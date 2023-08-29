HUAWEI, ülkemizde özellikle dizüstü bilgisayarlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şık tasarımlarının olmasının yanında güçlü performanslarıyla da göz dolduruyor. HUAWEI MateBook 16s 2023 modeli ise gücü, şık yapısıyla bir araya getirerek yenilikçi çözümler sunabiliyor. Sadece bununla da kalmıyor, yükse kalitede özellikler sunan ekranı ve uzun bataryası ile dikkat çekiyor.

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HUAWEI MateBook 16s, tasarımı itibariyle çok dikkat çekiyor. Zira metal kasası, kıvrımları ve rengiyle premium bir görüntü oluşturuyor. 351mm x 255mm x 17.8 mm boyutlarına sahip olan bilgisayar yaklaşık olarak 1.99 kg ağırlığında. Görece büyük kasası olmasına rağmen elinizde veya çantanızda taşırken size büyük bir yük olmuyor. Önceki modeli gibi Uzay Grisi rengiyle tercih edilebilen bilgisayarda ön yüze bakan, klavyenin iki yanına konumlandırılmış çift hoparlör sistemi yer alıyor. Yüksek ses kabiliyeti, doyurucu basslar ve tizler sunan bu hoparlörler ile dizi, film, video izlemek, hatta oyunlarınızı oynarken bile büyük keyif almak mümkün oluyor. Port konusunda da zengin bir bilgisayar olan HUAWEI MateBook 16s, 2 adet Type C girişine sahip. Birisinden şarj olurken diğerinden ise Thunderbolt 4 desteğiyle hızlı veri alışverişi yapabiliyor. HDMI portu ile görüntü aktarımını kolay bir şekilde yapabilen bilgisayar, 3.5mm ses girişine de sahip. Böylece kablolu kulaklıklarınızı kolaylıkla kullanabiliyorsunuz. Ek olarak bilgisayarın sağ tarafında 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type A portu bulunuyor. Bu sayede buradan da veri alışverişi ya da diğer aygıtlarınızı kolayca bağlayabiliyorsunuz. Büyül TouchPad’i ek bir mause kullanmanıza gerek bile kalmadan işlerinizi halledebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Bununla beraber arkadan aydınlatmalı klavyesiyle karanlık alanlarda bile rahatça çalışabilirsiniz. Rahat bir kullanıma sahip olan bu klavye 1,5mm basınç mesafesiyle hem ses yapmıyor hem de klavyeyi kullanırken parmaklarınızı yormuyor.

HUAWEI MateBook 16s, 16 inç boyutunda 2,5K çözünürlükte FullView adı verilen bir ekran kullanıyor. Bu ekran 2520x 1680 Çözünürlük sağlarken, 3:2 ekran formatıyla geliyor. Bu da normal 16″ ekrana kıyasla daha fazla görüntüleme alanı vermesine olanak tanıyor. 7.3mm üst, 5.2mm yan çerçevelerinin olması %90 ekran gövde oranı sağlaması anlamına geliyor. 400 nit parlaklık seviyesiyle net, canlı bir ekranı olan bilgisayar 3D LUT Hassas Kalibrasyon seviyesinde bir panele sahip. Bu da △E < 1 oranında, yani referans monitörlere yakın bir seviyede panel olduğu anlamına geliyor. Sadece bununla da kalmıyor, %100 sRGB Renk Gamı desteğinin yanında 1.07 milyar renkte gösterebiliyor. 178 derecelik görüş açısıyla geniş görüntüleme alanı sunuyor. Bilgisayarın dokunmatik ekranı olması sayesinde daha esnek kullanıma izin verirken korumayı da elden bırakmıyor. 7H sertlik seviyesine (Çizilmeye ve Kırılmaya Dayanıklı Cam) ek olarak AF Kaplama (Parmak İzi Önleyici) ile ekran korunuyor. İsterseniz bu ekranı eBook modunda siyah beyaz olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu kadar özelliği olan ekranda göz sağlığını da koruyabilen MateBook 16s DC Dimming Flicker Free ve TUV Rheinland Düşük Mavi Işık Filtresi sertifikalarına da sahip.

HUAWEI MateBook 16s içerisinde en güncel ve en yüksek performansı sunabilen bir işlemciden gücünü alıyor. 13. nesil işlemcilerden Intel i9 13900H işlemcisinden gücünü alan bilgisayar 60W TDP değerine sahip. Bununla da kalmıyor, LPDDR5 4800 MHz’de çalışan 16GB RAM, 1TB SSD depolama, Intel Iris Xe grafik birimi de eşlik ediyor. Bu özelliklere ek olarak Intel Evo platformuna da sahip. Böylece tasarımcı ve yaratıcılık gerektiren işler için ekstra güç, 40 Gbps’e kadar çift yönlü bant genişliği, (Thunderbolt4 ile) 2 monitöre aynı anda bağlanabilme, 6 GHz bandı ile daha temiz kanal iletişimi, (Wifi 6E) 2.4Gbps’e kadar hız, düşük gecikme ve 6 GHz spektrumunda parazitsiz iletişim gibi özelliklere erişim sahibi oluyorsunuz. Süper Turbo modu ile daha hızlı uygulama açılışı mümkün olurken tüm bunları başarı ile yapan bilgisayarda çift HUAWEI Shark Fin ve çift ısı borusu bulunuyor. Böylece ısınma ve soğutma konusunda da kaliteli bir ürün ortaya çıkıyor. PC için HUAWEI Mobile Cloud kullanarak belgelerinizi saklarken, yapacağınız tüm düzenleme işlerini de eşzamanlı olarak diğer HUAWEI aygıtlarınızdan takip edebiliyorsunuz. Süper Cihaz özelliği sayesinde telefon, tablet ve diğer HUAWEI aygıtlarınıza kolayca bağlanabilir ve veri alışverişi gerçekleştirebilirsiniz.

HUAWEI MateBook 16s içerisinde 84Wh bataryaya ev sahipliği yapıyor. Büyük bataryası sayesinde uzun batarya ömrü sunarken gün içerisinde sizi yalnız bırakmıyor. Bu kadar güçlü işlemciyi özel 135W şarj adaptörü ile destekleyerek kısa sürede tam dolum sağlayabilmesi, kullanıcısını memnun ediyor.

Ağ bağlantılarında da zengin seçenekler sunan HUAWEI MateBook 16s, 802.11a/b/g/n/ac/ax çözümleriyle WiFi 6E desteği, 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz bağlantıları gerçekleştirebiliyor. Ek olarak 270 metreden (2,5 futbol sahası uzunluk) kablosuz bağlantı yapabiliyor. Bluetooth 5.2 ile de diğer aygıtlara sorunsuzca bağlantısını sağlayabiliyor.

HUAWEI MateBook 16s 2023 versiyonu şuanda HUAWEI Online Mağaza üzerinde hediyeleri ile birlikte 36.999 TL fiyatla tüketicilerle buluşuyor. Bu hediyeler içerisinde HUAWEI mause, HUAWEI MatePad SE gibi ürünler de yer alıyor. Peki siz HUAWEI MateBook 16s 2023 hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.