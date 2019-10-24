Huawei Mate Xs modeli duyuruldu

Huawei, Çin‘de düzenlediği bir etkinlikle katlanabilir ekranlı ikinci telefonu Huawei Mate Xs modelini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Huawei’nin katlanabilir ekranlı ilk telefonu “Mate X”, uzunca bir süredir büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ancak o bekleyiş sona erdi ve teknoloji devi şimdi, Mate X’in piyasaya ne zaman çıkacağını resmi olarak açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre Çinli teknoloji tutkunları, 15 Kasım itibarıyla Mate X’i satın alabilecekler.

Samsung Galaxy Fold’un başına gelenler nedeniyle çıkması uzun süren telefon, katlanabilir tarafın en önemli temsilcisi konumunda bulunuyor. Bu arada Huawei’den bir başka katlanabilir Mate X modeli daha geliyor. Çin’de duyurulan yeni sürüm direkt olarak Huawei Mate Xs olarak geçiyor. 2020’de gelecek telefonun, gücünü normal Mate X’ten farklı olarak Kirin 980 değil Kirin 990 5G işlemciden alacağı aktarılıyor. Ayrıca Mate Xs, tasarımı dahi diğer tüm detayları Mate X ile aynı olan katlanabilir bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Samsung 5 milyon katlanabilir telefon satmayı umuyor!

Huawei Mate Xs, ilk model ile benzer özellikler sunuyor

Huawei’nin bu yılki ikinci katlanır ekranlı telefonu olan Huawei Mate Xs modelinin en bilindik yanı Kirin 990 5G yonga setine sahip olması. Bu işlemciyi 8GB RAM belleği ile destekliyor. GPU olarak ne kullandığı şu an için bilinmiyor. Katlanabilir ekran demişken ekrandan da söz edelim. Bu ekranın katlanmamış standart hali tam 8 inç büyüklüğünde. Ekran bu hali ile 2480×2200 piksel çözünürlük sunuyor. Bu OLED ekranın katlanabilir olması cihazı çift yönlü yapıyor. Yani cihaz katlandığında hem önde hem arkada ekran bulunuyor.

512GB depolama sunan Mate Xs, 256GB’a kadar MicroSD kart desteği sunuyor. Cihazın içerisinde 4500mAh’lik bir batarya bulunuyor. Bu batarya 55W Huawei SuperCharge destekli. Tüm bunlara ek olarak Android 9.0, yerçekimi sensörü, jiroskop, pusula, parmak izi sensörü, barometre, 5G, USB Type-C, USB 3.1 gibi özellikler de mevcut.

2020 yılında satışa sunulacak olan Huawei Mate Xs teknoloji meraklılarını şimdiden heyecanlandırdı. İlk nesil Mate X 2.400 dolara satılırken Kirin 990 kullanan ve nispetten güncellenmiş Mate Xs’in fiyat etiketi nasıl olacağı büyük merak konusu.