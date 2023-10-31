Huawei, Ağustos ayının sonunda piyasaya sürdüğü Mate 60 Pro’nun 5G destekli versiyonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün, şirket bu modelin yeni bir versiyonunu tanıtarak teknoloji dünyasını yine salladı. Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition tanıtıldı.

Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition Tanıtıldı: İşte Fırsat Paketi

Bu yeni varyant, resmi olarak “Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition” olarak adlandırılıyor ve ilginç bir fırsat sunuyor. Bu telefonu tercih eden alıcılar, sadece telefonu değil, aynı zamanda Huawei FreeBuds 5 adlı gerçek kablosuz kulaklıkları da içeren bir paketi satın alabiliyorlar.

Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition, akıllı telefonun kendisi ve Huawei FreeBuds 5 kulaklıklarını içeriyor. Bu paket, iki farklı renk seçeneği ve iki bellek konfigürasyonu ile sunuluyor.

Yeşil veya siyah renk seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Yeşil varyantta kulaklıkların beyaz tomurcukları bulunurken, siyah varyantta gümüş tomurcuklarla geliyor.

Telefonun bellek kapasitesi, 12GB RAM ve 512GB veya 1TB depolama seçenekleri sunuyor. Bu varyantlar sırasıyla 1080 dolar ve 1215 dolar olarak fiyatlandırılmış.

Huawei Mate 60 Pro Lezhen Edition, 31 Ekim, yani bugün itibarıyla Çin’de satışa sunuldu. Bu özel versiyon, hem telefon hem de kulaklık almayı düşünenler için cazip bir seçenek sunarak tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

Huawei’nin bu özel varyantı, şirketin yenilikçi teknolojilerini ve cihazlarındaki yüksek performansı seven kullanıcıları hedefliyor. Yeşil veya siyah renk seçenekleri ve büyük bellek kapasiteleri, ihtiyaçlarına uygun bir seçenek arayan kullanıcılar için çekici olabilir. Bu paket, Huawei teknolojisini daha erişilebilir kılmayı hedefliyor ve teknoloji meraklıları için cazip bir fırsat sunuyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 13 Pro küresel pazara geliyor

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei’nin yeni canavarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!