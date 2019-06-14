Huawei Mate X lansmanı eylüle ertelendi!

Huawei Mate X lansmanının bu ay içinde yapılması bekleniyordu fakat gelen son habere göre tanıtım etkinliği eylüle ertelendi.

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Huawei Mate X lansmanı neden ertelendi?

CNBC sitesinin haberine göre Çinli teknoloji devi, ezeli rakibi Samsung‘un ilk katlanabilir telefonu Galaxy Fold‘un teknik sorunlarını dikkate alarak işini garantiye almak için ürünün lansmanını erteledi. Bir Huawei sözcüsü, her hangi bir sorunun yaşanmaması için şirketin eylül ayına kadar dünyanın dört bir yanındaki telekomünikasyon şirketleri ve uygulama geliştiricileriyle görüşmeler yapacağını belirtti.

Şirket için ilklerin telefonu olacak olan Mate X, hem şirketin ilk 5G destekli telefonu hem de ilk katlanabilir telefonu olacak. Huawei bu yüzden akıllı telefonun tüm şebekelerle uyum içinde çalışması hem de katlanabilir telefonlara uygun uygulamaların geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamalar da bu iddiaları destekliyor. Sözcü, sabırsız davranarak çıkardığımız bir ürünle şirket itibarımızı mahvetmek istemiyoruz diyerek Galaxy Fold hezimeti yaşayan Samsung‘a sert bir gönderme yaptı.

Bunların dışında merak edilen bir diğer konu ise Huawei ve Google arasında esen soğuk rüzgarların Mate X‘i etkileyip etkilemeyeceği. Şirket sözcüsü, cihaz yaşanan krizden önce açıklandığı için Mate X‘in Android ile birlikte piyasaya çıkacağını açıkladı. Fakat satışa çıktıktan sonra cihazın yazılım güncellemeleri alıp almayacağı sorusunun cevabı henüz belli değil.