Huawei MateBook D 15/14 2021 serisi tanıtıldı: İşte tüm özellikler

Huawei bugün itibarıyla MateBook D 15 ve MateBook D 14 laptop modellerinin yeni versiyonlarını tanıttı. Yeni MateBook D 2021 serisinde Intel 11. Nesil işlemci, isteğe bağlı olarak MX 450 veya Intel Iris Xe grafik kartı gibi seçenekler bulunuyor.

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Çinli teknoloji devi Huawei, bugün itibarıyla en yeni amiral gemisi akıllı telefonları Nova 8 ve Nova 8 Pro’yu tanıttığı bir etkinlik düzenledi. Düzenlediği etkinlik kapsamında sadece Nova 8 serisini tanıtmakla kalmayan Huawei, MateBook D 15 ve 14 laptop modellerinin de 2021 versiyonlarını piyasaya sürdü.

Yeni Huawei MateBook D 15/14 serisi, hâlihazırdaki varyantlarıyla benzer özelliklere sahip olsa da, önemli donanım konfigürasyonları bakımından kendisini kardeşlerinden ayırmayı başarıyor. Yeni seride Huawei, tüketicilere Intel 11. Nesil CPU’ları seçebilme imkanı tanıyor. Bununla birlikte de Huawei, isteğe bağlı olarak kullanıcılara NVIDIA MX 450 ekran kartını yahut Intel’in Iris Xe grafik kartını seçebilme özgürlüğü de tanıyor.

Huawei MateBook D 14 2021

Huawei MateBook D 14 laptoptaki en önemli değişiklik işlemci tarafında karşımıza çıkıyor. Hatırlayacak olursanız MateBook D 14’ün hâlihazırdaki sürümlerinde tercihe bağlı olarak Intel’in 10. Nesil işlemcileri veya AMD Ryzen 4000 serisi işlemciler bulunuyordu; bugün tanıtılan 2021 modelinde ise Intel 11. Nesil işlemci ailesi yer alıyor.

Huawei MateBook D14 2021, gövdesinde bir adet %100 sRGB destekli 1920 x 1080 Full HD+ ekran barındırıyor. 14 inç boyutunda olan bu ekranın, kasaya oranının ise %84 olduğunu ekleyelim. Aslında bakacak olursanız %84 ekran-kasa oranı 2021 yılına göre bir tık fazla; ama bunun bir laptop olduğunu da hesaba katarsak, nispeten mazur görülebilir olduğunu söyleyebiliriz.

MateBook D 14 2021 fiyatı

i5-1135G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Intel Xe grafik kartı – 764 dolar (5.841,02 Türk Lirası)

i7-1165G7 / 512GB SSD / 16GB RAM / Nvidia MX450 GPU – 980 dolar (7.485,06 Türk Lirası)

Huawei MateBook D 14 2021, depolama tarafındaysa tüketicilere 512 GB SSD ve 16 GB RAM vaat ediyor. Ek olarak kullanıcılar, Intel Core i7-1165G7 veya Intel Core i5-1135G7 CPU arasından da seçim yaparak istediklerini satın alabiliyorlar. Ek olarak Huawei’nin, MateBook D 14’ü alacaklara, Intel’in en yeni entegre Xe grafik ünitesini veya NVIDIA GeForce MX450 mobil GPU’sunu seçebilme imkanı tanıdığını da belirtmemizde fayda var.

Huawei MateBook D 15 2021

Huawei MateBook D 15 2021 laptop modeli de, hemen hemen kardeşine benzer özelliklere sahip. Hatta aralarındaki tek farkın ekran boyutu olduğunu söyleyebiliriz. MateBook D 14’te 14 inç ekran bulunuyorken; Huawei MateBook D 15’te ise 15.6 inç ekran bulunuyor.

MateBook D 15 2021’in teknik özellikleri ise, kardeşiyle birebir aynı.

MateBook D 15 2021 fiyatı