook X Pro, 16 GB LPDDR4x bellek içerir ve son derece hızlı okuma ve yazma hızları için 1 terabayta kadar NVMe PCIe SSD ile yapılandırılabilir. Bu performans, iki yeni HUAWEI Shark Fin fanından ve dizüstü bilgisayarı aynı anda serin, sessiz ve güçlü tutmak için arka planda çalışan yeni ultra ince buhar odası soğutma sisteminden oluşan yeni bir soğutma ikilisi tarafından sağlanıyor.

Cihazın kalbinde bulunan yenilenmiş 13. Nesil Intel Core i7-1360P işlemci, tümleşik Intel Xe Iris grafik yongasını da içeriyor. Bir önceki nesle göre %117’ye varan performans artışı sağlayan sistemin Intel EVO platform sertifikası da var.

MateBook X Pro, arka arkaya yerleşik tasarlanmış woofer’lara sahip HUAWEI SOUND 6 hoparlörlerle donatıldı. Kombine olarak ses sistemi, dinleme deneyimini daha da yükseltmek için sürükleyici alçak sesler ve temiz yüksek tonlar sağlayabilir. Ses sistemi, 3D surround sesi genişletmek için HUAWEI’nin ses yapılandırma algoritmalarıyla uyumlu çalışır ve deneyime derinlik katar. Yeni amiral gemisi dizüstü bilgisayar ayrıca, beş metrelik bir yarıçap içinde 360 derecelik ses alımını desteklemek için kenarları boyunca yeni bir tasarımda düzenlenmiş dört mikrofona sahip.

MateBook X Pro, kullanıcıların dizüstü bilgisayarıyla diğer cihazlara bağlamalarına yönelik daha uygun bir yol sağlamak için Süper Cihazı destekliyor. Eşleştirmeyi başlatmak için, kullanıcıların sağ alt köşedeki Kontrol Paneli simgesine tıklamaları ve ardından diğer cihazların simgelerini PC simgesine doğru sürüklemeleri yeterli. Bu basit eşleştirme yolu, birden fazla cihazı bağlamayı hiç olmadığı kadar sezgisel hale getiriyor.

Çoklu Ekran İş Birliği sayesinde, kullanıcılar bir HUAWEI tableti HUAWEI MateBook X Pro’ya bağlayabilir ve tableti bir çizim defteri veya ikinci bir ekran olarak ya da yalnızca sürükle ve bırak dosya aktarımları için kullanabilirler. HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI MateView’a kablosuz veya kablolu olarak da bağlanabilir. Gelecekteki güncellemeler, kullanıcıların yeni tüm senaryo deneyimlerinin keyfini çıkarması için daha da fazla bağlantı seçeneği sunacak.

MateBook X Pro, 6.999 TL’ye varan MatePad SE 54 GB, Swift sırt çantası, AX2 Router ve CD23 bluetooth fare hediyeleri ile birlikte 49.999 TL fiyatla HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunulurken, 1.000 TL sepet indirimi ve 1.000 TL kupon indirimi (AMBXPRO1000HW) sağlanıyor. HUAWEI Online Mağaza ayrıca eşin fiyatına vade farksız 3 taksit imkanı da sunuyor.