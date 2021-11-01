HUAWEI Eski Telefonlarına EMUI 12 Güncellemesini Getiriyor

HUAWEI eskisi kadar küresel pazarlarda güçlü bir konumda bulunmuyor ancak daha önceki cihazlarını da unutmuş değil. Birçok eski cihazını önemseyen marka verdiği ve vereceği güncellemelerle de kullanıcılarını düşünmeyi ihmal etmiyor. Şimdi ise marka EMUI 12’nin destekleyeceği cihazlarla birlikte hangi cihazların ne zaman bu güncellemeyi alacağına dair bir zaman çizelgesi yayınladı.

Bakmakta fayda var: Huawei P50 Serisi Global Olarak 2022’de Geliyor

HUAWEI, EMUI 12 planlarını YouTube’da gerçekleştirdiği HUAWEI nova 9, HUAWEI MateBook 14s ve HUAWEI WATCH GT 3 ürün lansmanında duyurdu ve güncellemelerin 2022’nin ilk yarısından itibaren dağıtılacağını söyledi. EMUI 12 güncellemesini alacak akıllı telefonların listesi de şu şekilde:

Şirketin nerdeyse 3 yıldan eski olacak şekilde 2018 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarına bile güncelleme vermesine ilginç diyebiliriz. Çünkü çoğu marka telefonlarına 2 ana sürüm güncellemesi ve 3 sene güvenlik güncellemesi vererek desteği kesiyordu. ABD ile yaşanan sorunlar sebebiyle Google servislerini artık bünyesinde barındırmayan marka, eski kullanıcıları için böyle bir güncelleme vermesi de sevindirici.

Bununla birlikte, bunun muhtemelen Android sürümünden ziyade HUAWEI’nin verdiği bir arayüz güncellemesi olduğunu da hatırlatalım. Huawei’nin daha önce böyle bir hareketi eski cihazlarına EMUI 11 vererek yaptığını zaten görmüştük. Bu nedenle, Gizlilik Panosu ve mikrofon/kamera izinleri gibi Android 12’ye özgü olan bazı özellikleri bekleyenler için henüz daha bir bilgi yok. Yine de EMUI 12, yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü ve gelişmiş cihazlar arası entegrasyon vaat ediyor. Böylece eski cihazlarında bile rahat kullanım sunacak ve problem çıkartmayacak.