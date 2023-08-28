Huawei’nin bir sonraki amiral gemisi Huawei Mate 60 modelinin arka tasarımıyla ilgili sızıntılar birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Ancak o dönemde sızan render görüntülerinde bazı değişiklikler olabileceği konuşuluyordu. Geçtiğimiz gün, cihazın canlı görüntüleri sızdırıldı ve bu görüntüler, tasarımın önceki render sızıntılarıyla uyumlu olduğunu doğruladı! Huawei’nin yeni canavarı çift renkli arka kapağıyla dikkat çekiyor!

Huawei Mate 60 Canlı Görüntülerile Sızdırıldı! Tasarım Beklendiği Gibi!

Sabah saatlerinde sızan canlı görüntülerde, Huawei Mate 60’ın daha fazla detayı gözlemlenebiliyor. Görüntülerde dikkat çeken nokta, cihazın çift tonlu renk seçeneği ve saf siyah renk gibi farklı renk seçenekleri sunması. Ayrıca mor modelde, arka yüzeyin üst kısmının mor, alt kısmının ise mor ve beyaz renklerde olduğu gözlemleniyor.

Kamera tasarımında ise önceki modele kıyasla dikkate değer bir değişiklik yok. Cihazın arka tarafında yine dairesel bir kamera modülü içinde üçlü kamera lensi yer alıyor. Modülün merkezinde ise Huawei’nin görüntüleri çok daha iyi hale getiren XMAGE markasın ait amblem bulunuyor.

Huawei Mate 60’ın tasarımında, “Spirit Island” adı verilen ve iPhone 14 Pro’ya benzer bir ön kamera çentiğine de yer verilmesi bekleniyor. Cihaz, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından desteklenecek ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6.7 inç OLED panel ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Üçlü arka kamera kurulumu ise 50MP ana kamera, 12MP periskop telefoto lens ve 13MP ultra geniş sensörden oluşacak.

Huawei’nin son dönemde büyük önem verdiği HarmonyOS 4.0 işletim sistemi de Mate 60’ta yer alacak. Huawei, HarmonyOS 4.0’ı kapalı beta sürümü olarak kullanıcıların deneyimine sunmuş durumda. Resmi lansman öncesinde uygun telefonlar ve tabletler HarmonyOS 4.0’ı Çin’de beta test aşamasında kullanabilecek. Bu da, Mate 60’ın muhtemelen kararlı HarmonyOS 4.0 ile gelen ilk model olacağını gösteriyor.

Huawei Mate 60, güçlü özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla, akıllı telefon teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Mate 60’ın resmi lansmanı yaklaştıkça, kullanıcılar bu heyecan verici cihazı yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

Mate 60, Eylül 2022’de piyasaya sürülen Mate 50 serisini takip eden ve Huawei’nin en son teknolojik başarılarını sunan bir cihaz olarak öne çıksa da, bu aşamada Vivo gibi diğer Çinli rakiplerin ne yapacağı merak ediliyor. Rakipler de benzer tarihte bir lansman yaparak Huawei’nin ışığını çalabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Huawei’nin yeni canavarı neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!