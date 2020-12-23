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Huawei MateBook D 15/14 2021 serisi tanıtıldı: İşte tüm özellikler
Huawei bugün itibarıyla MateBook D 15 ve MateBook D 14 laptop modellerinin yeni versiyonlarını tanıttı. Yeni MateBook D 2021 serisinde Intel 11. Nesil işlemci, isteğe bağlı olarak MX 450 veya Intel Iris Xe grafik kartı gibi seçenekler bulunuyor.
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Çinli teknoloji devi Huawei, bugün itibarıyla en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Nova 8 ve Nova 8 Pro’yu tanıttığı bir etkinlik düzenledi. Düzenlediği etkinlik kapsamında sadece Nova 8 serisini tanıtmakla kalmayan Huawei, MateBook D 15 ve 14 laptop modellerinin de 2021 versiyonlarını piyasaya sürdü.
Yeni Huawei MateBook D 15/14 serisi, hâlihazırdaki varyantlarıyla benzer özelliklere sahip olsa da, önemli donanım konfigürasyonları bakımından kendisini kardeşlerinden ayırmayı başarıyor. Yeni seride Huawei, tüketicilere Intel 11. Nesil CPU’ları seçebilme imkanı tanıyor. Bununla birlikte de Huawei, isteğe bağlı olarak kullanıcılara NVIDIA MX 450 ekran kartını yahut Intel’in Iris Xe grafik kartını seçebilme özgürlüğü de tanıyor.
Huawei MateBook D 14 2021
Huawei MateBook D 14 laptoptaki en önemli değişiklik işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursanız MateBook D 14’ün hâlihazırdaki sürümlerinde tercihe bağlı olarak Intel’in 10. Nesil işlemcileri veya AMD Ryzen 4000 serisi işlemciler bulunuyordu; bugün tanıtılan 2021 modelinde ise Intel 11. Nesil işlemci ailesi yer alıyor.
Huawei MateBook D14 2021, gövdesinde bir adet %100 sRGB destekli 1920 x 1080 Full HD+ ekran barındırıyor. 14 inç boyutunda olan bu ekranın, kasaya oranının ise %84 olduğunu ekleyelim. Aslında bakacak olursanız %84 ekran-kasa oranı 2021 yılına göre bir tık fazla; ama bunun bir laptop olduğunu da hesaba katarsak, nispeten mazur görülebilir olduğunu söyleyebiliriz.
MateBook D 14 2021 fiyatı
- i5-1135G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Intel Xe grafik kartı – 764 dolar (5.841,02 Türk Lirası)
- i7-1165G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Nvidia MX450 GPU – 980 dolar (7.485,06 Türk Lirası)
Huawei MateBook D 14 2021, depolama tarafındaysa tüketicilere 512 GB SSD ve 16 GB RAM vaat ediyor. Ek olarak kullanıcılar, Intel Core i7-1165G7 veya Intel Core i5-1135G7 CPU arasından da seçim yaparak istediklerini satın alabiliyorlar. Ek olarak Huawei’nin, MateBook D 14’ü alacaklara, Intel’in en yeni entegre Xe grafik ünitesini veya NVIDIA GeForce MX450 mobil GPU’sunu seçebilme imkanı tanıdığını da belirtmemizde fayda var.
Huawei MateBook D 15 2021
Huawei MateBook D 15 2021 laptop modeli de, hemen hemen kardeşine benzer özelliklere sahip. Hatta aralarındaki tek farkın ekran boyutu olduğunu söyleyebiliriz. MateBook D 14’te 14 inç ekran bulunuyorken; Huawei MateBook D 15’te ise 15.6 inç ekran bulunuyor.
MateBook D 15 2021’in teknik özellikleri ise, kardeşiyle birebir aynı.
MateBook D 15 2021 fiyatı
- i5-1135G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Entegre Xe Graphics – 765 dolar (5.841,02 Türk Lirası)
- i5-1135G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Nvidia MX450 GPU – 840 dolar (6.400 TL Türk Lirası
- i7-1165G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Nvidia MX450 GPU – 980 dolar (7.485,06 Türk Lirası)
Haber
OLED ekranlı iPad bekleyenlere kötü haber!
Apple’ın mini-LED ve OLED ekran teknolojilerine sahip iPad modelleri uzun süreden beri bekleniyor. İlk versiyonundan bu yana IPS LCD ekran kullanan tabletin panel değişikliği bir süre daha gecikebilir!
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iPad Pro mini-LED ekrana geçiyor, OLED ekran ise 2022’ye kaldı!
Bilindiği üzere Apple, iPhone 12 serisinin tamamında OLED ekran kullanarak geleneksel IPS LCD panele veda etmişti. Bu yıl ise benzer bir gelişmenin iPad cephesinde olması bekleniyor. iPad Pro ve Mini’nin mini-LED, serinin diğer modellerinin ise OLED ekran teknolojisine geçeceğine ilişkin iddialar uzun süredir dolaşıyor. Güney Kore’den yansıyan bilgilere göre, OLED ekranlı ilk iPad’in üretim süreci 2022’ye ertelenmiş olabilir.
Bu sürpriz gelişmenin altında ise Apple’ın belirlediği yüksek kalite standartları yatıyor. Yeni iPad modellerinde geleneksel OLED ekranlardan ziyade daha ince ve esnek yapıdaki hibrit OLED panellerin kullanılması planlanıyor. Apple’ın ekran tedarikçileri olan LG ve Samsung Display’in ise bu panelleri üretmek için gerekli ekipmanlara henüz sahip olmadığı ifade ediliyor. Dolayısıyla ilk sevkiyatların başlamasının hedeflendiği 2022 sonuna kadar OLED ekranlı bir iPad’in duyurulması mümkün görünmüyor.
