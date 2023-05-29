Huawei dünya genelinde çok iyi satışlar yapıyordu. Bundan rahatsızlık duyan Amerika, Huawei’e ambargo getirmişti. Bu ambargo kapsamında Huawei; Amerika menşeili ürünleri kullanamıyor, 5G servisleri satın alamıyordu. Ancak Amerika’nın bu hamlesi Huawei’i durduramadı. Dünya genelinde çok satmaya devam eden Huawei’in işleri Çin’de de çok iyi gidiyor. Huawei CBG CTO’su Bruce Lee, son Huawei Mobil İnovasyon Teknolojisi Medya İletişim Konferansı sırasında katlanabilir Mate X3’ün Çin’de en çok satan ürün olduğunu, P60 serisinin ise 4000 ila 6000 yuan fiyat segmentinde ülkede en çok satanlar olduğunu duyurdu.

Bu açıklamayı Huawei yapınca inanması biraz güç oluyor çünkü her marka kendisini övmeyi sever. Ancak Huawei’in bu açıklamasını Counterpoint’in araştırması destekliyor. Counterpoint’in araştırması bunun haricinde Huawei’in satışlarının Çin genelinde yükseldiğini gösterir nitelikte.

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Listede Apple Çin pazarında ilk sırada gözüküyor. Apple 2022’nin ilk çeyreğine göre 2023’ün ilk çeyreğinde satışlarını yükseltmiş gözüküyor. Apple’ın arkasından Oppo, Vivo, Honor, Xiaomi geliyor. Onların ardından da Huawei geliyor. 2022 yılının ilk çeyreğinde %6.2 pazar payına sahip olan Huawei, 2023 yılının ilk çeyreğinde bu oranı %3 artırarak %9.2’lik bir pazar payına sahip oldu. Huawei’in arkasından ise Realme ve diğer markalar geliyor.

Listede gördüğümüz neredeyse tüm markalar Çin markası. Ancak Çin’in pazar lideri halen Apple. Bu durumda insan düşünüyor, Amerika uyguladığı ambargo ile istediği sonucu aldı mı?