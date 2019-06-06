Huawei Matebook 13 inceleme (VIDEO)

Huawei Matebook 13 inceleme videomuzda, şirketin üst düzey Ultrabook modelini mercek altına aldık. Bakalım Huawei Matebook 13 bizlere neler sunuyor?

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Huawei Matebook 13 inceleme

Kolay taşınabilirlik odaklı üretilen Huawei Matebook 13 modelinde, alüminyum bir kasa tercih edilmiş. Sadece 1.3 kg ağırlığa sahip ürün, uzay grisi ve mistik gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Modelde güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörüyle birlikte çok daha güvenli ve hızlı bir giriş mümkün. Touchpad ve klavye deneyimi ise, alıştığımız birçok Windows dizüstü bilgisayarına göre çok daha başarılı. Ayrıca üründe iki adet Dolby Atmos destekli hoparlörün olduğunu da belirtelim. Giriş çıkış noktalarında iki adet USB Type-C yuvasıyla beraber 3.5 mm’lik ses yuvasının olduğunu görüyoruz. Neyse ki kutu içeriğinden çıkan adaptörü kullanarak bu giriş çıkış noktalarını zenginleştirmek mümkün.

13 inç boyutlu ekranda 3:2 görüntü formatı ve 2K çözünürlük tercih edilmiş. Panelin IPS olması özellikle geniş görüş açısı anlamında güzel olmuş. Ayrıca ekran kasa oranının %88 civarında olması da ekran deneyimini arttıran bir diğer güzel nokta.

Huawei Matebook 13 inceleme videosunda, cihazın WRT-W19 numaralı varyasyonunu konuk ettik. Bu modelde 13 modelinde 8. nesil Intel Core i5-8265U işlemci yer alıyor. Bu işlemciye Intel HD Graphics 620 eşlik ederken, 8 GB RAM ve 256 GB SSD bulunuyor. Son olarak batarya kapasitesinin de 41.8 Wh düzeyinde olduğunu belirtelim.