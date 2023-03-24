Huawei geçtiğimiz gün karşımıza yeni canavarları ile çıktı. Huawei P60 serisinin yanında katlanabilir telefonu Huawei Mate X3 modelini de tanıtan firma, rakiplerine adeta göz dağı vermişti. Bu telefonun bugün ekran değişim ücreti açıklandı. Ekranı kıranların gerçekten de cepleri yanacak.

Gelen bilgilere göre ekran değişim ücreti tam 760 dolar olarak açıklandı. Huawei P60, P60 Pro ve P60 Art için ekranlar daha ucuz. Sırasıyla 335 dolar, 365 dolar ve 395 dolar olarak açıklandı. Bu modellerin ekranlarının birebir aynı olması dikkat çekici. Ancak fiyatların 30 dolar artmasını nedeni henüz açıklanmadı.

Huawei P60 için anakartın fiyatı 445 dolar olduğu söyleniyor. Mate X3’ün anakartı ise 700 dolar bandında. Diğer bileşenlerin maliyeti daha düşük. Arka kapak 55-85 dolar, telefoto lensli modül 85-120 dolar, USB-C bağlantı noktası 22 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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Türkiye pazarına da gelecek olan bu canavarların ülkemizde kaç TL’den satılacağını kestirmek şimdilik güç. Mate X3’ün 40.000 TL üzerinde fiyata sahip olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz.

İçindekiler Huawei Mate X3 özellikleri

Huawei Mate X3 özellikleri

6.45 inç büyüklüğünde 2504 × 1080 pikse çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızı harici ekranlı LTPO OLED ekran

7.85 inç büyüklüğünde 2496 × 2224 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip LTPS OLED ekran

3.2GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 4nm Mobil Platform (4G)

Adreno yeni nesil GPU

12 GB RAM, 256 GB / 512 GB / 1 TB depolama

NM kartla 256 GB’a kadar genişletilebilir bellek

HarmonyOS 3.1 işletim sistemi

Hibrit Çift SIM (nano + nano / NM kart)

Sony IMX766 sensörlü 50MP kamera, f/1.8 diyafram açıklığı, OIS, f/2.2 diyaframlı 13MP Ultra Geniş Açı lens, 2.5cm makro, f/3.4 diyaframlı 12MP Telefoto lens, 5x optik zoom, OIS, 50x’e kadar dijital zoom, OIS

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8MP ön kamera (iç ve dış ekran)

Yana monte parmak izi sensörü

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 çift bant), NavIC, NFC, USB 3.1 Tip-C (GEN1)

66W Kablolu ve 50W Kablosuz SuperCharge desteği ile 4800mAh kapasiteli batarya