Geçtiğimiz yıl uydu iletişimi desteği ile dikkat çeken Huawei Mate 50 serisinin ardından, şirket şimdi uydu iletişim konusunda çok daha fazla yetenek sunan Huawei Mate 60 serisini geliştiriyor. Geçtiğimiz modelde yalnızca uydu üzerinden mesaj gönderme özelliği bulunurken, Mate 60 serisi sesli aramayı da uydu üzerinden gerçekleştirmenin kapılarını aralıyor. İşte Huawei’nin yeni amiral gemisinin yetenekleri!

Huawei Mate 60 Serisiyle Sesli Uydu İletişimi Geliyor!

Huawei Mate 60 serisinin dikkat çeken özelliklerinden biri, Çinli çip üreticileri tarafından üretilen güç amplifikatörü (PA) çiplerine sahip olması. Özellikle Tiantong-1 uydu mobil iletişim sistemi için tasarlanan bu PA çipleri, sesli iletişimin yanı sıra görüntü aktarımı, hassas konumlandırma ve veri raporlama gibi işlevleri de destekliyor.

PA çipleri, özellikle uydu özelliklerini kullanarak iletişim kuran cihazlar için oldukça önemli bir rol üstleniyor. Huawei’nin Mate X3 ve P60 serilerinde zaten kullanılan bu çipler, şu anda iki yönlü SMS tabanlı uydu iletişimini destekliyor. Çipler, yüksek frekanslı sinyali istenilen çıkış seviyesine yükselterek uydu iletişimini mümkün kılıyor ve uydu sisteminin verimli kullanımını sağlıyor.

Henüz doğrulanmamış iddialara göre, yeni nesil PA çipleri Huawei tarafından değil, Çinli bir çip üreticisi tarafından üretilecek ve uydu üzerinden sesli iletişim desteğine sahip olacak. Bu Eğer bu bilgi doğruysa, Huawei Mate 60 serisi uydu bağlantısı aracılığıyla sesli arama yeteneği sunan ilk akıllı telefonlar arasında yer alacak.

Huawei’nin bu teknolojiyi kullanıcılarına sunmaktaki kararı, akıllı telefon sektöründe uydu iletişiminin gelişen yüzüne bir örnek. Özellikle acil durumlar için uydu üzerinden iletişim, gelecekte daha da yaygınlaşabilir.

Huawei ile beraber Vivo gibi diğer Çinli üreticilerin de yıl sonunda tanıtacakları cihazlarda benzer özelliklere yer vermesini bekliyoruz. Amiral gemisi segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uydu iletişimi önemli bir özellik mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!