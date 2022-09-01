Bildiğiniz üzere Çinli elektronik şirketi Huawei, yeni akıllı telefon serisi Mate 50 başta olmak üzere birçok yeni ürününü 6 Eylül lansmanında tanıtılacak. Firma tarafından onaylanan haberlere göre Haftaya salı gecesi Huawei, yeni dizüstü bilgisayarı Matebook E Go 2022’yi piyasaya sürecek. Şirket bugün resmi Webio hesabından Mate 50 serisinin yanı sıra 6 Eylül gecesinde tanıtılacak diğer ürünleri açıkladı. Resmi sosyal medya gönderileri cihazın teknik özellikleri açısından bir bilgi ortaya çıkarmadı. Fakat yeni ürünün tasarımı hakkında birçok şey öğrendik.

Huawei Matebook E Go Bilgisayarının Tasarımı Hakkındaki Tüm Bilgiler

Huawei’nin bugün resmi sosyal medya hesabından, lansman etkinliğinde merakla beklenen Huawei Mate 50 serisindeki amiral gemilerinin yanı sıra en yeni nesil dönüştürülebilir tablet-dizüstü bilgisayarı Huawei Matebook E Go’yu (2022) piyasaya süreceğini duyurdu. Hem performans hem de modern görünüm olarak iddialı gözüken cihazın resmi görüntüleri ortaya çıktı. Huawei Matebook E Go (2022), Microsoft Surface Pro X dizüstü bilgisayar ve Apple’ın iPad Pro serisi tabletleri ile benzer bir forma sahip. Matebook E Go’nun kutu içeriğinde ürünün kendisi dışında manyetik kontrol kalemi ve renk uyumlu bir folio klavye kapağı bulunuyor. Resimden anlaşıldığı gibi, Huawei Matebook E Go (2022) dizüstü bilgisayar hem Siyah hem de Beyaz olmak üzere iki farklı renkte gelecek. Özel klavye kapağının ise Siyah veya Rose Gold olamk üzere yine iki renk seçeneği var.

Huawei Matebook E Go Bilgisayarının Teknik Özellikleri

İlk olarak işletim sistemi tarafında tanıtım görselleri cihazın Windows 11 ile çalıştığını gösteriyor. Matebook, bağlantılar için, şarj ve veri aktarımlarını da destekleyen bir Type-C USB girşi kullanıyor. Ayrıca ihtiyaç anında kablolu ses için 3,5 mm kulaklık jakı görüyoruz. Bununla beraber görüntülü aramalar için öne bakan bir web kamerası ve gerekirse fotoğraf çekmek için bir arka kamera cihaz içinde mevcut. Çin teknoloji haber sitesi ITHome’a ​​göre, Huawei Matebook E Go (2022), TSMC’nin yüksek verimli 5nm teknolojisiyle çalışan Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8cx Gen 3 yongasından güç alacak. Dizüstü bilgisayar USB-C Güç Dağıtımı aracılığıyla 65W hızlı kablolu şarjı destekleyecek.

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