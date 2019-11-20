Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1007 dolar!
Huawei tarafından, Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtılan katlanabilir telefon Mate X, kısa bir süre önce Çin’de satışa sunulmuştu. Cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları da, Çinli üretici tarafından açıklandı.
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Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, yakın bir zaman önce Çin’de satışa sunulmuştu. Bunun ardından firma tarafından cihazın bazı parçalarının değişim fiyatları hakkında bir açıklama yayımlandı. Katlanabilir forma sahip olan ekranın, değişim fiyatlarının yüksek olabileceği herkes tarafından tahmin edilebiliyorken, yapılan açıklamada bu fiyatın 1007 dolar olduğu söylendi.
Ayrıca Huawei tarafından, cihazın batarya değişiminin 40 dolar, anakart değişiminin 509 dolar ve kamera değişiminin ise 99 dolar gibi bir fiyat ile yapılabileceği söylendi. Tüm bu değişim fiyatlarına baktığımızda, Mate X‘e hasar verdiğinizde cebinizden oldukça fazla para çıkacak gibi görünüyor. Peki siz bu değişim ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi K30’da 120Hz ekran tazeleme oranı kullanabilir!
Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi K30’un detaylarını ortaya çıkartmıştı. Şimdi ise çok daha fazlasıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.
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Redmi K30, Samsung S10+’da gördüğümüz çift kameralı kurulum yapısı, 5G bağlantı destekleri sunan yapısıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xda Developers’dan bir kullanıcı daha fazla detayı ortaya çıkardı.
XDA’da kacskrz rumuzlu kullanıcının aktardığı bilgilere göre MIUI 11 kaynak kodlarında “phoenix” isimli bir cihazın belirdiğini fark etmiş. Bu yeni cihazın, MIUI 11 dosyalarını kullanmasından dolayı K30 olabileceğinden şüphelendiğini belirtiyor. Aşağıda, bıraktığım görselden telefonun neye benzeyeceğini görebilirsiniz:
Xiaomi tarafından gelen bir görsel, ticari bir örnek olmadığını da eklemek isterim. Cihazın gelen bilgiler dahilinde oluşturulmuş protitipine ait bir şema olarak adlandırılabilir.
Ayrıca, MIUI kaynağına eklenen bir diğer cihaz ise “picasso” olarak lanse ediliyor. Yani cihazın iki versiyonu olacağını buradan çıkarım yapabiliyoruz. XDA üyeleri, yaptıkları yorumlarda “phoenix” cihazının 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını belirtiyorlar. Görünen o ki bu desteği sağlayan ilk cihazlardan biri olamayacak.
Yüksek tazeleme hızı, akıllı telefonları çok daha akışkan kullanmanızı sağlayan ve daha çok yeni nesil televizyonlarda gördüğümüz bir teknoloji olarak biliniyor. İlk olarak tazeleme oranın 120Hz seviyelerine çıkarıldığını Razer Phone’da görmüştük. Tablet tarafında da iPad Pro ailesi bu özelliğe kavuşan cihazlar arasındaydı.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Android 10 güncellemesine kavuşuyor!
Xiaomi Redmi Note 8 Pro, geçtiğimiz aylarda firmanın alt markasında konumlandırdığı üst düzey cihazlardan biri olarak tanıtılmıştı. Mediatech işlemcisi olması handikap yaratsa da, görünüş o ki ileriki süreçte de Android güncellemelerine hızlı şekilde kavuşabilecek.
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Redmi serisinin üst düzey versiyonu olan telefonun Android 10’daki rakamları Geekbench’te fark edildi. Görünen o ki Xiaomi, çok gecikmeden Android 10 yazılımını Redmi serisi son nesil akıllı cihazlarına verecek gibi gözüküyor.
Yayınlanan skorlar çokta ilginç gözükmüyor. Redmi Note 8 Pro, hali hazırda MIUI 11 betasını Android 9 tabanlı kullanıyordu. Alınan duyumlara göre Aralık ayında beta sürümüne daha sonra ise sırasıyla halka açık betaya ve global piyasaya yayınlanması gerçekleştirilecektir.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Çin’deki 11 Kasım indirimlerinde satış rekorları kırdı!
Xiaomi, Çin’deki bir gün süren “11.11” indirimlerinden başarıyla çıktı. Haberi Twitter üzerindeki Telecomwaring kullanıcılara duyurdu.
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Yapılan açıklamada, firmanın tüm platformda baz olarak 6.1 milyar Çin Yuanı (870 milyon) kazanç elde ettiklerini belirtti. IoT destekli akıllı cihazlarda rekor düzeye ulaşarak 5.55 milyon ünite satış yapmış oldu. Bu da geçen senenin aynı dönemine oranla firmanın cirosunun %148 arttığını gösteriyor.
Xiaomi özellikle Çin’in göz bebeği olarak atılımlarını sürdürmeye devam ediyor. Çinli kullanıcılar yerli markalara olan güveni Huawei-ABD kriziyle harlanmıştı. O günden beri Apple Çin piyasasındaki satışları düşmeye devam ediyor. Kullanıcılar, Çin hükümetinin de milliyetçi duruşuyla birlikte kendi üretimleri olan modellere yoğunlaşmaya başladılar.
On 11 November, dubbed Singles’ Day in China, @Xiaomi said sales revenue across all platforms surpassed CNY6.1 billion ($870 million), with sales of #IoT connected smart devices reaching a record high of 5.55 million units, a 148% increase year-on-year. pic.twitter.com/mtMARpMTYX
— joseph (@Telecomwaring) November 18, 2019
Huawei, Xiaomi, vivo ve Realme ise tam tersine yükseliş trendine girerek satışlarını ikiye katlamayı hedefliyorlar. Yukarıda Telecomwaring’in tweetine bakabilirsiniz.
Xiaomi’nin hamlelerine baktığımız zaman Samsung’un geçmişteki politikalarını uyguladığını açıkça görebiliyoruz. Sürekli model üreten bir firma bir zaman sonra kullanıcılar tarafından talep azalacaktır. Tüketim çılgınlığının yaşandığı bir dönemdeyiz ama kullanıcılar alım gücünün her sene düşmesiyle birlikte teknolojide belli bir doygunluğa ulaşıyorlar.
Böylece şirket, yenilikçi ürünler üretmedikçe batmaya mahkum hale geliyor. Umarım bu başarıyı, kilometre taşı oluşturmaya devam ederek sürdürebilirler.