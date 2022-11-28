Huawei, katlanabilir bir akıllı telefonu piyasaya süren ilk markalardan biriydi. Şirketin bir sonraki nesil premium Mate X3 katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı söylendi ve şimdi, olası lansman zaman çizelgesi ortaya çıktı.

Haber, bu bilgiyi Weibo’da paylaşan muhbir Wangzai Knows Everything’den geldi. Şirketin Mate X3’ü yakında piyasaya sürülecek ve Samsung Galaxy Z Fold 4’e benzer bir tasarıma sahip olacak. Bu, Çinli teknoloji devinin katlanabilir telefonunun ayrıca iki ekrana sahip olacağı anlamına geliyor.

Wangzai Knows Everything’e göre, aynı tasarıma sahip olmasına rağmen, Huawei katlanabilir telefon, Güney Koreli muadilinden önemli ölçüde daha ucuza mal olacak. Şimdiye kadar bildiklerimize göre, Mate X3’ün yalnızca 4G Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olduğu düşünülüyor. Önceki bir rapora göre, Huawei’nin Mate X3’ü Aralık 2022’de piyasaya sürmesi bekleniyordu. Ancak en son sızıntı, daha sonraki bir tarihi işaret ediyor.

En son sızıntı, Mate X3’ün gelecek yılın ilk yarısında duyurulacağını söylüyor. Bu nedenle, 2023’ün başlarında piyasaya sürülmesini bekleyebiliriz. Fiyat etiketine bağlı olarak, katlanabilir akıllı telefon pazarında büyük bir rakip olabilir.