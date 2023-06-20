Huawei Digital Power kısa bir süre önce akıllı fotovoltaik ve enerji depolama sistemleri alanındaki en son ürün ve çözümlerini tanıttı. Huawei, Intersolar’da akıllı fotovoltaik stratejisini ve yükseltilmiş FusionSolar fotovoltaik çözümünü sergiledi.

“Watt”, “Bit”, “Isı” ve “Pil” teknolojilerinin yakınsamasına dikkat çeken Huawei, güneş enerjisi sektöründe Ar-Ge yatırımlarını artırmayı ve teknolojik gelişmelere öncülük etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Huawei, sürekli yeniliği sektörün genel gelişimini hızlandırmak için iş planının bir parçası olarak görüyor. Huawei, endüstri için kalite odaklı standartlar oluşturmak ve güneş enerjisi endüstrisinin sağlıklı büyümesini desteklemek için ortaklarıyla işbirliğine devam ediyor. Bu ortaklıklar aracılığıyla Huawei, sektörün sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde ilerlemesini sağlamayı da hedefliyor.

Tesis merkezli senaryolarda Huawei, endüstrinin odak noktasını maliyetten yüksek değerli teklifler sunmaya kaydırmaya kararlıdır. Son on yılda Huawei, dijital teknolojiyi ve güç elektroniği inovasyonunu akıllı fotovoltaik çözümlerine entegre ederek akıllı invertörleri piyasaya sürdü. Ayrıca Huawei, dijital güç teknolojilerini akıllı şebekeler oluşturan invertörler ile birleştirerek güneş enerjisinin birincil enerji kaynağına dönüşümünü hızlandırmayı hedefliyor.

Huawei, teknolojik yenilikleri teşvik etmeye ve aktif güvenliği ticari ve endüstriyel ortamlarda bir standart haline getirmeye odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli sektörlerde çevre dostu güç teknolojilerini destekleyerek işletmelerin sürdürülebilirliğe ulaşmalarına ve karbon emisyonlarını azaltmalarına destek olmayı hedefliyor. Huawei, bu alandaki çözümleri aracılığıyla kampüsleri ve fabrikaları enerjide kendi kendine yeterlilik elde etmeleri için güçlendiriyor ve her işletmeyi temiz enerjiyi benimsemeye teşvik ediyor.

Konut senaryolarında Huawei, yeni teknolojilerle ev enerjisinin geleceğine öncülük etmeyi hedefliyor. Şebekeden bağımsız güç yedekleme ve yapay zeka tarafından desteklenen “Enerji Yönetimi ve Kontrol Asistanı (EMMA)” gibi teknolojiler aracılığıyla Huawei, evlerin güç sistemlerinde bağımsızlık ve kendi kendine yeterlilik kazanmasını sağlamayı hedefliyor.

Huawei’nin akıllı fotovoltaik çözümü FusionSolar, gelişmiş bir enerji depolama sistemi çözümü olarak tasarlanmıştır. “Fusion” adı entegrasyonu temsil ederken, “Solar” fotovoltaik gücü ifade eder ve FusionSolar’ı entegre yeniliği somutlaştıran somut bir ürün haline getirir. Güneş enerjisi ve depolamanın entegrasyonu, yapay zekanın kapsamlı kullanımı ve fotovoltaiklerin büyük bir enerji kaynağına önemli ölçüde dönüştürülmesi FusionSolar’ın temel bileşenlerini oluşturur.

Teknolojik uzmanlığından yararlanan Huawei, sıfır karbon dönüşümüne ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam ediyor. Mart 2023 itibarıyla Huawei Digital Power, dünya çapında 770 milyar kWh yeşil elektrik üretimini destekleyerek karbon emisyonlarını 350 milyon ton azalttı, bu da 480 milyon ağaç dikmeye eşdeğer. İleriye dönük olarak Huawei, fotovoltaiklerin birincil enerji kaynağı olarak benimsenmesini hızlandırmak için sektörle işbirliği içinde çalışmaya kararlı.