2018 yılına dayanan bir rapor, Apple’ın maliyeti arttıracağı gerekçesiyle iPad’lerde OLED ekran kullanmaya sıcak bakmadığını gösteriyordu. Ancak Samsung ve Lenovo gibi markaların üst seviye tablet modellerinde OLED/AMOLED ekrana geçiş yapması, Apple’ın kararını değiştirmiş olabilir. Son olarak iPad Pro ve Mini modellerinde kullanılması planlanan mini-LED ekranlarda herhangi bir sorun olmadığını belirtelim.
Genel
Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus yolda
Güney Koreli akıllı telefon devi Samsung, tablet piyasasında kalmaya devam ediyor. Samsung Galaxy Tab S7 Lite ve Tab S7 Lite Plus, çok yakında çıkışını yapabilir.
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Samsung, Android tabanlı akıllı cihazlar üretmeye devam ediyor. Güney Koreli şirket, akıllı telefonlarının yanı sıra tablet piyasaya sürmeye devam ediyor. Normal zamanda pazar payı olukça daralan Android tabletler, Covid-19 ile yeniden yükselme potansiyeline sahip. Apple tarafından hâkim olunan tablet pazarı, tüketicilerin pandemi sebebiyle değişen ihtiyaçlarından dolayı Android için genişleyebilir. Samsung da bu durumdan yararlanmak için iki yeni Samsung Galaxy Tab S7 lite tabletlerini tanıtabilir.
İki yeni Samsung Galaxy Tab S7 Lite yolda
GalaxyClub tarafından ortaya atılan iddiaya göre Samsung Galaxy Tab S7 lite ve S7 lite Plus adında farklı ekran boyutlarına sahip iki yeni cihaz üzerinde çalışıyor. Site ekranların tam olarak hangi boyutta olduğu bilgisine sahip değil. Ancak orijinal Galaxy Tab S7, baz alınacaksa tahmini 11 inç ile 12,4 inç arasında olacağı düşünülüyor. Şu an için bu ürünlerin geliştiriliyor olması dışında başka bir sızıntı da mevcut değil. Galaxy Tab S6 Lite, geçtiğimiz yılın Nisan ayında duyurulmuş ve Mayıs ayında raflarda yerini almıştı. Benzer bir mantıkla Tab S7 Lite serisi için de 2021 Nisan, Mayıs aylarında çıkış tarihi beklemek yanlış olmaz.
Android tabletler hala zayıf
Samsung, Huawei, Lenovo gibi büyük markalar hala Android tabletler yapmaya devam ediyor. Ancak Android tabletlerin büyük bir eksiği var. En büyük rakipleri iPad, aynı zamanda tam bir içerik üretim aracı olarak hem de içerik tüketim aracı olarak kullanılabiliyor. Aynı anda hem güçlü donanım hem de güçlü yazılım desteği sunan bu cihazlara karşılık Android cephesi, donanım olarak kısmen güçlü cihazlar çıkarsa da yazılım anlamında yanına yaklaşamıyor. Sadece tüketmek üzerine kurulu Samsung Galaxy Tab serisi gibi cihazlar, çoğunlukla küçük çocuklara oyun oynatmak ve YouTube üzerinden video izletmek için kullanılıyor. Umarız bu durum yakın zamanda değişir ve iPad kalitesinde Android tabletler, görmeye başlarız.
Gelişmeler için takipte kalın…
Dizüstü Bilgisayar
LG Gram 16, hafif dizüstü bilgisayarlara güzel bir eklenti
Yaptığı paylaşımda yeni bilgisayarını tanıtan Güney Koreli şirket LG; hafif ve ince tasarımlarıyla tanınır olan dizüstü bilgisayar serisine yakında LG Gram 16 cihazını da ekliyor.
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Yeni bilgisayar, ekran çerçevesinde daha da azaltmaya giderek tasarım olarak nispeten yeni bir görüntü sunmayı başarmış. Böylelikle 16inç’lik bir ekrana da imkan sağlanmış ve mevcut olan Gram 15 bilgisayarından biraz daha gelişme göstermiş gibi duruyor. Boyutları ise 356 x 244 x 16.8 mm olan dizüstü bilgisayar, alüminyum malzemesiyle birlikte yaklaşık olarak 1.17 kg geliyor.
Cihazın IPS paneli 2560 x 1600 piksellik bir çözünürlük sunuyor ve önceki 15inç’lik modelinin 1080p çözünürlüğünden de bir adım ileri atmış oluyor. İşlemci kısmında ise Tiger Lake 11.nesil tercih edilmiş. İki farklı modelinde i5-1135G7 ve i7-1165G7 işlemcilerini barındıran bilgisayar; sırasıyla 8 ve 16GB’lık RAM kapasitesi sunuyor. Depolamada ise 1TB kapasiteli NVMe disk imkanı sağlanırken, yine önceki modeline göre dokunmatik alanında %55’lik bir genişletmeye gidilmiş ve klavye tuş genişliğinde de gelişim sağlanmış.
Bağlantı açısından ise iki tane Thunderbolt 4 girişinden bahsedebiliriz. Yine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bu seçenekler arasında yer alıyorlar.
Dizüstü bilgisayarın Ocak ayında Kore’de beyaz, siyah ve gümüş renkleriyle ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Gram serisi ise, yine Tiger Lake işlemcileriyle güncellenmiş ve ince tasarımlarını koruyan LG Gram 14 ve LG Gram 17 dizüstü cihazlarıyla tamamlanmış olacak. Ancak bu bilgisayarların uluslararası piyasalara ne zaman ve hangi fiyat ile geleceklerini ise henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Ocak ayında yapılacak CES teknoloji fuarında daha detaylı bilgilere sahip olmamız olası.
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