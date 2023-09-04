Huawei’nin en yeni amiral gemisi serisi, Mate 60 serisi sessiz sedasız piyasaya sürülmüşken, seri hakkında yen bir dikkat çekici bir ayrıntı gün yüzüne çıktı. Huawei, bu yeni serisine daha da üst seviye bir model eklemeye hazırlanıyor gibi görünüyo. Bu model Mate 60 Pro Pro Plus olarak adlandırılacak. Yeni model dört çentikli inanılmaz bir ekranla bizleri karşılayabilir!

Huawei Mate 60 Pro Plus Yeni Kirin İşlemciyle Geliyor!

Bu gelişme, bir Weibo gönderisi aracılığıyla gelmiş durumda. Bu gönderiye yeni “Kirin” işlemci platformunun özellikleri ve performans ölçümleri de eklenmiş. Mate 60 ve Mate 60 Pro, şu anda sadece Çin’deki satış kanalları aracılığıyla ön siparişe sunuluyor.

Huawei cephesi ilginç şekilde bu modeller hakkında ağzını kapalı tutuyor ve işlemci, RAM ve depolama gibi ayrıntıları açıklamaktan kaçınıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir videoda, Huawei’nin yeni canavarı Mate 60 Pro’nun içi açılmış ve cihazın HK Synix üretimi LPDDR5X bellek ve UFS 4.0 depolama birimi kullandığı ortaya çıkarılmıştı.

Mate 60 Pro Plus modelinin, yeni bir “panda” renk seçeneği ve daha fazla kamera ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca, cihazın ekranında dört adet çentik yer alması bekleniyor. Huawei’nin bu sefer de tanıtım materyalinde işlemci ayrıntılarını gizlemesi muhtemel.

Mate 60 Pro’da kullanılan Kirin 9000S işlemcisi, Çinli çip üreticisi SMIC’in N+2 neslindeki 7nm üretim sürecinde üretiliyor ve 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Geekbench 5 analizi, bu çekirdeklerin farklı saat hızlarına sahip olduğunu gösteriyor. İşlemcilerin bazılarının 2.26GHz, bazılarının 2.15GHz ve bazılarının ise 1.53GHz saat hızına sahip olduğu iddia ediliyor.

Huawei’nin yeni işlemcisi, 12 iş parçacığına kadar destek sunuyor ve her bir iş parçacığı, kendi çekirdeğinin en yüksek hızına ulaşabiliyor. Ancak, en azından ortaya çıkan performans testi sonuçlarına bakarak bu işlemcinin Snapdragon 8 Gen 2 kadar güçlü olmadığını söylemek mümkün. Bu yeni işlemci Snapdragon 888 gibi eski amiral gemileriyle yarışacak düzeyde.

Sonuç olarak, Huawei Mate 60 Pro Plus modelinin, güçlü özellikleri ve performansı ile dikkat çekeceği ve Mate 60 serisine ayrıcalık katacağı tahmin ediliyor. Ancak, Huawei’nin Kirin işlemcisi konusundaki sır saklama politikası, cihaz hakkında daha fazla detayı beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mate 60 serisinin yeni üyesi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!