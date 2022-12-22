Bu yılın başlarında Huawei Çin’de yaptığı bir lansman etkinliğinde 12. nesil çekirdek işlemciler ve 2,5k çözünürlüklü ekrana sahip MateBook 14s’i piyasaya sürmüştü. Çinli teknoloji devi dün cihazın i9 işlemcili bir versiyonunu tanıttı.

16 GB bellek ve 1 TB SSD ile donatılmış yeni Huawei MateBook 14s i9 8699 yuan (1.245 Amerikan Doları) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz üç renkle birlikte piyasaya sürülecek.

Uzay Grisi

Parlak Ay Gümüşü

Ladin Yeşili

MateBook 14s i9 bugün ön satışa, 29 Aralık’ta ise satışa çıkacak. MateBook 14s i9 şimdilik sadece Çin pazarında mevcut.

Huawei MateBook 14s i9; 2.5K çözünürlükte 3:2 en boy oranına sahip, 14.2 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızı, 400 nit maksimum parlaklık %100 sRGB renk gamı gibi özellikleri de destekliyor.

Huawei MateBook 14s i9 kaputun altında 12. Nesil Intel Core i9 işlemcisini barındırıyor. Bu işlemci 16 GB’a kadar LPDDR4X bellek ve 512 GB / 1 TB SSD tarafından desteklenecek. 12. Nesil Intel Core i9 gücünü, 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olan 60 Wh büyüklükte bir pilden alıyor.