Huawei Mate X tasarımında değişikliğe gidildi

Bu yılın en büyük teknolojilerinden birisi de katlanabilir telefonlar. Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold ve Royole firmasının Flexpai gibi ürünlerinin son kullanıcı ile buluşmasına kısa bir süre kaldı.

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Huawei tüketici bölümü şefi Yu Chengdong elinde bulunan Mate X Çin’de bir havalimanında canlı olarak görüntülendi. Bu görüntüler sayesinde cihaz hakkında yeni bilgilere de sahibiz.

Mobil Dünya Kongresi kapsamında şubat ayında tanıtımı yapılan bu modeller yaşanılan bazı cihaz kaynaklı problemlerden ötürü satışa sunulmadı. Bunun yanında telefonun üzerinde yapılması gereken ve son kullanıcıya en iyi deneyimi yaşatabilmek adına da bu tarih sürekli ertelenmişti.

Telefonda oluşabilecek sorunlara karşı Samsung Galaxy Fold modelinin tasarımı değişecek söylentileri dolaşsa da tasarımsal değişikliği gördüğümüz ilk taraf Huawei Mate X oluyor. Modelin ekran tarafında dışarıdan bakıldığında değişikliğin görülmediği model arka tarafına baktığımızda tasarımsal ve donanımsal eklentilerin olduğunu gösteriyor.

Telefonun arka tasarıma baktığımız zaman şubattan bugüne kadar menteşe ve kameranın bulunduğu parlak zeminde değişiklik olduğu görülüyor. Şuan karbonfiber veya karbonfiber dokusu verilerek değiştirilen bu yapı cihazın daha estetik gözükmesini sağlıyor. Bununla birlikte ekranı tamamen açabilmeye olanak sağlayan tuş ise tırtıklı oval yapıdan kare ve kırmızı renkli bir forma bürünmüş durumda.

Bununla birlikte modelin ilk tanıtıldığında telefonda üç kameranın yer aldığını biliyorduk. Ancak firmanın web sitesinden de doğrulayabileceğimiz üzere görsellerde de yer alan dördüncü bir kameranın olduğunu görüyoruz. Time-Of-Flight (TOF) kamera olacak telefonda alan derinliği hesaplamasından uzunluk hesaplamasına kadar birçok işlevi bulunuyor.

Ekran tarafında gözle görülür bir değişiklik yer almıyor. Telefonun EMUI 9.1 güncellemesini alması satışa kısa bir süre sonra çıkacağına işaret ediyor. Tahminimizce Huawei’nin ağustosta yapacağı etkinlik ile yeniden tanıtılması planlanan Huawei Mate X modelinin daha başka ne gibi yenilikleri barındırdığını hep birlikte göreceğiz.