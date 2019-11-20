Huawei Mate X’in ekran değişim ücreti 1007 dolar!

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Redmi K30’un detaylarını ortaya çıkartmıştı. Şimdi ise çok daha fazlasıyla ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

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Redmi K30, Samsung S10+’da gördüğümüz çift kameralı kurulum yapısı, 5G bağlantı destekleri sunan yapısıyla karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise Xda Developers’dan bir kullanıcı daha fazla detayı ortaya çıkardı.

XDA’da kacskrz rumuzlu kullanıcının aktardığı bilgilere göre MIUI 11 kaynak kodlarında “phoenix” isimli bir cihazın belirdiğini fark etmiş. Bu yeni cihazın, MIUI 11 dosyalarını kullanmasından dolayı K30 olabileceğinden şüphelendiğini belirtiyor. Aşağıda, bıraktığım görselden telefonun neye benzeyeceğini görebilirsiniz:

Xiaomi tarafından gelen bir görsel, ticari bir örnek olmadığını da eklemek isterim. Cihazın gelen bilgiler dahilinde oluşturulmuş protitipine ait bir şema olarak adlandırılabilir.

Ayrıca, MIUI kaynağına eklenen bir diğer cihaz ise “picasso” olarak lanse ediliyor. Yani cihazın iki versiyonu olacağını buradan çıkarım yapabiliyoruz. XDA üyeleri, yaptıkları yorumlarda “phoenix” cihazının 120Hz ekran tazeleme hızına sahip olacağını belirtiyorlar. Görünen o ki bu desteği sağlayan ilk cihazlardan biri olamayacak.

Yüksek tazeleme hızı, akıllı telefonları çok daha akışkan kullanmanızı sağlayan ve daha çok yeni nesil televizyonlarda gördüğümüz bir teknoloji olarak biliniyor. İlk olarak tazeleme oranın 120Hz seviyelerine çıkarıldığını Razer Phone’da görmüştük. Tablet tarafında da iPad Pro ailesi bu özelliğe kavuşan cihazlar arasındaydı.