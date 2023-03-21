Huawei, katlanabilir akıllı telefon pazarına resmi olarak 2019 yılında giriş yaptı. Aradan neredeyse 4 yıl geçti ve şirket 23 Mart‘ta Huawei Mate X3 ile dördüncü nesil katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşan lasnmanda telefon, sahneyi amiral gemisi Huawei P60 serisinin yanı sıra diğer birkaç ürünle paylaşacak. Ancak yine de birçok teknoloji severin gözü yeni katlanabilir cihazda olacak.

Dev firma, yaklaşmakta olan katlanabilir telefon hakkında net bir bilgi vermedi ancak pazardaki endüstri uzmanları kısa süre önce yeni telefonun bazı ekran özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

İçindekiler Huawei Mate X3 Ekran Özellikleri

Huawei Mate X3 Ekran Özellikleri

Display Supply Chain Consultants (DSCC) CEO’su Ross Young’a göre, Huawei’nin yaklaşmakta olan katlanabilir modeli Mate X3, eski model Mate X2’den 0,15 inç daha küçük olacak şekilde 7,85 inçlik bir ekrana sahip olacak. Bununla birlikte, dış kapak ekranının diyagonal boyutu X2 ile aynı boyutta, 6,45 inç olarak kalacak.

Ünlü CEO ayrıca, Mate X3’ün Ultra İnce Cam (UTG) teknolojisini içeren ilk Huawei akıllı telefonu olacağını iddia ediyor. Yeni teknolojiyi destekleyen cihazlar, şu anda birçok katlanabilir akıllı telefonda kullanılan plastik bazlı katlanabilir ekranlara kıyasla daha iyi dayanıklılık ve çizilme direnci sunuyor. CEO, mevcut teknolojili katlanabilir ekranlarının Çin’in BOE firması tarafından üretileceğini de söylüyor.

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan diğer raporlara göre, akıllı telefonun iç ekranları 2K çözünürlük sunacak ve Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden güç alacak. Bununla birlikte cihaz, Huawei 5G’yi henüz kullanamadığı için muhtemelen 4G bağlantı teknolojisini destekleyecek. Telefon mevcut sistemi ayakta tutmak için kasasının altında 66W hızlı şarj desteğine sahip 4.800mAh pil barındıracak.