Huawei Mate 70 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarından yeni haberler var. Huawei, yeni nesil amiral gemisi Mate serisi akıllı telefonlarının üzerinde çalışıyor. Huawei Mate 70 tanıtım tarihi hakkında güvenilir kaynaklardan yeni bilgiler geldi. Son sızıntılar olası bir lansman zaman çizelgesine işaret ediyor. İşte Huawei Mate 70 serisi hakkında bildiklerimiz.

İçindekiler Huawei Mate 70 Serisi Direkt Olarak iPhone 16 ile Rekabet Edecek

Huawei Mate 70 Serisi Direkt Olarak iPhone 16 ile Rekabet Edecek

Çinli teknoloji devi, daha önce Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+ ve Mate 60 RS Ultimate modelleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Huawei cephesi bu modellerle Çin’de önemli bir satış başarısı elde etmiş ve satış rakamlarında iPhone 15’i geçmişti. Mate 70 ise direkt olarak iPhone 16 ile rekabet edecek.

Şimdi ise Smart Pikachu adlı bir Weibo sızıntı kaynağı, Mate 70 serisiyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Sızıntı kaynağına göre, Huawei Mate 70 tanıtım tarihi Eylül 2024 olacak ve firma bu cihazları ilk olarak Çin’de piyasaya sürecek. Bu iddia, Mate 60 serisinin lansman zamanıyla uyumlu görünüyor.

Ayrıca, sızıntı kaynağı yaklaşan Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modellerinin Apple iPhone 16 serisinden “daha güçlü” olacağını da belirtti. Eğer Eylül ayında yapılacak duyuru doğruysa, Huawei’nin Cupertino merkezli devin yeni nesil 2024 iPhone’larını geride bırakma amacı güttüğü açıkça görülüyor.

Bununla birlikte, Smart Pikachu, şirketin 1 inç kamera sensörlü yeni bir cihaz üzerinde çalıştığını da ifade etti. Bu muhtemelen yeni bir Mate veya P serisi akıllı telefonu işaret ediyor. Bilinmeyenler için, Huawei P70 serisinin de geliştirme sürecinde olduğu biliniyor.

Son raporlara göre, P70’in iki farklı ekran boyutunda piyasaya sürüleceği söylentiler arasında. Ayrıca, P70’in arka tarafta Sony IMX989 1 inç kamera sensörü ve ön tarafta 6,7 inçlik 1,5K dörtlü kavisli OLED ekran ile gelebileceği konuşuluyor. Huawei’nin 1 inç kamera sunan gizemli telefonu Huawei P70 Pro modeli olabilir. Bugün erken saatlerde ortaya çıkan sızıntılarda bu bilgiler doğrulanmıştı.

Huawei’nin yeni akıllı telefonlarının özellikleri ve piyasaya sürülme zamanıyla ilgili daha fazla detayın zamanla ortaya çıkması bekleniyor. Bu bilgiler, teknoloji tutkunlarının heyecanını artırıyor ve Huawei’nin gelecek nesil akıllı telefonlarının ne gibi özelliklerle geleceğine dair merakı artırıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mate 70 serisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!