Casper VIA F3 kutu açılışı | Üç kameralı ilk yerli marka telefon!

Casper VIA F3 kutu açılışı ile beraberiz. VIA F3, Türk markaları arasında ilk defa üç kameralı kuruluma sahip olan ilk telefon olarak dikkat çekiyor.

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VIA F3 kutu açılışı | Üç kameralı ilk yerli marka telefon!

Bu videomuzda VIA F3’ün kutu açılışını yaparak aynı zamanda cihazın özelliklerine ve kamera performansına hızlıca göz atıyoruz.

2.199TL fiyatıyla dikkat çeken VIA F3, dolu dolu kutu içeriği ile de dikkat çekiyor.

Casper VIA F3 özellikleri